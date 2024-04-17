Симеоне о 2:4: «Атлетико» до конца старался победить, но «Боруссия» превосходила нас. Когда команда обыгрывает вас, ее следует поздравить»
Диего Симеоне прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии».
В ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» уступил со счетом 2:4. По сумме двух матчей мадридцы вылетели из турнира.
«Команда до конца старалась выиграть матч, где все шло не так, как мы хотели. «Боруссия» здорово отреагировала на то, что мы сравняли счет, и победили именно потому, что были мощнее в штрафной.
В начале у них был один момент, и они им воспользовались. У нас тоже был шанс, но мы не использовали его. И в концовке они реализовали те немногие моменты, что у них возникли. После того, как счет стал 2:2, проведенные ими атаки завершились голами. Игроки проделали огромную работу, чтобы иметь возможность соревноваться, и мы сделали все, что в наших силах. Больше сказать нечего.
Мы смогли сравнять общий счет, мы были близки к этому, но они превосходили нас, а когда команда обыгрывает вас, ее следует поздравить», – сказал главный тренер «Атлетико».
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Это в 2016 году они смогли против мощнейшей Баварии с Пепом в гостях выстоять, а тут плывут под давлением
Явно нужен новый центральный защитник, 35 летний Витсель, Савич, Аспиликуэта - все постарели.
И нужен новый форвард, тут надежды на молодого Омородиона, вернется из аренды. Очень мощный, а-ля Лукаку, Корреа - до свидания
Ну и Молина, за год из топ-3 лучших правых латералей, скатился на уровень Хлусевича
Я так понимаю, что когда в самом начале матча, минуте на третьей, Забитцер стоя прямо перед воротам в паре метров, вместо удара начал под мяч подстраиваться и упустил 100% голевой момент, Симеоне еще на стадионе не был и момент этот пропустил.
Все решения четкие а абсолютно заслуженные