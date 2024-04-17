Министр спорта Франции о «ПСЖ»: «Хотим верить в победу французской команды в Лиге чемпионов спустя более чем 30 лет»

Теги Марсель ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Политика Килиан Мбаппе Усман Дембеле Амели Удеа-Кастера Футбол

Министр спорта Франции высказалась о победе «ПСЖ» над «Барселоной» (4:1).

На следующий день после победы парижан в 1/4 финала Лиги чемпионов над «Барселоной» (6:4 по сумме двух матчей) Амели Удеа-Кастера поздравила команду, возглавляемую Луисом Энрике.

«Мы хотим верить в это, спустя чуть более тридцати лет», – заявила министр, имея в виду единственную победу команды из Франции в Лиге чемпионов, одержанную «Марселем» в 1993 году.

«Нужно держаться до конца. Этот ответный матч, безусловно, был сложным, но «ПСЖ» справился на отлично.

Дембеле провел великолепный матч, ему пришлось столкнуться с освистыванием болельщиков, но он проявил особую энергичность.

Затем Мбаппе, вот где мы видим больших чемпионов. Его критиковали после первого матча, а здесь он сыграл прекрасно», – отметила Удеа-Кастера.

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15 комментариев
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Ответ kos.vohrt
Это невероятная удача, что ПСЖ прошёл Барсу. На большее с такой игрой рассчитывать не стоит.
В чем удача? Оба матча комедия ошибок
+10
0
+10
Ответ Н.Ф.
Тут есть нюанс, Марсель вскоре после той победы в ЛЧ был отправлен в Пердив.
Ну какая разница, факт остаётся фактом. Они победили! Взяли ЛЧ! Единственный клуб из Франции! Реально крутое достижение
+11
-2
+9
Тут есть нюанс, Марсель вскоре после той победы в ЛЧ был отправлен в Пердив.
+4
-2
+2
Ответ Детрит
Ну повесьте себе плакат, как у Фокса Малдера: I want to believe. Большего пока не предвидится. В этом году точно.
истина где-то рядом )
+2
0
+2
Это невероятная удача, что ПСЖ прошёл Барсу. На большее с такой игрой рассчитывать не стоит.
+5
-4
+1
Ответ Н.Ф.
Тут есть нюанс, Марсель вскоре после той победы в ЛЧ был отправлен в Пердив.
и чего? победу никто не отнимал
+1
0
+1
Ответ Н.Ф.
Тут есть нюанс, Марсель вскоре после той победы в ЛЧ был отправлен в Пердив.
Предлагаете и ПСЖ пройти очищение пердивом?
+1
0
+1
Ответ Marcus-light
В чем удача? Оба матча комедия ошибок
Удача в том, что до удаления Араухо у ПСЖ было ничтожно мало шансов пройти дальше, проигрывая оба матча с разницей -2.
+1
0
+1
Ответ Сергей Фетисов
У любой из 4 команд будет шанс выиграть Лигу Чемпионов.Как говорят победит сильнейший,но увы это не всегда.Кому улыбнётся госпожа удача!!!
Ну а потом: у любой из двух ❗а попасть в эту двойку у ПСЖ шансов поболе, чем у Боруссии ☝️
+2
-1
+1
У любой из 4 команд будет шанс выиграть Лигу Чемпионов.Как говорят победит сильнейший,но увы это не всегда.Кому улыбнётся госпожа удача!!!
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не нравиться мне ПСЖ, но пройти Дортмунд они вполне могут. хотя бы за счет уровня отдельных футболистов. ну а в финале в одном матче может случиться все что угодно. уже не раз видели что в финале побеждали не те, которые числятся фаворитами на бумаге
+1
-1
0
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