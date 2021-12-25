80 млн евро за Влаховича могут дать «Арсенал», «Ман Сити», «Атлетико» и «Тоттенхэм». «Юве» не заплатит столько

Несколько европейских клубов ведут борьбу за нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.
По данным Il Messaggero, «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Атлетико» способны заплатить за 21-летнего форварда требуемые 80 миллионов евро. У «Ювентуса» таких денег нет.
Если туринцам так и не удастся подписать Влаховича, то клуб либо арендует форварда Мауро Икарди у «ПСЖ», либо попытается подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, интерес к которому также проявляет «Барселона».
В этом сезоне Влахович провел 22 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.