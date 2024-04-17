«Атлетико» сыграет на КЧМ-2025, «Барселона» – нет. «Блауграна» не получит 50 млн евро

«Атлетико» сыграет на КЧМ-2025, несмотря на вылет из 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы опередили «Барселону» в рейтинге УЕФА и стали 11-м клубом от Европы, который примет участие в клубном чемпионате мира в 2025 году в США.

Турнир пройдет в июне – июле среди 32 клубов (8 групп по 4 команды). За участие в нем «Атлетико» получит 50 млн евро.

Ранее право принять участие в КЧМ-2025 получили «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», дортмундская «Боруссия» и «Ювентус».

Во вторник « » проиграл в 1/4 финала чемпионов дортмундской «Боруссии» (2:4, первая игра – 2:1), а « » – «ПСЖ» (1:4, первая игра – 3:2).