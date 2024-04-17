Рубин —Локомотив: прогноз на матч 20 апреля 2024, Российская Премьер-лига

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20 апреля пройдет матч чемпионата России по футболу «Рубин» — «Локомотив». Команды сыграют в Казани на поле стадиона «Казань Арена». Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

Обе команды в весенней части чемпионата выступают хуже, чем на финише зимней части. В пяти последних играх РПЛ у «Рубина» всего одна победа, ничья и три поражения. Разница голов 3:8. Это 14 результат среди всех участников турнира. У красно-зеленых три ничья, победа и поражение в пяти встречах. Разница голов 9:8. Это девятый показатель в лиге. В предстоящей встрече «Локомотив» фаворит.

В текущем сезоне команды провели три матча. «Локомотив» выиграл оба матча в Кубке страны: победа 1:0 в гостях и 3:0 дома. Матч РПЛ завершился вничью 2:2, красно-зеленые дважды отыгрывались и сравняли счет только на 88 минуте. В двух из трех играх голом отметились Наир Тикнизяни Владислав Сарвели. Всего команды провели 53 матча: 23 победы «Локомотива», 12 побед «Рубина» и 18 ничьих. Разница голов 62:51 в пользу красно-зеленых. На чемпионат России пришлись 41 игра: 10 побед «Рубина», 16 ничьих и 15 побед «Локомотива». Разница голов 47:42 в пользу железнодорожников. «Локомотив» не проигрывает в 10 очных играх в турнире: 4 ничьи и 6 побед, разница голов 18:6. На домашней арене у «Рубина» три победы, четыре ничьи и три поражения при разнице голов 12:11.

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Рекомендованная ставка: победа «Локомотива» с форой 0, победа «Локомотива» или ничья, ИТБ1,5 «Локомотива».

Рубин

 

В матче 24 тура чемпионата России казанцы не только проиграли 0:2 «Крыльям Советов», но и остались без главного тренера. Рашид Рахимов был удален в концовке первого тайма. Победный гол самарцы забили уже на 9 минуте, голом отметился Юрий Горшков. Второй гол «Рубин» пропустил в компенсированное время ко второму тайму, гол на счету Владимира Хубулова.

В турнирной таблице РПЛ команда на девятом месте с 32 очками. Отставание от третьего места всего шесть баллов. В 23 играх у казанцев 9 побед, 5 ничьих и 9 поражений. Разница голов 20:29. Меньше «Рубина» забивает только «Факел» — 19 мячей. По игре дома «Рубин» на 11 месте с 15 очками. В 11 играх 4 победы, 3 ничьи и 4 поражения. Разница голов 10:15. Меньше забил воронежский «Факел» — 9 голов.

 

Результаты «Рубина» в пяти последних матчах:

  • РПЛ, «Крылья Советов» — «Рубин» 2:0;
  • РПЛ, «Оренбург» — «Рубин» 3:0;
  • РПЛ, «Рубин» — «Ахмат» 2:1;
  • РПЛ, «Рубин» — «Пари НН» 0:1;
  • РПЛ, «Краснодар» — «Рубин» 1:1.

На отрезке в 10 официальных матчей у команды пять побед, четыре поражения и одна ничья. Разница голов 8:9. На домашней арене у казанского клуба четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 9:11.

Интересные статистические факты по игре «Рубина» в сезоне:

  • Самые результативные игроки в РПЛ: Мирлинд Даку 5+2, Валентин Вада 3+1, Руслан Безруков 2+0, Алексей Грицаенко 1+1, Дмитрий Кабутов 0+2;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Мирлинд Даку 5+2, Валентин Вада 3+1, Руслан Ашурматов 2+0, Руслан Безруков 2+0, Алексей Грицаенко 1+1, Дмитрий Кабутов 1+1;
  • «Рубин» победил в 3 из 4 домашних встречах;
  • «Рубин» не проиграл 4 из 5 домашних матчей;
  • В 13 из 15 игр «Рубина» в РПЛ забивалось не более 2 голов;
  • В 5 играх на домашней арене «Рубин» не пропустил более гола;
  • «Рубин» не может обыграть «Локомотив» в 13 играх;
  • «Рубин» без побед в 6 домашних очных встречах.

Из-за дисквалификации не сыграют Игор Вуячич и Угочукву Иву.

Локомотив

 

«Железнодорожники» в матче 24 тура РПЛ дома сыграли вничью 3:3 с ЦСКА. Красно-зеленые дважды выходили вперед. В концовке первого тайма голом отметился Илья Самошников. Во втором тайме голы на счету игроков оборонительной линии Евгения Морозова и Лукаса Фасона. Для последнего гол стал дебютным за команду. Во всех голах принял участие Максим Глушенков. Пропустил «Локомотив» три во втором тайме. За ЦСКА забили Тамерлан Мусаев, Антон Заболотный и Илья Агапов. Последний отличился на 87 минуте.

В РПЛ команда на пятом месте с 37 очками. Столько же очков у ЦСКА, который занимает четвертое место. Отставание от третьей строчки всего один балл. В 23 играх РПЛ у команды 9 побед, 10 ничьих и 4 поражения. Разница голов 38:31. «Локомотив» на пятом месте по игре в гостях: 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения в 10 играх. Разница голов 17:15.

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Результаты «Локомотива» в пяти последних матчах:

  • РПЛ, «Локомотив» — ЦСКА 3:3;
  • РПЛ, «Ахмат» — «Локомотив» 0:2;
  • Кубок России, «Урал» — «Локомотив» 1:0;
  • РПЛ, «Локомотив» — «Краснодар» 1:1;
  • Кубок России, «Локомотив» — «Балтика» 1:1, СП 6:7.

На отрезке в 10 игр у команды три победы, четыре ничьи и три поражения. Разница голов 17:13. На выезде у железнодорожников две победы, три ничьи и пять поражений. Разница голов 13:13.

Интересные статические факты по игре «Локомотива» в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в РПЛ: Максим Глушенков 7+7, Наир Тикнизян 6+3, Сергей Пиняев 3+5, Артем Дзюба 4+3, Антон Миранчук 3+4;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Максим Глушенков 9+8, Наир Тикнизян 9+3, Антон Миранчук 5+4, Сергей Пиняев 3+5, Артем Дзюба 4+3;
  • В 8 из 10 матчах «Локомотива» в РПЛ забивали обе команды;
  • «Локомотив» не победил в 4 из 5 гостевых играх;
  • «Локомотив» не проигрывает «Рубину» в РПЛ в 11 матчах;
  • В 7 из 9 гостевых очных встречах «Локомотив» не проиграл;
  • «Локомотив» забивает в 10 матчах;
  • «Локомотив» сыграл вничью в 4 из 6 матчах РПЛ.

Из-за дисквалификации матч пропустит Марио Митай.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Рубин — Локомотив

 

Красно-зеленые получили статус фаворита матча. Команда не проигрывает в двух турах РПЛ и имеет превосходство по очным встречам. «Локомотив» не проиграл в трех очных играх в текущем сезоне: две победы и ничья.

Коэффициенты на матч «Рубин» — «Локомотив» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Рубина» — 3,08;
  • Ничья — 3,29;
  • Победа «Локомотива» — 2,41;
  • ТБ2,5 — 2,29;
  • ТМ2,5 — 1,63;
  • «Обе забьют — да» — 1,98;
  • «Обе забьют — нет» — 1,84.

«Рубин» прекрасно провел осенний отрезок чемпионата, что позволило приблизиться к первой пятерке и уже не переживать за сохранение места в РПЛ. «Локомотив» сейчас выглядит лучше оппонента, но в целом играет хуже, чем в первой части чемпионата. Победа над «Ахматом» и ничья с ЦСКА прибавят команде уверенности. «Локомотив» фаворит матча. Основная ставка на игру — победа «Локомотива» с форой 0 с коэффициентом 1,70 по линии букмекерской конторы «БетБум».

Где смотреть матч Рубин – Локомотив

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Рубин – Локомотив
Дата проведения
20 апреля, 14.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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