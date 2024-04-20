Шеффилд Юнайтед — Бернли: прогноз на матч 20.04.2024, АПЛ

Перед 34 туром английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли» примерно то же, что «Манчестер Сити» и «Арсенал», только в самом конце турнирной таблицы. Матчей до конца чемпионата остается все меньше, и с каждым туром тают возможности остаться в высшем дивизионе. У хозяев положение гораздо сложнее. Занимая последнее место, они на четыре очка отстают от «Бернли». Даже если им удастся победить, то скорее «клинки» потянут своего соперника в бездну, нежели смогут добраться до 17 спасительного места. В целом гонка за выживание получается интересной и интригующей благодаря самой АПЛ, которая сняла четыре очка с «Ноттингем Форест» и восемь с «Эвертона». В противном случае уже сейчас с вероятностью 90 процентов были бы определены три неудачника сезона.

«Шеффилд Юнайтед» еще будет играть против непосредственных конкурентов, тех же «лесников» и «Эвертона», вот только перед этим встречи с «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом», где судьба команды может быть решена. У «Бернли» положение еще хуже. Мало того, что у команды осталось пять игр, так впереди матчи с теми же соперниками, что и у «Шеффилда». К ним потом добавится «Тоттенхэм» и «Эвертон». Вероятность того, что этот прогноз на матч будущих команд Чемпионшипа очень высока. Как это обычно бывает в случае с аутсайдерами, обе команды в последний месяц немного встрепенулись и стали добывать очки. Делают они это регулярно, но в лучшем случае играют вничью, и тут поговорка «курочка по зернышку» не помогает совершенно. Матч состоится на стадионе Брэммол Лэйн, начало в 17:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 3

Шеффилд Юнайтед

«Шеффилд Юнайтед» относится к одним из старожилов английского футбола, но если многие другие команды, становившиеся в свое время чемпионами Англии, по-прежнему находятся на высоте, то «клинкам» не повезло. Их судьба оказалась незавидной, и на протяжении всей своей истории они перескакивают из дивизиона в дивизион в зависимости от финансовой ситуации, успешной или нет работы менеджмента, наличия в составе опытных футболистов. Еще семь лет назад «клинки» играли в первой лиге, — третьим по силе дивизионе Англии и смогли подняться оттуда в Чемпионшип.

Свою роль сыграли деньги саудовского принца Абдаллы ибн Мусаид Аль Сауда, который выкупил 50 процентов акций клуба. Но, честно говоря, эти вливания были далеки от тех, что делает City Football Group в отношении «Манчестер Сити» или даже Суверенный фонд Саудовской Аравии в отношении «Ньюкасла». Тем не менее «клинки» смогли выйти в Чемпионшип, а вскоре вернуться в высший футбольный свет страны. Правда, счастье оказалось недолгим. Тут дежа-вю, ровно три года назад «Шеффилд Юнайтед» занимал то же последнее место, примерно с тем же количеством очков.

Перед нынешним сезоном «клинки» стали победителями плей-офф, но счастье может оказаться недолгим. Впрочем, даже если просто взглянуть на состав команды, то сложно сказать, за счет кого можно добиваться успеха. За 32 матча забито всего 30 голов, меньше всех в АПЛ, пропущено 84, разница огромная. Тут еще финансовые проблемы. Команда просрочила выплаты другим клубам, выступая в Чемпионшипе и в случае вылета начнет турнир с минус 2 очков. Кругом беда. Перед вами результаты пяти последних поединков «Шеффилд Юнайтед».

АПЛ. 13.04.2024, «Брентфорд» — «Шеффилд Юнайтед» — 2 : 0

— «Шеффилд Юнайтед» — : 0 АПЛ. 07.04.2024, «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» — 2 : 2

АПЛ. 04.04.2024, « Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» — 3 : 1

— «Шеффилд Юнайтед» — : 1 АПЛ. 30.03.2024, «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм» — 3 : 3

АПЛ. 09.03.2024, «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 2 : 2

Факты и цифры

«Шеффилд Юнайтед» в сезоне 1897-1898 года в первый и единственный раз в истории завоевал титул чемпионов Англии

В прошлом сезоне «клинки» заняли второе место в Чемпионшипе и вновь поднялись в Премьер-лигу спустя два года

Команда забила в чемпионате 30 голов, меньше всех, из них 6 на счету шотландского нападающего Оливера Макберни

Полузащитник из Нидерландов Густаво Хамер лучший ассистент, на его счету 5 результативных передач

Бернли

«Бернли» команда с такой же богатой историей, а с «Шеффилд Юнайтед» их роднит то, что обе находятся в числе пяти английских коллективов, которые выигрывали все четыре профессиональных дивизиона страны. Но в отличие от «клинков» команда из Ланкашира в последнее десятилетие привыкла играть в Премьер-лиге. За это время она дважды выбывала в Чемпионшип, но оба раза проводила там только один год и затем возвращалась. Последний такой успех связан с именем главного тренера Венсана Компани. В «Бернли» он перешел из бельгийского «Андерлехта» и сразу стал победителем Чемпионшипа.

Отчасти это было успехом и американской инвестиционной компании ALK Capital, которая в 2020 году выкупила более 80 процентов акций клуба. Причем ранее командой владели исключительно местные бизнесмены и болельщики. Но сумма по нынешним временам была очень небольшой, всего 170 миллионов фунтов стерлингов. Деньги не играют в футбол, но в него играют футболисты, которые выходят на поле. Зимой «Бернли» пытался судорожно исправить ситуацию, в команду пришли несколько опытных новичков, включая нападающего «Челси» Давида Фофана, но трансферы не сработали.

Небольшой шанс на спасение еще присутствует, но нужно выигрывать предстоящий матч. В последних шести турах у «клинков» по результатам вполне приличная картина, команда проиграла всего один раз «Эвертону», но при этом лишь раз выиграла и четырежды заканчивала матчи вничью. Главное, чтобы футболисты сами не разуверились в возможности остаться в Премьер-лиге. Перед вами результаты пяти последних поединков «Бернли».

АПЛ. 13.04.2024, «Бернли» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1 : 1

АПЛ. 06.04.2024, «Эвертон» — «Бернли» — 1 : 0

— «Бернли» — : 0 АПЛ. 02.04.2024, «Бернли» — «Вулверхэмптон» — 1 : 1

АПЛ. 30.03.2024, «Челси» — «Бернли» — 2 : 2

АПЛ. 16.03.2024, «Бернли» — «Брентфорд» — 2 : 1

Факты и цифры

«Бернли» дважды в истории становился чемпионом Англии, в сезонах 1920-1921 и 1969-1970 года

В прошлом сезоне «клинки» в четвертый раз смогли выиграть Чемпионшип и вернуться в АПЛ

На счету «Бернли» в текущем чемпионате 33 забитых мяча, сразу 5 игроков команды отличились по 4 раза

Ирландский защитник команды Дара О’Ши лучший ассистент, на его счету 4 результативных передачи

Прогноз на матч Лутон – Брентфорд

История личных встреч Шеффилд Юнайтед и Бернли

Впервые команды сыграли друг с другом в 1990 году в Кубке Англии. Встреча проходила в Шеффилде и закончилась победой хозяев со счетом 2 : 1. С тех пор проведено 126 матчей, большинство из них в рамках Премьер-лиги. Паритет сохраняется только в Кубке страны, во всех остальных турнирах преимущество у «клинков».

Победы «Шеффилд Юнайтед» — 52

Победы «Бернли» — 43

Ничьи — 31

Самая крупная победа «Шеффилд Юнайтед» — 10 : 0

Самая крупная победа «Бернли» — 6 : 0

Команды в последнее время выступают одинаково, вместе поднимаются в АПЛ и вместе рискуют вылететь, да и матчи между ними получаются довольно зрелищными и результативными. Ничья последний раз была зафиксирована в 2020 году и она единственная за последние 14 лет если не брать во внимание поединок в рамках Кубка лиги, который «Бернли» выиграл в серии пенальти. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

АПЛ. 02.12.2023, «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед» — 5 : 0

— «Шеффилд Юнайтед» — : 0 Чемпионшип. 10.04.2023, «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед» — 2 : 0

— «Шеффилд Юнайтед» — : 0 Чемпионшип. 05.11.2022, «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли» — 5 : 2

— «Бернли» — : 2 АПЛ. 23.05.2021, «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли» — 1 : 0

— «Бернли» — : 0 АПЛ. 29.12.2020, «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед» — 1 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Шеффилд Юнайтед — Бернли

Глядя на места, которые занимают команды в турнирной таблице поневоле начинаешь задумываться, неужели с каждым годом отставание команд Чемпионшипа от Премьер-лиги только увеличивается. «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» дружно пополнили АПЛ перед сезоном и также дружно могут вернуться обратно. Если так, то высший дивизион в ближайшее время может оказаться закрытым клубом. В первом круге «клинки» и «бордовые» выдали матч-концерт. Девять желтых карточек, семь на счету гостей, причем две из них превратились в красную. Пять забитых мячей тоже в ворота гостей. Счет по ударам 19 – 6 в пользу хозяев. Сейчас «Шеффилд Юнайтед» отступать некуда, хозяева попытаются взять реванш, хотя букмекеры считают, что у гостей шансов на победу чуть больше. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Шеффилд Юнайтед» — 2,84

Ничья — 3,63

Победа «Бернли» — 2,44

Все что происходит в последнее время с «Шеффилд Юнайтед» напоминает агонию, ее продление это, с одной стороны, надежда, с другой, мучение, которое хочется, чтобы быстрее прекратилось. «Бернли» все это может остановить своей победой, но только вот сам находится почти в таком же состоянии. Ставим на гостей и провожаем «клинков» в Чемпионшип.

Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед — Бернли

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