На матч «Барса» – «ПСЖ» назначен румынский судья Ковач, на игру «Боруссии» и «Атлетико» – словенец Винчич

Назначены судьи на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч « » – « » (первая игра – 3:2) обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Судья ВАР – Марко Фриц из Германии.

На игру « » Дортмунд – « » (первый матч – 1:2) назначены словенские рефери во главе со Славко Винчичем. Арбитр ВАР – .

Оба матча пройдут 16 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.