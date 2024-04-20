Эмполи — Наполи: прогноз на матч 20.04.2024, Серия А

Все внимание поклонников Серии А направлено в предстоящем туре на миланское дерби, где «Интер» в случае победы может в 20-й раз стать чемпионом Италии, но тот поединок вынесен на понедельник, а в выходные пройдет немало интересных матчей, где сохраняется много интриг. Один из них состоится в Эмполи, куда приедет пока еще действующий чемпион страны «Наполи». Тосканцы в этом сезоне отчаянно бьются за выживание, хотя несколько лет подряд ходили в твердых середняках. Неаполитанцам прочили борьбу если не за чемпионский титул, то за зону Лиги чемпионов. Вряд ли только созвучие клубов породило множество проблем, но все в «Эмполи» и «Наполи» пошло не так. Руководство обоих коллективов сменило наставников, причем с «Наполи» в данный момент работает уже третий тренер за сезон.

Ситуация внизу турнирной таблицы такова, что только «Салернитана» по-настоящему терпит бедствие и одной ногой находится в Серии B. Сразу семь команд находятся друг от друга на расстоянии шести очков, которые за шесть туров можно отыграть. «Эмполи» занимает 17 спасительное место и на одно очко опережает «Фрозиноне», черед два тура команды встретятся в очном поединке. В остальном календарь у «синих» очень сложный. «Наполи» на восьмом месте. Неудачи первой половины сезона уже давно не позволяют говорить о попадании в зону Лиги чемпионов, но за еврокубки побороться вполне возможно. Отставание от идущей шестой «Аталанты» всего два очка. Впрочем, соперники впереди у южан тоже не из легких. Гости фавориты, но «Эмполи» всегда готов преподнести сюрприз. Матч состоится на стадионе Карло Кастеллани, начало в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х, Ф1 (+0,5), ТМ 2,5

Эмполи

В Эмполи никогда не скрывали, что их амбиции распространяются на выступление в Серии А, где если удастся зацепиться за зону еврокубков, то это уже может считаться высоким достижением. Такое даже происходило в истории команды. Двадцать лет назад, когда в итальянском футболе вспыхнул коррупционный скандал, многие команды были лишены набранных очков, а туринский «Ювентус» и вовсе был отправлен в Серию В, «Эмполи» неожиданно оказался на 7 месте и получил право принять участие в Кубке УЕФА, но не был лицензирован.

Идея оказалась настолько привлекательной, что тосканцы уже в следующем сезоне без всякой помощи извне завоевали право принять участие в еврокубках, но вылетели в первом же раунде, проиграв по сумме двух встреч «Цюриху». Все успехи и неудачи «Эмполи» связаны с его президентом Фабрицио Корси. Он прямо говорит, что команда живет за счет продажи своих игроков. Как только футболист проявляет себя, дольше двух сезонов в составе не задерживается и пополняет другие итальянские коллективы, в том числе ведущие. Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Аслани, Мариу Руй, Зелиньски ранее выступали за «синих». Некоторые имена игроков сами говорят о связи команды с «Наполи». Не удивительно, потому что одно время коллективом руководил Маурицио Сарри.

В сезон тосканцы вступали с Паоло Дзанетти на посту главного тренера. Он возглавлял команду весь прошлый чемпионат, и она показывала вполне достойную игру. Однако в этом сезоне не задалось сразу. Зимой Дзанетти был отправлен в отставку, а ему на смену пришел Давиде Никола, который уже четырежды в своей карьере спасал разные команды от вылета из Серии А. Результаты последних пяти поединков «Эмполи» перед вами.

Серия А. 13.04.2024, «Лечче» — «Эмполи» — 1 : 0

— «Эмполи» — : 0 Серия А. 06.04.2024, «Эмполи» — «Торино» — 3 : 2

— «Торино» — : 2 Серия А. 01.04.2024, «Интер» — «Эмполи» — 2 : 0

— «Эмполи» — : 0 Серия А. 15.03.2024, «Эмполи» — «Болонья» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 10.03.2024, «Милан» — «Эмполи» — 1 : 0

Факты и цифры

Высшим достижением «Эмполи» в чемпионате Италии считается 7 место, которое команда заняла в сезоне 2005-2006 года

В прошлом сезоне тосканцы набрала 43 очка и заняли 14, проиграв на финише лишь раз в пяти матчах

Лучшими бомбардирами команды являются Мбайе Ньянг и Шимон Журковски, у обоих по 4 забитых мяча

Среди ассистентов лидирует румынский полузащитник Рэзван Марин, на его счету 3 результативные передачи

Наполи

Проблемы, с которыми «Наполи» столкнулся в нынешнем сезоне, для иных команд становятся фатальными. Но у чемпиона все-таки большой запас прочности, поэтому несмотря на эти сложности южане по-прежнему претендуют на еврокубки. Большего при такой тренерской чехарде позволить себе нельзя. С другой стороны, президенту клуба Аурелио Де Лаурентису винить кроме самого себя некого. Именно он пригласил в межсезонье на пост главного тренера Руди Гарсию и всячески его расхваливал.

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Была надежда на то, что «Наполи» продолжит чемпионскую поступь, но верили в это только самые преданные болельщики команды или совсем уж наивные любители футбола. Когда стало понятно, что второе скудетто подряд постепенно уплывает, Де Лаурентис сделал «ход конем», уволив Гарсию и пригласив проверенного Вальтера Мадзарри, но при нем результаты стали еще хуже. Тут уже постепенно уплывала зона Лиги чемпионов. Вроде, следующий ход стал не самым очевидным. Пост главного тренера занял Франческо Кальцона, ктторый работал в штабе Маурицио Сарри. Зато сразу появился результат, команда ожила.

Очки терять не перестала, но, по крайней мере, перестала выдавать серии из поражений. Правда, недавнее от «Аталанты» стало очень болезненным, но до этого неаполитанцы не проигрывали с середины февраля. В этот же отрезок уложился вылет из Лиги чемпионов от «Барселоны», но никто и не предполагал, что там южане задержатся надолго, 1/8 финала тоже неплохо. После «Эмполи» впереди «Рома», «Болонья» и «Фиорентина». Тот самый отрезок, когда пан или пропал. Перед вами результаты пяти последних матчей «Наполи».

Серия А. 14.04.2024, «Наполи» — «Фрозиноне» — 2 : 2

Серия А. 07.04.2024, «Монца» — «Наполи» — 2 : 4

— 2 : Серия А. 30.03.2024, «Наполи» — «Аталанта» — 0 : 3

— 0 : Серия А. 17.03.2024, «Интер» — «Наполи» — 1 : 1

Лига Чемпионов. 12.03.2024, «Барселона» — «Наполи» — 3 : 1

Факты и цифры

В минувшем сезоне «Наполи» в третий раз смог стать чемпионом Италии, причем досрочно

Перед игрой с «Эмполи» команда занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 49 очков

Лучший бомбардир команды нигерийский форвард Виктор Осимхен, на его счету 13 забитых мячей

Джованни Ди Лоренцо и Хвича Кварацхелия лидируют среди ассистентов, у обоих по 6 результативных передач

История личных встреч Эмполи и Наполи

Историю встреч команд можно проследить с 1986 года, когда они стали встречаться исключительно в Серии А. За это время у «Наполи» появилось преимущество по победам, но оно совершенно небольшое. «Эмполи» вполне можно назвать очень неудобным соперником для неаполитанцев. Предстоящий поединок будет 23 по счету.

Победы «Эмполи» — 7

Победы «Наполи» — 10

Ничьи — 5

Самая крупная победа «Эмполи» — 5 : 0

Самая крупная победа «Наполи» — 5 : 1, 4 : 0

Еще интереснее взаимоотношения команд в последние годы. Матчи в основном отличаются бескомпромиссностью. Ничья последний раз была зафиксирована в 2015 году. С тех пор команды провели 11 поединков, 4 победы на счету тосканцев и 7 раз выигрывали неаполитанцы. То есть общее преимущество южан в три победы появилось именно на этом отрезке матчей. Результаты пяти последних встреч команд друг с другом перед вами.

Серия А. 12.11.2023, «Наполи» — «Эмполи» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 25.02.2023, «Эмполи» — «Наполи» — 0 : 2

— 0 : Серия А. 08.11.2022, «Наполи» — «Эмполи» — 2 : 0

— «Эмполи» — : 0 Серия А. 24.04.2022, «Эмполи» — «Наполи» — 3 : 2

— «Наполи» — : 2 Серия А. 12.12.2021, «Наполи» — «Эмполи» — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Эмполи — Наполи

В матче первого круга в Неаполе хозяева на протяжении всех 90 минут имели большое преимущество. В первом тайме Джованни Симеоне даже открыл счет, но VAR отменил взятие ворот. Хозяева нанесли 18 ударов по воротам против восьми и на один гол точно наиграли. Однако развязка пришла на первой компенсированной минуте, когда украинский полузащитник Виктор Коваленко, арендованный у «Аталанты» красивым ударом из штрафной площади по недосягаемой для вратаря траектории отправил мяч в сетку. Последний матч с «Лечче» для «Эмполи» оказался очень плохим, команда Давиде Николы не нанесла ни одного удара по воротам соперников. «Наполи» тоже упустил победу в матче против «Фрозиноне». BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Эмполи» — 4,68

Ничья — 3,93

Победа «Наполи» — 1,74

Чуть ли трехкратное преимущество в цифрах объясняется, скорее, статусом «Наполи», нежели существующим положением дел. Обе команды имели целую неделю на подготовку к игре. Гости имеют в составе более мастеровитых игроков, но «Эмполи» тоже нужны очки. Вполне можно рассмотреть ставку 1Х, тут коэффициент весьма приличный — 2,12.

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