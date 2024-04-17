Рубин – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 20 апреля
В субботу, 20 апреля, сыграют Рубин и Локомотив в 25 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рубин – Локомотив
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Рубин – Локомотив