«МЮ» готов предложить более 100 млн евро за Жоау Невеша. Хавбека «Бенфики» хотят видеть в связке с Бруну
«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Бенфике» более 100 млн евро за Жоау Невеша.
Как сообщает Sport Witness со ссылкой на Record, «МЮ» считает трансфер 19-летнего полузащитника приоритетом на следующий сезон. Клуб неоднократно наблюдал за игрой Невеша и хочет видеть его в связке с Бруну Фернандешем в центре поля.
Отмечается, что «Бенфика» заинтересована в том, чтобы сохранить Невеша. «Манчестер Юнайтед» может предложить за португальца более 105 млн евро, при этом отступные Невеша составляют 120 млн евро.
В нынешнем сезоне португальского чемпионата Жоау Невеш отметился 3 голами и ассистом в 27 матчах. Его статистика доступна здесь.