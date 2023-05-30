Депутат Свищев об удалении твита «Арсенала» про Аршавина: «Безумию нет границ. Везде есть провокаторы. Сейчас они добрались до Англии, до футбола»

Дмитрий Свищев прокомментировал удаление твита «Арсенала» в честь дня рождения Андрея Аршавина.

Вчера бывшему футболисту сборной России, а ныне заместителю генерального директора «Зенита» исполнилось 42 года. Утром «канониры» опубликовали в Twitter сообщение, в котором поздравили , приложив видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году. Спустя несколько часов твит был удален.

«Безумию нет границ. Поверьте мне, большинству английских жителей все равно на то, что сейчас происходит. Конечно, везде есть провокаторы. Сейчас они добрались до Англии, до футбола.

Присоединяюсь к поздравлениям Аршавина. Он много сделал и для российского футбола, и для английского. Мы помним его классные матчи. Надеемся, что он будет помогать развитию российского футбола в будущем», – сказал депутат Госдумы.

Твиттер сборной России – «Арсеналу» об Аршавине: «Удалить запись можно, стереть свою историю – нет»

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