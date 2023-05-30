Депутат Свищев об удалении твита «Арсенала» про Аршавина: «Безумию нет границ. Везде есть провокаторы. Сейчас они добрались до Англии, до футбола»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Англия Арсенал Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Свищев прокомментировал удаление твита «Арсенала» в честь дня рождения Андрея Аршавина.

Вчера бывшему футболисту сборной России, а ныне заместителю генерального директора «Зенита» исполнилось 42 года. Утром «канониры» опубликовали в Twitter сообщение, в котором поздравили Аршавина, приложив видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году. Спустя несколько часов твит был удален. 

«Безумию нет границ. Поверьте мне, большинству английских жителей все равно на то, что сейчас происходит. Конечно, везде есть провокаторы. Сейчас они добрались до Англии, до футбола.

Присоединяюсь к поздравлениям Аршавина. Он много сделал и для российского футбола, и для английского. Мы помним его классные матчи. Надеемся, что он будет помогать развитию российского футбола в будущем», – сказал депутат Госдумы. 

Твиттер сборной России – «Арсеналу» об Аршавине: «Удалить запись можно, стереть свою историю – нет»

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16 комментариев

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Fullhouse
безумие - поддерживать войну и принимать законы, направленные на ее защиту от "благодарных" за многократное ухудшение жизни россиян
+23
-4
+19
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Ivan Balashov
То есть, когда Киселёв ещё прошлой весной обещал жахнуть ядерным оружием по Великобритании, а российские власти вносили её в список "недружественных государств", провокаторов там ещё не было? Ну раз они только "сейчас добрались до Англии, до футбола".
+16
-3
+13
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Рашпель793
Всегда угараю с того, что на спортсе есть отдельные профили для всяких Свищевых, Бузовой, Путиных, Навальных с фото, но для многих спортсменов спортсру не удосуживается этого сделать ))
+7
0
+7
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Dizzod
Ответ Ivan Balashov
То есть, когда Киселёв ещё прошлой весной обещал жахнуть ядерным оружием по Великобритании, а российские власти вносили её в список "недружественных государств", провокаторов там ещё не было? Ну раз они только "сейчас добрались до Англии, до футбола".
жахнуть по Британии? а если в дочку Лаврова попадут или по квартире Шувалова?
есть же нормальные цели, Воронеж например.
+2
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Dizzod
перестаньте звонить депутату, ему свои законопроекты надо писать или чужие анализировать. не отвлекайте от основной работы
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Overkiller
"Безумию нет границ"

24.02.2022
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Theodor Herzl
В смысле добрались до Англии? По вашим же словам, они в Англии и гнездятся)
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Дмитрий
Конечно, что же еще обсуждать депутату ГД, как не твит английского ФК. Ничего же не произошло сегодня в столице. Вообще тишина
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Natalia Antonova
Ответ Ебздрогыч
Депутат Госдумы рассказывает нам о том, что безумию нет границ... Он-то уж точно знает, о чем говорит
Дел же у депутатов ГД больше нет, вот опустились до твитов
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Dmitry Orlov
Ответ Fullhouse
Так может, кое-кому из бункера не стоит отправлять пушечное мясо в чужую страну для захвата ее территории и никто поставлять в эту страну оружие для обороны не будет?
Согласен, Зеленский из бункера зря пушечное мясо отправляет в чужую страну.
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игорь смирнов
Ответ Dmitry Orlov
Согласен, Зеленский из бункера зря пушечное мясо отправляет в чужую страну.
и сталин в 1941 зря мясо на войну отправлял
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ta-tosha
Ответ Ivan Balashov
То есть, когда Киселёв ещё прошлой весной обещал жахнуть ядерным оружием по Великобритании, а российские власти вносили её в список "недружественных государств", провокаторов там ещё не было? Ну раз они только "сейчас добрались до Англии, до футбола".
Он это ядерное оружие в руках понесет до самого до Лондону? Вся эта местная "вундервафельная" баллистика сбивается сейчас патриотами на раз, причем 100%, что кинжалы, что искандеры, которых предлагали не смешить. Во кулибины деда подставили :) весь мир смеётся
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