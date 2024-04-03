«МЮ» готов предложить более 100 млн евро за Жоау Невеша. Хавбека «Бенфики» хотят видеть в связке с Бруну

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Бенфике» более 100 млн евро за Жоау Невеша.

Как сообщает Sport Witness со ссылкой на Record, «МЮ» считает трансфер 19-летнего полузащитника приоритетом на следующий сезон. Клуб неоднократно наблюдал за игрой Невеша и хочет видеть его в связке с Бруну Фернандешем в центре поля.

Отмечается, что « » заинтересована в том, чтобы сохранить Невеша. « » может предложить за португальца более 105 млн евро, при этом отступные Невеша составляют 120 млн евро.

В нынешнем сезоне португальского чемпионата отметился 3 голами и ассистом в 27 матчах. Его статистика доступна здесь.