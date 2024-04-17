Матич об интересе «МЮ» к Невешу: «Я бы остался в «Бенфике», чтобы поиграть в ЛЧ и заматереть. Жоау уже в большом клубе, не стоит торопиться»

Неманя Матич советует Жоау Невешу повременить с переходом в АПЛ.

Ранее сообщалось, что « » готов предложить «Бенфике» более 100 млн евро за 19-летнего полузащитника .

«В свои 19 лет он фантастический игрок. Он – будущее «Бенфики». Конечно, им интересуются и клубы . Мне нравятся такие игроки, которые молоды, но играют очень зрело.

Я думаю, ему еще рано делать этот шаг и уходить. На его месте я бы остался в «Бенфике» еще на несколько лет, чтобы поиграть в Лиге чемпионов и заматереть. Я уверен, что его время придет, поэтому не стоит торопиться. Жоау уже сейчас находится в большом клубе.

Я уверен, что его будущее в «Бенфике» будет очень хорошим. Мне кажется, ему еще рано уходить, но, в конце концов, это всегда его решение», – сказал полузащитник «Лиона» Неманя Матич, ранее выступавший за «МЮ».

В этом сезоне чемпионата Португалии Невеш сыграл 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь.