«Зенит» дважды отказался продавать Мостового «Тулузе», в первый раз – за 5 млн евро. Хавбек не просил агентов найти ему клуб в Европе (Иван Карпов)

Теги Зенит Тулуза премьер-лига Россия лига 1 Франция Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой мог перейти в «Тулузу».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в августе прошлого года французский клуб устно предложил «Зениту» 5 миллионов евро за трансфер полузащитника, но сине-бело-голубые ответили отказом. 

После травмы Закарии Абухляля «Тулуза» сделала запрос о переходе игрока в зимнее трансферное окно. Петербуржцы снова отказались продавать игрока и предложили ему контракт до 2027 года.

Отмечается, что появившаяся недавно информация о том, что Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе, не соответствует действительности. 

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эх жаль…
Была бы Тулуза Мостового😔
+51
-4
+47
Ответ analogia
В плане развития карьеры, Тулуза предпочтительнее любого клуба РПЛ, если у Андрея есть такой шанс, им надо пользоваться
Какое развитие карьеры? Ему 27 в этом году будет, он уже полностью состоявшийся футболист. Если он так хотел в Европу, то просто не продлевал бы контракт с Зенитом, а раз продлил, то видимо не особо то и хочется, но как и любой уважающий себя российский футболист обязательно потом еще раз расскажет в СМИ как он мечтает о топ-чемпионате
+48
-9
+39
В плане развития карьеры, Тулуза предпочтительнее любого клуба РПЛ, если у Андрея есть такой шанс, им надо пользоваться
+41
-17
+24
Ответ Ксяоми Ноутов
"Уровень Мостового" смешное словосочетание)
Назовёте российского вингера в РПЛ сейчас сильнее?
+2
0
+2
Отдавать за 5 лямов русского игрока, причем очень даже хорошего, такое себе.
+3
-2
+1
Ответ SirArktic
Ахметов это усиление обоймы, точно не старта. Мостовой когда в форме - и бразильцев на скамейку присаживает. Альтернативы ему сейчас нет.
Альтернатива ему сейчас есть. И это Педро. И Мост это понимает.
+2
-1
+1
Ответ Егор Добрый
Смешно 😁👍 Зенит сам виноват и привел себя к такой ситуации)) свох нет воспитанников ,а купленные аля Коваленко (достаточно одаренный парень и мог прогрессировать у того же Карпина играя в основе) сидит на банке. и да многие кто приводит доводы мол у всех тоже по 15 легов сейчас в основе ( кроме Краснодара сейчас) играют по 5-6 россиян с паспортом и не ноют,что за паспорт бедному Зениту нужно по 10-20 теперь выкладывать
Вчера у ЦСКА 4 россиянина в старте. Смейся.
+2
-1
+1
Всё правильно сделал Зенит, такие жалкие предложения надо отклонять
+31
-31
0
Карпов уже Промеса неделю назад встречал в аэропорту Москвы. Такой себе источник
+4
-4
0
Ну и зря, Мостовой переоцененный бегунок с паспортом, условный Ахметов играл бы не хуже, а Педро вообще только из-за лимита на банке сидит и полностью переиграл Мостового на сборах.
+1
-1
0
Ответ SirArktic
Ахметов это усиление обоймы, точно не старта. Мостовой когда в форме - и бразильцев на скамейку присаживает. Альтернативы ему сейчас нет.
Еще раз спрошу вас - что мешает Зениту пытаться договориться с игроками, у которых заканчиваются контракты, или с молодыми перспективными и талантливыми игроками, как это делает Локо ?

Вся суть в том, на мой взгляд, что вам проще сделать «закупку» в Бразилии за большие суммы, а в России вы тратиться не хотите.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий