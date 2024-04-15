На матч «Барса» – «ПСЖ» назначен румынский судья Ковач, на игру «Боруссии» и «Атлетико» – словенец Винчич
Назначены судьи на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.
Матч «Барселона» – «ПСЖ» (первая игра – 3:2) обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Судья ВАР – Марко Фриц из Германии.
На игру «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» (первый матч – 1:2) назначены словенские рефери во главе со Славко Винчичем. Арбитр ВАР – Нейц Кайтазович.
Оба матча пройдут 16 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.
замасайся огнетушителями ко вторнику
наверно такой рефлекс в 16-18 годах выработался
а сколько пенок Реалу дали,сколько голов с офсайда засчитали
аргументов нет и сразу в ход пошли-вот ваааааш Иньеста😁😁
так то я не отрицаю,что судьи были в каких то моментах на стороне Барсы
ну так у Реала таких моментов было поболее
да куда мне тягаться с мамкиными интернет воинами..
чтоб ты знал,люди работают-им некогда на каждый высер интернет-воинов отвечать😁😁
Барса вылетает с Псж 😂😂