На матч «Барса» – «ПСЖ» назначен румынский судья Ковач, на игру «Боруссии» и «Атлетико» – словенец Винчич

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Барселона Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Марко Фриц Иштван Ковач судья Славко Винчич видеоповторы Нейц Кайтазович Футбол

Назначены судьи на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч «Барселона» – «ПСЖ» (первая игра – 3:2) обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Судья ВАР – Марко Фриц из Германии.

На игру «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» (первый матч – 1:2) назначены словенские рефери во главе со Славко Винчичем. Арбитр ВАР – Нейц Кайтазович.

Оба матча пройдут 16 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Встречайте нового Эвребе
кашша,чакыр,клаттенбург
+21
-2
+19
Ответ Инсаф Галиуллинн
Фан Барсы обиделся
ну у тебя до сих пор смотрю подгорает
замасайся огнетушителями ко вторнику
+13
0
+13
Ответ d9brcm7vfb
Ваши мысли, господа?)
У главных экспертов сейчас обществознание или алгебра, после полудня начнут подтягиваться и выскажут свое непредвзятое мнение
+12
-1
+11
Ответ Инсаф Галиуллинн
Да ладно, ты походу не настоящий болельщик Барселоны, раз не паришься за это.
жаль тебя,раз ты считаешь настоящими болелами тех,кто переживает за судей
наверно такой рефлекс в 16-18 годах выработался
+8
0
+8
Вот честно, не ожидал, что Барса так чпокнет Псж на классе. Рафинья красава, Гюндоган красавчик, один из лучших игроков Барсы прямо сейчас. Буду болеть в ответке за них. Ну а в паре Дортмунд-Атлетико, буду болеть за Атлетико, Симеоне давно симпатизирует, да и сейчас он отказался от автобусов и играет в хороший футбол.
+12
-4
+8
Победы Барсе ✊
+15
-8
+7
Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну не мне же за Айтекинов переживать
так я тем более не переживаю😁😁😁
+3
0
+3
Ответ Артём Гусев
Что можете сказать про этого румына?
Одним словом - румын!
+3
0
+3
Ответ Инсаф Галиуллинн
Да?В 16-18 годах в ворота Барсы почему то ни одного пенальти не поставили, хотя для сравнения в ворота Реала, которому "помогали" судьи взять 3 ЛЧ подряд, поставили аж 10 11 метровых.
даа?
а сколько пенок Реалу дали,сколько голов с офсайда засчитали
+2
0
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Даа?А сколько раз Иньесту и прочих игроков Барсы не наказывали за игру рукой?(я про матч с Атлетико), почему в ворота матрасников должны были ставить пенальти, а Иньеста за точно такое же попадание в руку должен был выйти сухим из воды?
ты как ребенок начинаешь визжать😁😁
аргументов нет и сразу в ход пошли-вот ваааааш Иньеста😁😁
так то я не отрицаю,что судьи были в каких то моментах на стороне Барсы
ну так у Реала таких моментов было поболее
+2
0
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну Айтекина то теперь нет, кто Барсе поможет?
Айтекин судит все матчи барсы?
+3
-2
+1
Винчич за Облака будет😁
+1
0
+1
Ответ костя Suchkov
Винчич за Облака будет😁
Надеюсь.)
+1
0
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Дай угадаю, ты это написал, только потому что ты хочешь побыстрее слиться?Ну смелое решение кстати....а касаемо Иньесты.....ну признай, что его должны были удалить тогда за это
слиться😁😁😁
да куда мне тягаться с мамкиными интернет воинами..
чтоб ты знал,люди работают-им некогда на каждый высер интернет-воинов отвечать😁😁
+1
0
+1
Ответ cektor
а сейчас правила выездного гола не действует ?
Его 3 года назад отменили как бы
+1
0
+1
Ответ Андрей Никандров
ты как ребенок начинаешь визжать😁😁 аргументов нет и сразу в ход пошли-вот ваааааш Иньеста😁😁 так то я не отрицаю,что судьи были в каких то моментах на стороне Барсы ну так у Реала таких моментов было поболее
Дай угадаю, ты это написал, только потому что ты хочешь побыстрее слиться?Ну смелое решение кстати....а касаемо Иньесты.....ну признай, что его должны были удалить тогда за это
0
0
0
Ответ Kubik_rubik
Одним словом - румын!
Хорош
0
0
0
Румынам ВАР не доверяют - не разбираются, что-ли?
0
0
0
Ответ utsh44psmr
Кто чей?
Ничей, ничья.
0
0
0
Ответ cektor
Барса выходит в 1/2 , далее Атлетико . Потом финал с Ман Сити , и берет трофей ! Делайте скрин
Real:
Барса вылетает с Псж 😂😂
+6
-6
0
Ответ Андрей Никандров
слиться😁😁😁 да куда мне тягаться с мамкиными интернет воинами.. чтоб ты знал,люди работают-им некогда на каждый высер интернет-воинов отвечать😁😁
Даже отвечать на этот анекдот ничего не буду
0
0
0
Ответ d9brcm7vfb
Ваши мысли, господа?)
Ииии так сойдет)
0
0
0
Ваши мысли, господа?)
+3
-3
0
С вашей стороны , все выглядит именно так как вы изложили , но это ваша сторона …😂😂😂
0
0
0
Что можете сказать про этого румына?
0
0
0
Ответ Timam
Оливер 😂
Пенальти на Васкесе выглядел и то более правдоподобно, чем нырок Суареса.Пенальти на Неймаре если честно тоже сомнительный был.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий