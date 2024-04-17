Хави получил 3 красные в тренерской карьере, все – в этом сезоне. Также у него 22 желтые за 136 матчей в «Барсе»
Тренер «Барселоны» Хави трижды был удален в этом сезоне.
Испанец получил прямую красную карточку на 56-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).
Это третье удаление Хави в тренерской карьере. Также он получал красные карточки в матчах Ла Лиги с «Хетафе» (0:0, август 2023 года) и с «Атлетико» (0:3, март 2024-го).
Также в 136 официальных матчах во главе «Барселоны» Хави получил 22 желтые карточки.
У «Барселоны» 7 разгромных поражений в плей-офф ЛЧ за последние 8 лет
2017 – 0:4 против «ПСЖ»
2017 – 0:3 против «Ювентуса»
2018 – 0:3 против «Ромы»
2019 – 0:4 против «Ливерпуля»
2020 – 2:8 против «Баварии»
2021 – 1:4 против «ПСЖ»
2024 – 1:4 против «ПСЖ»
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Эдакий Сергей Горлукович тренерского цеха