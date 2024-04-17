Хави получил 3 красные в тренерской карьере, все – в этом сезоне. Также у него 22 желтые за 136 матчей в «Барсе»

Тренер «Барселоны» Хави трижды был удален в этом сезоне.

Испанец получил прямую красную карточку на 56-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с « » (1:4).

Это третье удаление Хави в тренерской карьере. Также он получал красные карточки в матчах с «Хетафе» (0:0, август 2023 года) и с «Атлетико» (0:3, март 2024-го).

Также в 136 официальных матчах во главе «Барселоны» получил 22 желтые карточки.