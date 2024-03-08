Мостовой мог перейти в «Тулузу» прошлым летом. Хавбека «Зенита» не устроило предложение по личным условиям

Теги Зенит Тулуза премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой отказался от перехода в клуб Лиги 1.

Летом 2023 года полузащитник «Зенита» получил предложение перейти в «Тулузу».

По информации «РБ Спорт», предложение французского клуба не устроило Мостового по личным условиям, поэтому футболист остался в «Зените».

Не исключено, что трансфер россиянина в Европу состоится по завершении сезона.

В октябре прошлого года Андрей Мостовой продлил контракт с «Зенитом» по схеме «3+1» до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Мостовой провел 16 матчей, на его счету два гола.

47 комментариев
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В Европе оценивают реальный уровень игрока, в России оценивают твоё российское гражданство. Мостовой думал, что он гений который заслуживает того, что получает?
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+51
А он думает, что кто то насыпет на сегодняшний день ему больше чем в Зените?
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Ответ therealgreenman
А он думает, что кто то насыпет на сегодняшний день ему больше чем в Зените?
Я так понимаю, что там речь не про больше, а хотя бы не в разы меньше
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Ответ xQcoW
Никому этот физрук не нужен. Придумывает байки
Футболист физрук?.)) Дальше заголовка читал?
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Пока - не в ту лузу...
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В Европе так как в России платить не будут,тем более они явно не в ПСЖ,Реал уходят.Для тепличных отношений паспортистов это явный удар.
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Ответ Eden Hazard
а ты, когда получаешь зарплату(если уже получаешь), задумываешься при получении о том, заслуживаешь ты ее или нет?) а если поймёшь что не заслуживаешь, пойдешь менять работу на ту же, но с более низкой зарплатой?)
Если при этом предложат переехать в Тулузу, то я бы поменял
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Зря не перешёл.
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Ответ Ваня Аналитик
он еще и выбирал...ну, ну, - посмотрим чем закончится его поход в Европу - думаю, более денежным контрактом в Зените (ради этого все и затеялось)
У него контракт до конца сезона 2028,о каких затеваниях речь?
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+3
Ответ SGS55
Пока - не в ту лузу...
Вошел не в ту дверь
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Ответ Максим Кутузов
Футболист физрук?.)) Дальше заголовка читал?
Сдаётся мне, это была шутка, вернее попытка пошутить.
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Ответ Максим Кутузов
В Европе оценивают реальный уровень игрока, в России оценивают твоё российское гражданство. Мостовой думал, что он гений который заслуживает того, что получает?
а ты, когда получаешь зарплату(если уже получаешь), задумываешься при получении о том, заслуживаешь ты ее или нет?) а если поймёшь что не заслуживаешь, пойдешь менять работу на ту же, но с более низкой зарплатой?)
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Ответ Олег Акимов
Можно остаться в РПЛ и играть в ЧМ, ЧЕ, ЛЧ, ЛЕ, да?
Если это намек на бан России, то переход во франц. чемп в глухого аутсайдера как-то помог бы Далеру играть в вышеуказанных турнирах?
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Ответ ОЛЛС1911
Сравнение с фирмами некорректное. Футболисты ближе к артистам. Так что они выберут выступать в Ла Скала за еду, чем в Астраханском ТЮЗе за миллионы. Есть же амбиции, спортивная слава.
Между Волгарем и Миланом выберут второе, но речь про Зенит и Тулузу.
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Ты работаешь за зарплату N, в не особо развивающейся фирме. Тебе предлагают N/4 , согласишься, ( фирма, которая предлагает развивается со всеми вытекающими )
Сравнение с фирмами некорректное. Футболисты ближе к артистам. Так что они выберут выступать в Ла Скала за еду, чем в Астраханском ТЮЗе за миллионы. Есть же амбиции, спортивная слава.
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+1
Ответ Eden Hazard
а ты, когда получаешь зарплату(если уже получаешь), задумываешься при получении о том, заслуживаешь ты ее или нет?) а если поймёшь что не заслуживаешь, пойдешь менять работу на ту же, но с более низкой зарплатой?)
Разница между условным мной и Мостовым в том, что я получаю 120к рублей и отдаю за жилье 30, итого живу на 90, а если я устроюсь на работу за 90, буду жить вообще на 60.
А этот получает 1.2 миллиона евро в год, ну будет получать 700-800 тысяч во Франции, играя при этом в топовой лиге с шансом получить узнаваемость в Европе.
Бедняга, даже не знаю, как он это переживет. Готов ему гречку высылать во Францию, если что.
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Андрей Шкурляндский - полировщик тулузских лавок 🤮
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Если так, то правильно сделал. Это Далерчик идейный мечтатель, уехавший в статусе топового российского игрока с бэкграундом в виде участия на ЧМ,ЧЕ,ЛЧ,ЛЕ, многократного обладателя всех титулов на внутренней арене и свободного агента, играть за копейки во французском аутсайдере. Имел на это полное право, как имеет право и Мост отказываться от подобных предложений.
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Ну и неча там делать, на нищих работать.
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Ответ ОЛЛС1911
Сравнение с фирмами некорректное. Футболисты ближе к артистам. Так что они выберут выступать в Ла Скала за еду, чем в Астраханском ТЮЗе за миллионы. Есть же амбиции, спортивная слава.
Ну ну
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Ответ Дмитрий9779
У него контракт до конца сезона 2028,о каких затеваниях речь?
Комментарий удален модератором
Я тоже мог перейти в Тулузу прошлым летом, но французов что-то во мне не устроило)
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Тулуза.. Если бы не "Тулуза", а "Бавария" из Мюнхена, то всё было бы точно также.
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Вот так всегда, рассказывают сказки о том, как они мечтают играть в Европе, а по факту "не устроили личные условия"
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Если французы не смогли предложить хорошую личку игроку с истекающим контрактом, то зачем он кому-либо сдался если теперь за него ещё и приплатить придется тем более в сегодняшней ситуации когда нашим клубам просто не переводят деньги
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Ответ ОЛЛС1911
Сравнение с фирмами некорректное. Футболисты ближе к артистам. Так что они выберут выступать в Ла Скала за еду, чем в Астраханском ТЮЗе за миллионы. Есть же амбиции, спортивная слава.
Я, конечно, понимаю, что насчёт "астраханского ТЮЗа за миллионы" была гипербола. Но... Если у Вас есть контакты российского ТЮЗа (любого), в котором артистам платят миллионы (даже рублей), то могли бы Вы этими контактами поделиться по секрету? Мне не для себя - друг интересуется :)
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Ответ therealgreenman
А он думает, что кто то насыпет на сегодняшний день ему больше чем в Зените?
Комментарий удален модератором
Ответ ArmyOfGrand
Было бы замечательно наших увидеть в Европе, то стагнирует большинство игроков в рпл. Там хоть какая то конкуренция. Жаль не готовы на адекватные условия за свой уровень игры
Ты работаешь за зарплату N, в не особо развивающейся фирме.
Тебе предлагают N/4 , согласишься, ( фирма, которая предлагает развивается со всеми вытекающими )
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Ответ ArmyOfGrand
Было бы замечательно наших увидеть в Европе, то стагнирует большинство игроков в рпл. Там хоть какая то конкуренция. Жаль не готовы на адекватные условия за свой уровень игры
Бедствовать придётся
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После продления у Моста зп 1-1,5 где-то, до продления была ещё меньше. Андрей сам в интервью говорил, что французы предлагали в разы меньше, чем в Зените, то есть тупо как Кузяеву 300-400к - на такое соглашаться абсолютно смехотворно и унизительно особенно с учётом того, что в самом Зените всяким днищенским ДеКейросам платят по ляму. Через 4-5 лет можно на пенсию приехать по примеру Кузяева свободным агентом, если сильно захочется в французском подвале с неграми бодаться.
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