Мостовой мог перейти в «Тулузу» прошлым летом. Хавбека «Зенита» не устроило предложение по личным условиям

Андрей Мостовой отказался от перехода в клуб Лиги 1.

Летом 2023 года полузащитник « » получил предложение перейти в «Тулузу».

По информации «РБ Спорт», предложение французского клуба не устроило Мостового по личным условиям, поэтому футболист остался в «Зените».

Не исключено, что трансфер россиянина в Европу состоится по завершении сезона.

В октябре прошлого года продлил контракт с «Зенитом» по схеме «3+1» до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Мостовой провел 16 матчей, на его счету два гола.