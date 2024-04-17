Андрей Мостовой: «Мечтаю о Европе, хочется себя там попробовать. Пример Головина, Кузяева, Захаряна мотивирует»

Теги Зенит премьер-лига Россия Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига Гавр Далер Кузяев Александр Головин Андрей Мостовой Арсен Захарян Футбол

Андрей Мостовой ответил на вопрос о своем футбольном будущем.

– Мечтаете ли о Европе и покинете этим летом «Зенит»?

– Мечтаю, да. Все летом зависит от предложения. Если, дай бог, оно поступит, тогда будет какое-то обсуждение.

А так, я всегда говорил и, наверное, буду говорить, что есть такая мечта и хочется себя там попробовать.

– Пример Головина сильно мотивирует?

– Да. И Кузяева, и Захаряна. [Пример] всех мотивирует, – ответил полузащитник «Зенита».

В текущем сезоне 26-летний вингер сыграл 22 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Полная статистика футболиста доступна здесь

Андрей Мостовой: «Я всегда говорил, что хочу поиграть в Европе»

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33 комментария
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Мечта хорошая, еще бы научиться моменты реализовывать, как в матче с Краснодаром.
Хотя на примере вчерашних Мораты и Корреа, может можно и без этого умения в Европу переехать)
+25
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+24
Ответ Глебов Илья
Комментарий скрыт
То есть надо было переходить в спартак, чтобы тоже было ноль кубков?)))
+17
-3
+14
мечтают сербы, хорватв, и валом прут в лили Европы. Я тут на soccerway глянул, даже боснийцев, румын толпы. А эти, получающие миллионы, поедая на расслабоне раков с пивом, тьфу, омаров с шампанским, просто на словах "мечтают"
+20
-8
+12
Раньше нужно было мечтать, сейчас нужно действовать, искать варианты, понятное дело с существенным понижением финансовых запросов в средних европейских командах...
+10
-4
+6
При всём уважении , один в один на дриблинге слабовато , не хватает физухи в плане жёсткости и взрывной скорости , мало бьющий , примитивен и предсказуем ….Таких там много но можно попробовать…
+5
-2
+3
Ответ Jan Paskel
мечтают сербы, хорватв, и валом прут в лили Европы. Я тут на soccerway глянул, даже боснийцев, румын толпы. А эти, получающие миллионы, поедая на расслабоне раков с пивом, тьфу, омаров с шампанским, просто на словах "мечтают"
Сербы, Хорваты и остальные - входят в Евросоюз. Во всех топ лигах ограничение на кол-во легионеров не из Евросоюза. Поэтому, чтобы пригласить кого-то из России, необходимо быть либо очень талантливым (на уровне мира, а не России), либо очень выгодным (дешевым) для покупающего клуба. Поэтому, когда выбор на одну из легионерных позиций стоит из игрока из Англии, Латинской Америки и России, выбор обычно не в пользу наших.

Ну и тепличность наших условий тоже играет роль
+7
-4
+3
Ответ ts_vlad
Сербы, Хорваты и остальные - входят в Евросоюз. Во всех топ лигах ограничение на кол-во легионеров не из Евросоюза. Поэтому, чтобы пригласить кого-то из России, необходимо быть либо очень талантливым (на уровне мира, а не России), либо очень выгодным (дешевым) для покупающего клуба. Поэтому, когда выбор на одну из легионерных позиций стоит из игрока из Англии, Латинской Америки и России, выбор обычно не в пользу наших. Ну и тепличность наших условий тоже играет роль
Сербов и боснийцев я так понял, это ты сам в ЕС принял? А чего остальных не проинформировал?
+3
-2
+1
Ответ Jan Paskel
мечтают сербы, хорватв, и валом прут в лили Европы. Я тут на soccerway глянул, даже боснийцев, румын толпы. А эти, получающие миллионы, поедая на расслабоне раков с пивом, тьфу, омаров с шампанским, просто на словах "мечтают"
И что боснийцам, румынам и остальным дают эти толпы за рубежом? Их чемпионат развился до небывалых высок, клубы борются за еврокубки или сборная стала сильная? Они уезжают не ради мифической "мечты", а банально по причине того, что даже в никчёмной Салернитане с 150го места зарплата выше, чем в той команде, где они играют. В вышеназванной Сербии, кстати, сейчас посещаемость ниже, чем в нашей фнл, это наверное от того, что сербам по кайфу наслаждаться чемпионатом, из которого уехали все мало-мальски приличные футболисты. Это точно то, с чего нам надо брать пример?
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Ответ Alex-klerk
При всем уважении к Андрею, и Кузяев тот же, и Головин, были лидерами в своих российских клубах и в сборной, а Мост даже в Зените далеко не лидер, не говоря о сборной.
и что? европа большая, можно найти клуб послабее зенита, где реально стать лидером
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Ответ Ничего Смешного
Таких бегунков в Европе много и они намного моложе
и цвет кожи правильный имеют)
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Ответ ts_vlad
Сербы, Хорваты и остальные - входят в Евросоюз. Во всех топ лигах ограничение на кол-во легионеров не из Евросоюза. Поэтому, чтобы пригласить кого-то из России, необходимо быть либо очень талантливым (на уровне мира, а не России), либо очень выгодным (дешевым) для покупающего клуба. Поэтому, когда выбор на одну из легионерных позиций стоит из игрока из Англии, Латинской Америки и России, выбор обычно не в пользу наших. Ну и тепличность наших условий тоже играет роль
с Сербией ты промахнулся)
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Ответ Иван Корзун
и всё таки Головин и в ЦСКА был на первых ролях. А если Мостовой ходит пинает, то какая ему Европа?
Про Мостового речи не идёт.
Я говорил про сам момент отъезда и почему это надо делать.
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Ответ Всё знаю
Только уровень сопротивления там сильнее. И тот же Головин выделяется на фоне наших медленных игроков, потому что постоянно в таком режиме играет и прогрессирует. И не раз говорил, что сборники из рпл медленные.
и всё таки Головин и в ЦСКА был на первых ролях. А если Мостовой ходит пинает, то какая ему Европа?
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Ответ Глебов Илья
Комментарий скрыт
Тем не менее, Головин лидер Монако уже несколько лет. Уж лучше так, чем никак.
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Ответ Всё знаю
То есть надо было переходить в спартак, чтобы тоже было ноль кубков?)))
но по факту он прав. Пока никакого примера нет. Просто пылят там и всё. Тем более, Мостовой даже в Зените не всегда в основу выходит, какая ему Европа? Кузяев, Головин, Миранчук (про Захаряна не знаю точно) - были на своих позициях в клубах твердыми игроками основы
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Надо играть и развиваться, а не гнить в Зените раз хочешь лучшего
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Как сказал бы Великий👍Андрей Аршавин - ваши ожидания , ваши проблемы....
Европу надо заслужить ...
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А пример Миранчука не мотивирует? Его не вспомнил, зато Захаряна вспомнил, который сидит в запасе.
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Там лавочки специально обученные люди полируют, футболисты не нужны.
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При всем уважении к Андрею, и Кузяев тот же, и Головин, были лидерами в своих российских клубах и в сборной, а Мост даже в Зените далеко не лидер, не говоря о сборной.
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В Сельту!
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К мечтам неплохо бы прибавить в игровом интеллекте , - чтобы пригодиться «там», надо поработать над выбором оптимальной позиций и для себя, и для партнёров, а также принятием адекватных решений.
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Для начала Мостовому нужно попробовать пожить на 30% от своей зарплаты, может ему не понравится и он бросит эту затею с Европой.
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