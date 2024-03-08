Мостовой мог перейти в «Тулузу» прошлым летом. Хавбека «Зенита» не устроило предложение по личным условиям
Андрей Мостовой отказался от перехода в клуб Лиги 1.
Летом 2023 года полузащитник «Зенита» получил предложение перейти в «Тулузу».
По информации «РБ Спорт», предложение французского клуба не устроило Мостового по личным условиям, поэтому футболист остался в «Зените».
Не исключено, что трансфер россиянина в Европу состоится по завершении сезона.
В октябре прошлого года Андрей Мостовой продлил контракт с «Зенитом» по схеме «3+1» до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне Мостовой провел 16 матчей, на его счету два гола.
А этот получает 1.2 миллиона евро в год, ну будет получать 700-800 тысяч во Франции, играя при этом в топовой лиге с шансом получить узнаваемость в Европе.
Бедняга, даже не знаю, как он это переживет. Готов ему гречку высылать во Францию, если что.
Тебе предлагают N/4 , согласишься, ( фирма, которая предлагает развивается со всеми вытекающими )