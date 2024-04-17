Андрей Мостовой: «Мечтаю о Европе, хочется себя там попробовать. Пример Головина, Кузяева, Захаряна мотивирует»
Андрей Мостовой ответил на вопрос о своем футбольном будущем.
– Мечтаете ли о Европе и покинете этим летом «Зенит»?
– Мечтаю, да. Все летом зависит от предложения. Если, дай бог, оно поступит, тогда будет какое-то обсуждение.
А так, я всегда говорил и, наверное, буду говорить, что есть такая мечта и хочется себя там попробовать.
– Пример Головина сильно мотивирует?
– Да. И Кузяева, и Захаряна. [Пример] всех мотивирует, – ответил полузащитник «Зенита».
В текущем сезоне 26-летний вингер сыграл 22 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Полная статистика футболиста доступна здесь.
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