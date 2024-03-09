«Зенит» дважды отказался продавать Мостового «Тулузе», в первый раз – за 5 млн евро. Хавбек не просил агентов найти ему клуб в Европе (Иван Карпов)

Андрей Мостовой мог перейти в «Тулузу».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в августе прошлого года французский клуб устно предложил « » 5 миллионов евро за трансфер полузащитника, но сине-бело-голубые ответили отказом.

После травмы Закарии Абухляля « » сделала запрос о переходе игрока в зимнее трансферное окно. Петербуржцы снова отказались продавать игрока и предложили ему контракт до 2027 года.

Отмечается, что появившаяся недавно информация о том, что попросил агентов найти ему клуб в Европе, не соответствует действительности.