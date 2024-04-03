«МЮ» готов предложить более 100 млн евро за Жоау Невеша. Хавбека «Бенфики» хотят видеть в связке с Бруну

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Жоау Невеш Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Бенфике» более 100 млн евро за Жоау Невеша.

Как сообщает Sport Witness со ссылкой на Record, «МЮ» считает трансфер 19-летнего полузащитника приоритетом на следующий сезон. Клуб неоднократно наблюдал за игрой Невеша и хочет видеть его в связке с Бруну Фернандешем в центре поля.

Отмечается, что «Бенфика» заинтересована в том, чтобы сохранить Невеша. «Манчестер Юнайтед» может предложить за португальца более 105 млн евро, при этом отступные Невеша составляют 120 млн евро.

В нынешнем сезоне португальского чемпионата Жоау Невеш отметился 3 голами и ассистом в 27 матчах. Его статистика доступна здесь.

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5 комментариев
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Журналисты походу не в курсе фин ситуации в МЮ раз такое пишут из раза в раз .
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Ответ <Inter>
а как же курс на британцев?
ну писать-то можно всё, что угодно
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а как же курс на британцев?
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Так он же не из Аякса
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Трансферная политика на уровне конечно ….
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