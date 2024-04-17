Хави получил 3 красные в тренерской карьере, все – в этом сезоне. Также у него 22 желтые за 136 матчей в «Барсе»

Теги ПСЖ Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Иштван Ковач судья Футбол

Тренер «Барселоны» Хави трижды был удален в этом сезоне.

Испанец получил прямую красную карточку на 56-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

Это третье удаление Хави в тренерской карьере. Также он получал красные карточки в матчах Ла Лиги с «Хетафе» (0:0, август 2023 года) и с «Атлетико» (0:3, март 2024-го).

Также в 136 официальных матчах во главе «Барселоны» Хави получил 22 желтые карточки.

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52 комментария
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Хави можно понять - судья судил честно, что вызывает лютое негодование и ощущение вопиющей несправедливости у легенд сине-гранатовых
+375
-35
+340
Ответ Денис Гончаров
Как будто красная за споры с фолом в центре поля не то, что нужно команде в такой момент от главного тренера
ты забыл самый главный момент что не попало на основную трансляцию. во время этого крика он начал ломать защитные щиты у камеры прямой трансляции. и судья обязан удалить любого тренера кто выходит из себя физически на глазах миллионов людей по всему миру. его удаление заслуженное по всем статьям уефа и фифа. и только глупые считают что это не так к сожалению
+180
-1
+179
Хаби Алонсо за всю игровую карьеру меньше удалений получил! А он опорником был!
+115
-7
+108
Ответ Roman
Хави можно понять - судья судил честно, что вызывает лютое негодование и ощущение вопиющей несправедливости у легенд сине-гранатовых
опять Перес виноват
+80
-2
+78
Как будто красная за споры с фолом в центре поля не то, что нужно команде в такой момент от главного тренера
+66
-6
+60
Запомните, во всех этих матчах именно судьи помешали Барселоне!

У «Барселоны» 7 разгромных поражений в плей-офф ЛЧ за последние 8 лет

2017 – 0:4 против «ПСЖ»
2017 – 0:3 против «Ювентуса»
2018 – 0:3 против «Ромы»
2019 – 0:4 против «Ливерпуля»
2020 – 2:8 против «Баварии»
2021 – 1:4 против «ПСЖ»
2024 – 1:4 против «ПСЖ»
+62
-8
+54
Ответ VuNePonimaete
Хаби Алонсо за всю игровую карьеру меньше удалений получил! А он опорником был!
Так Хави еще смеет учить Моуриньо:

https://www.sports.ru/amp/news/1115178284-xavi-o-konfliktax-mourinyu-s-sudyami-nadeyus-chto-nikogda-ne-sozdam-ta/
+41
-2
+39
Ответ wadwill13
ты забыл самый главный момент что не попало на основную трансляцию. во время этого крика он начал ломать защитные щиты у камеры прямой трансляции. и судья обязан удалить любого тренера кто выходит из себя физически на глазах миллионов людей по всему миру. его удаление заслуженное по всем статьям уефа и фифа. и только глупые считают что это не так к сожалению
В смысле? Это как раз и попало в эфир, что, думаю, вызвало у многих зрителей смех)
+40
-2
+38
Он и в бытность игрока был истеричкой. Тогда просто все толкали этот проект, в уефа Платини, в Испании негрейра и остальные. Сейчас видно что реальность для него пугающая. Только и остается тешится бывшими судьями которых прикормили
+39
-2
+37
Ответ Green grass
Запомните, во всех этих матчах именно судьи помешали Барселоне! У «Барселоны» 7 разгромных поражений в плей-офф ЛЧ за последние 8 лет 2017 – 0:4 против «ПСЖ» 2017 – 0:3 против «Ювентуса» 2018 – 0:3 против «Ромы» 2019 – 0:4 против «Ливерпуля» 2020 – 2:8 против «Баварии» 2021 – 1:4 против «ПСЖ» 2024 – 1:4 против «ПСЖ»
Это за последние 8 лет… Ага, ясно, значит по 0-7 от Баварии и Киева не считаются.((
+23
-2
+21
Такими темпами Рамоса перегонит
+20
0
+20
Хави давным-давно посыпался. насчёт КК Араухо, я не знаю, с чем там можно спорить, там контакт в ногах даже был, ладно плечо. чистая красная. и все эти экс-арбитры, которые утверждают обратное, благо, что экс.
+20
-2
+18
Ответ Roman
Хави можно понять - судья судил честно, что вызывает лютое негодование и ощущение вопиющей несправедливости у легенд сине-гранатовых
Так без сарказма, какие вообще претензии к Хави? Отказ судьи за шкирку вытаскивать Барсу и честное судейство - первый признак мадридизма. Невероятно сложные условия для Хави.
+19
-4
+15
Ну красная по делу
+16
-2
+14
Вся лента засрана пучеглазым клоуном, ни слова про Боруссию
+16
-3
+13
Хороводы уже не поводить вокруг судьи
+14
-3
+11
ныть это в днк
+10
-1
+9
Ответ Эрнандес Эрнандес
Опять судьи виноваты? 😁
Перес все купил
+8
0
+8
простите и при всем уважении к хави как к игроку но как к тренеру- Надоел ныть....
+10
-2
+8
Хави заранее пошел готовиться к Реалу , матч то уже в воскресенье
+7
0
+7
До свидания из большого футбола с такой психикой
+10
-4
+6
Опять судьи виноваты? 😁
+9
-3
+6
Как же честно говоря бесит когда тренеры вот так вот ведут себя,пиная бутылки прыгают,скачут машут руками,какая польза команде от этого?а Хави взял и до кучи сам получил красную вместо того что бы перестроить команду когда еще не все потеряно было,подсказать на лавке и быть рядом он досматривал с вип ложи👍
+5
0
+5
Ответ Денис Ширинов
Вся лента засрана пучеглазым клоуном, ни слова про Боруссию
... это барсучий сайт. Я уже давно не удивляюсь, и редко сюда захожу.
+6
-2
+4
Ответ Green grass
Запомните, во всех этих матчах именно судьи помешали Барселоне! У «Барселоны» 7 разгромных поражений в плей-офф ЛЧ за последние 8 лет 2017 – 0:4 против «ПСЖ» 2017 – 0:3 против «Ювентуса» 2018 – 0:3 против «Ромы» 2019 – 0:4 против «Ливерпуля» 2020 – 2:8 против «Баварии» 2021 – 1:4 против «ПСЖ» 2024 – 1:4 против «ПСЖ»
Эхх, а возможно было бы больше, если бы предыдущие 2 сезона позорно в ЛЕ не отлетали
+4
0
+4
Поплыл. В результате плывет и команда🤷‍♂️будет ошибкой, если его продлят.
+4
-1
+3
Ответ Полный адекват
Так Хави еще смеет учить Моуриньо: https://www.sports.ru/amp/news/1115178284-xavi-o-konfliktax-mourinyu-s-sudyami-nadeyus-chto-nikogda-ne-sozdam-ta/
Так он надеется же. У него первая работа только главным.
+3
0
+3
истеричка)
+2
0
+2
136 игр - 22 желтых..
Эдакий Сергей Горлукович тренерского цеха
+2
0
+2
Может социологический мадритизм виноват?
+5
-3
+2
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