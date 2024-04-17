Эмполи – Наполи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 20 апреля
В субботу, 20 апреля, сыграют Эмполи и Наполи в 33 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
- Игра пройдет на стадионе «Карло Кастеллани».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эмполи – Наполи
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Прогноз на матч Эмполи – Наполи
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