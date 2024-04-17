Министр спорта Франции о «ПСЖ»: «Хотим верить в победу французской команды в Лиге чемпионов спустя более чем 30 лет»

Министр спорта Франции высказалась о победе «ПСЖ» над «Барселоной» (4:1).

На следующий день после победы парижан в 1/4 финала Лиги чемпионов над «Барселоной» (6:4 по сумме двух матчей) Амели Удеа-Кастера поздравила команду, возглавляемую Луисом Энрике.

«Мы хотим верить в это, спустя чуть более тридцати лет», – заявила министр, имея в виду единственную победу команды из Франции в , одержанную « » в 1993 году.

«Нужно держаться до конца. Этот ответный матч, безусловно, был сложным, но « » справился на отлично.

провел великолепный матч, ему пришлось столкнуться с освистыванием болельщиков, но он проявил особую энергичность.

Затем Мбаппе, вот где мы видим больших чемпионов. Его критиковали после первого матча, а здесь он сыграл прекрасно», – отметила Удеа-Кастера.