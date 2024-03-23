«Ювентус» интересуется Гринвудом

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Хетафе серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Мэйсон Гринвуд Кристиано Джунтоли Футбол

Мэйсон Гринвуд попал в сферу интересов «Ювентуса».

По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» и спортивный директор Кристиано Джунтоли ценят способности Гринвуда на поле, учитывая его возраст. Его также рассматривают как потенциального игрока в схеме Макса Аллегри 3-5-2 или как нападающего в новой схеме 4-3-3.

Отмечается, что Гринвуд потенциально доступен по сниженной цене в ближайшие несколько месяцев. Сейчас Мэйсон выступает за «Хетафе» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Он забил 11 голов в 26 матчах Ла Лиги.

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7 комментариев
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Как же Ювентус опустился до Гринвуда 🤦‍♂️
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