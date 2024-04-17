«Атлетико» сыграет на КЧМ-2025, «Барселона» – нет. «Блауграна» не получит 50 млн евро

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА чемпионат мира среди клубов деньги Футбол

«Атлетико» сыграет на КЧМ-2025, несмотря на вылет из 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы опередили «Барселону» в рейтинге УЕФА и стали 11-м клубом от Европы, который примет участие в клубном чемпионате мира в 2025 году в США.

Турнир пройдет в июне – июле среди 32 клубов (8 групп по 4 команды). За участие в нем «Атлетико» получит 50 млн евро.

Ранее право принять участие в КЧМ-2025 получили «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», дортмундская «Боруссия» и «Ювентус».

Во вторник «Атлетико» проиграл в 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» (2:4, первая игра – 2:1), а «Барселона» – «ПСЖ» (1:4, первая игра – 3:2).

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104 комментария
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Фатальное поражение вчера . Вылет из турнира , потеря миллионов от плов в ЛЧ и участия в КЧМ. И все из-за глупости с удалением( 100% красная карточка ).
+145
-9
+136
Ответ Exterior
Челси в рейтинге 9 и играет. Ливерпуль в рейтинге 5 и не в списке. Интересно... Или это не весь список участников из Европы?
Последние 4 чемпиона Лиги Чемпионов получают автоматический проход.

Челси попадает с победой в 2020/2021
+83
-2
+81
Большой удар для клуба из за одной ошибки. Капитан подставил клуб. Ну не было шансов у этого ПСЖ пройти эту Барсу в равных составах. Барса ещё бы забила играя от обороны.
+74
-17
+57
Дёрнут рычаг Араухо))
+39
-7
+32
Ответ chiscuid
Комментарий удален модератором
Да это мальчик лет 13. В этом возрасте бывает,что если любишь клуб за который болеешь, то соперников надо ненавидеть и унижать. Таков возраст, что поделать.
+38
-19
+19
Помниться на днях некто сеньор Тибас говорил, что Лалига лучшая в мире потому что смотрите сколько испанских клубов играет в ЛЧ и все они выигрывают!
Что теперь скажет?)
+18
-1
+17
Челси в рейтинге 9 и играет. Ливерпуль в рейтинге 5 и не в списке. Интересно... Или это не весь список участников из Европы?
+30
-15
+15
Ответ Ювентиниус
Некорми волка, нападет на тебя. Зря потрченные 140 млн еще празднует мерзкий тип, туда же и Коутиньо с Гриззи 160+120 .
Фаны барсы тактично забыли как этот волк переходил из Дортмунда в Барсу.
+15
-2
+13
Ответ C.M.P. 95
Комментарий скрыт
Не наивному 30-летнему глору не понять, что такое надежда
+19
-6
+13
А каким образом ювентус подучил право выступления, в еврокубках не играет, в чемпе плетется в 4 ке
+9
-2
+7
Ответ wmfrxwf5rq
Оба клуба вылетели на стадии 1/4 ЛЧ. Барселона идёт на 2 месте в ЛЛ. Атлетико на 4. На КЧМ каким-то образом пролезает Атлетико. Что?
Они 2 года играли в ЛЕ поэтому..
+8
-2
+6
Ответ C.M.P. 95
Помниться на днях некто сеньор Тибас говорил, что Лалига лучшая в мире потому что смотрите сколько испанских клубов играет в ЛЧ и все они выигрывают! Что теперь скажет?)
Скажет что он вырастил Ямаля и Кубарси, и купил Мбаппе для Реала.
+6
0
+6
Ответ WESTERN-
Большой удар для клуба из за одной ошибки. Капитан подставил клуб. Ну не было шансов у этого ПСЖ пройти эту Барсу в равных составах. Барса ещё бы забила играя от обороны.
Так Араухо ещё не капитан. Пока Роберто и Тер Штеген
+6
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+5
Ответ Karra
Рейтинг конечно... странный. Ладно Челси, они хоть ЛЧ взяли. Но что там делает Ювентус? А Бенфика?
Проходят по 4-летнему рейтингу, но максимум по 2 команды от страны (если только не будет 3 и более чемпиона ЛЧ). Поэтому Ливерпуль, Лейпциг и теперь Барса - мимо. А вот последнее свободное место будет либо за Арсеналом, если возьмет ЛЧ, либо за Зальцбургом (если Арс не возьмет)
+4
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+4
Произошёл отрицательный рычаг
+5
-1
+4
Рейтинг конечно... странный. Ладно Челси, они хоть ЛЧ взяли. Но что там делает Ювентус? А Бенфика?
+5
-1
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Араухо возместит)
+2
0
+2
Ответ chiscuid
Комментарий удален модератором
Я конечно не поддерживаю оратора, которого вы попытались колко комментировать. Но после фразы «жалкая жизнь» вопрос в адекватности отпал сам собой
+3
-1
+2
Зато все будут защищать Араухо и говорить, что судья неправ, ведь нарушения не было и бла бла бла... А то, что это был глупый поступок самого игрока и банальная человеческая ошибка, все благополучно забудут
+4
-2
+2
Челси на старых дрожжах Абрамовича туда прополз😎
+4
-2
+2
Ответ Exterior
Причем тут зависть? Я по факту говорю
Википедию бы хоть открыли что ли, не больше двух клубов от ассоциации если только не все они победители ЛЧ. Если Арсенал выиграет то поедут они, если нет то Зальцбург
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Ответ Тилька Шмидт
Скорее Милан. Который звезд с неба не хватает сейчас в Европе на фоне других.
У Милана таких долгов нету, и владельцы адекватные. Как раз у них в перспективе все станет лучше
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Ответ Норвежский прихлебатель
Если Арсенал возьмет ЛЧ, пройдет как чемпион турнира. Если ЛЧ возьмет не Арс, это место займет команда, которая на КЧМ и так квалифицировалась, а по рейтингу выйдет Зальцбург (т.к. те, кто выше него в рейтинге ограничены лимитом 2 команды от страны)
Про Арсенал понятно. А вот то что Зальцбург, неожиданно. Думал Аякс
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Ничего, с Араухи вычтут
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Теперь БЧК поможет только тотальная распродажа (рычаги же закончились). Если пофантазировать то можно виртуально отправить Гави с Педри к Пепу в МС, Френки в МЮ к любимому тренеру, Араухо в Баварию, Рафинью обратно в Англию (Челси, Ньюкасл, Астон Вилла, МЮ на выбор), Кунде если сам захочет остаться после такой распродажи станет наряду с Кубарси лидером обороны или тоже в Британию, Левандовски в Аравию за контрактом жизни! Тогда средств наверное хватит чтобы выйти в ноль, очиститься, оздоровиться и далее вести грамотную трансферную кампанию без переплат и с серьёзными ограничениями по ЗП, можно будет жить и функционировать и даже временами бороться за ТОП-4 в ЛЛ.
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Ответ Verziloff
Вроде как 12 команд от Европы будет. Кто сейчас на 12е место претендует, кто-нибудь в курсе?
Если Арсенал возьмет ЛЧ, пройдет как чемпион турнира. Если ЛЧ возьмет не Арс, это место займет команда, которая на КЧМ и так квалифицировалась, а по рейтингу выйдет Зальцбург (т.к. те, кто выше него в рейтинге ограничены лимитом 2 команды от страны)
+1
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+1
Ответ chiscuid
Комментарий удален модератором
а что он такого написал? Он правду говорить,пусть и горкую! Тяжелые времена для Барсы,только впереди! Лапорта последние копейки клуба вложил в трансферы,но клуб в этом сезоне остался без трофеев! У них серьезные проблемы с ффп! Им нужно продовать игроков чтобы вписатся в ффп,но им наоборот нужны трансферы! Сейчас Барсе нужно продавать пару игроков и вписатся в ффп и пару лет играть воспитанниками и пусть будут боротся в зоне лч и цель выход из группы лч! Зато через 4 года примерно потихоньку вернутся!...Лапорта думал что сможет спасти клуб.
+7
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По хорошему, Барселона должна очистится вылетом, Пол состава распродать, и выбираться обратно молодежью
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Ответ The Lion
а что он такого написал? Он правду говорить,пусть и горкую! Тяжелые времена для Барсы,только впереди! Лапорта последние копейки клуба вложил в трансферы,но клуб в этом сезоне остался без трофеев! У них серьезные проблемы с ффп! Им нужно продовать игроков чтобы вписатся в ффп,но им наоборот нужны трансферы! Сейчас Барсе нужно продавать пару игроков и вписатся в ффп и пару лет играть воспитанниками и пусть будут боротся в зоне лч и цель выход из группы лч! Зато через 4 года примерно потихоньку вернутся!...Лапорта думал что сможет спасти клуб.
Все у барсы будет хорошо) пусть и будет все не сразу
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Ответ Сергей Лысенко
зачем пепу педри ? там в брайтоне такой же фати лавку греет - гави был хорош а вот что будет после травмы хз
Для тики-каки Пепчик таких любит "Егозят, а не кусают..."
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