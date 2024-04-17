Рубин – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 20 апреля

В субботу, 20 апреля, сыграют Рубин и Локомотив в 25 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Рубин – Локомотив

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

Рубин: все новости

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РПЛ 2023/2024: все новости

Прогноз на матч Рубин – Локомотив

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