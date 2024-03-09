«Зенит» дважды отказался продавать Мостового «Тулузе», в первый раз – за 5 млн евро. Хавбек не просил агентов найти ему клуб в Европе (Иван Карпов)
Андрей Мостовой мог перейти в «Тулузу».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в августе прошлого года французский клуб устно предложил «Зениту» 5 миллионов евро за трансфер полузащитника, но сине-бело-голубые ответили отказом.
После травмы Закарии Абухляля «Тулуза» сделала запрос о переходе игрока в зимнее трансферное окно. Петербуржцы снова отказались продавать игрока и предложили ему контракт до 2027 года.
Отмечается, что появившаяся недавно информация о том, что Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе, не соответствует действительности.
Была бы Тулуза Мостового😔
Вся суть в том, на мой взгляд, что вам проще сделать «закупку» в Бразилии за большие суммы, а в России вы тратиться не хотите.