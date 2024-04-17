Матич об интересе «МЮ» к Невешу: «Я бы остался в «Бенфике», чтобы поиграть в ЛЧ и заматереть. Жоау уже в большом клубе, не стоит торопиться»

Теги Лион Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неманя Матич Жоау Невеш Футбол

Неманя Матич советует Жоау Невешу повременить с переходом в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить «Бенфике» более 100 млн евро за 19-летнего полузащитника Жоау Невеша.

«В свои 19 лет он фантастический игрок. Он – будущее «Бенфики». Конечно, им интересуются и клубы АПЛ. Мне нравятся такие игроки, которые молоды, но играют очень зрело.

Я думаю, ему еще рано делать этот шаг и уходить. На его месте я бы остался в «Бенфике» еще на несколько лет, чтобы поиграть в Лиге чемпионов и заматереть. Я уверен, что его время придет, поэтому не стоит торопиться. Жоау уже сейчас находится в большом клубе.

Я уверен, что его будущее в «Бенфике» будет очень хорошим. Мне кажется, ему еще рано уходить, но, в конце концов, это всегда его решение», – сказал полузащитник «Лиона» Неманя Матич, ранее выступавший за «МЮ».

В этом сезоне чемпионата Португалии Невеш сыграл 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь.

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14 комментариев
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Феликс неудачный пример
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Обосрал Юнайтед
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Я понимаю зачем Невешу МЮ: большие деньги, пиар, АПЛ. Но нафига он МЮ за 100 мультов? Им Антони и Санчо мало? Пускай ищут таких как Эндо в Бундеслиге и Лиге 1 за скромные деньги. У МЮ и так с ФФП проблемы, а тут еще и этого звездюка-100лимонника сватают.

Надеюсь, что это просто игры его агента, дабы выбить своему клиенту лучшие условия
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Лучше остаться в Бенфике и играть в ЛЧ, чем переходить в МЮ. Ахахах, представьте такие слова 10 лет назад. Сочувствую болельщикам манков.
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Ля ты кRысааа
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МЮ, бездумно покупающий всех подвернувшихся под руку ПЗ - это уже мем наверное. Пусть они защиту наконец приведут в порядок, а потом уже разбираются с остальными линями.
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Торопиться не надо!
© тов. Саахов
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хороший троллинг
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Хороший совет. Но бабло решает
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