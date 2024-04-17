Симеоне о 2:4: «Атлетико» до конца старался победить, но «Боруссия» превосходила нас. Когда команда обыгрывает вас, ее следует поздравить»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии».

В ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» уступил со счетом 2:4. По сумме двух матчей мадридцы вылетели из турнира.

«Команда до конца старалась выиграть матч, где все шло не так, как мы хотели. «Боруссия» здорово отреагировала на то, что мы сравняли счет, и победили именно потому, что были мощнее в штрафной.

В начале у них был один момент, и они им воспользовались. У нас тоже был шанс, но мы не использовали его. И в концовке они реализовали те немногие моменты, что у них возникли. После того, как счет стал 2:2, проведенные ими атаки завершились голами. Игроки проделали огромную работу, чтобы иметь возможность соревноваться, и мы сделали все, что в наших силах. Больше сказать нечего.

Мы смогли сравнять общий счет, мы были близки к этому, но они превосходили нас, а когда команда обыгрывает вас, ее следует поздравить», – сказал главный тренер «Атлетико».

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43 комментария
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приятно читать адекватную реакцию, особенно после комментария хави, что опять судьи виноваты. хави как ребенок по сравнению с симеоне
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+79
Боруссия - ПСЖ команды из группы смерти)
+29
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+27
Матрасам грех жаловаться на моменты, первый матч они могли и выиграть 4:0 и проиграть 4:2, второй матч такой же, моменты были в обе стороны
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Ответ аdidаs
Диего засиделся в Атлетико, этот сезон провальный, прошлый сезон такой же
я думаю почти любой с такими бревнами показал бы намного хуже результат. или ты хочешь, чтобы команда с витцелем и моратой в основе что то выигрывала?
+21
-3
+18
Я в начале даже думал, что матч может завершиться нулями или 1-2 голами. Думал, что Атлетико запаркует автобус все 90 минут, но они дали хороший и яркий бой. А ведь обе команды по привычке могли бы ставить автобус и ждать овертаймы. Спасибо Симеоне и Терзичу за великолепный матч.
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А ведь изначально считались фаворитами. Достойная реакция на обидное поражение.
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Ответ Роман
Боруссия - ПСЖ команды из группы смерти)
Забавно, что они теперь встретятся в полуфинале ☝️🤣
+10
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Сравните с нытьем Хави
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Да и в первом матче не был Атлетико лучше 80 минут, 30 минут стартовые да, потом равная игра и в конце Боруссия сильно прижала их
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Симеоне - сильная личность, принимает поражение достойно. Только уважение Эль Чоло.
+8
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+6
Ну насчет некоторых клубов это справедливый комментарий, но не для Атлетико Симеоне, там состав собрал он сам, если у них есть деньги на Феликса, то значит есть деньги и на норм напа и цз, Атлетико богаче 95% клубов в мире, могут себе позволить и хорошего защитника и хорошего нападающего, у Дортмунда ведь фюлькруг тоже не пачками голы кладет, да и хумельс сейчас не сильно от витселя отличается
+6
-1
+5
Прислушайся, Хави!
+6
-1
+5
Ответ Софья Хороброва
приятно читать адекватную реакцию, особенно после комментария хави, что опять судьи виноваты. хави как ребенок по сравнению с симеоне
Хави и есть ребенок)
+6
-1
+5
Ответ аdidаs
Матрасам грех жаловаться на моменты, первый матч они могли и выиграть 4:0 и проиграть 4:2, второй матч такой же, моменты были в обе стороны
у Борусии и в первом матче моментов на 3-4 гола было
+5
-1
+4
Ответ аdidаs
Матрасам грех жаловаться на моменты, первый матч они могли и выиграть 4:0 и проиграть 4:2, второй матч такой же, моменты были в обе стороны
Да вот именно, в первом матче надо было добивать, там Боруссия явно плыла 80 минут. И сегодня надо было активно играть с самого начала, а не в защиту уходить, без Година Атлетико уже давно не способен играть надежно на удержание.
Это в 2016 году они смогли против мощнейшей Баварии с Пепом в гостях выстоять, а тут плывут под давлением
+5
-1
+4
Ответ Софья Хороброва
я думаю почти любой с такими бревнами показал бы намного хуже результат. или ты хочешь, чтобы команда с витцелем и моратой в основе что то выигрывала?
Ну Морату они не за дешево брали, были трансферы Косты за дорого и Феликса за 127, так что деньги на состав были
+5
-1
+4
Ответ Софья Хороброва
приятно читать адекватную реакцию, особенно после комментария хави, что опять судьи виноваты. хави как ребенок по сравнению с симеоне
ну в этом матче никаких скандалов и не было, в плане нарушений вполне спокойная и уважительная игра
+7
-4
+3
Мората во всем виноват, обязан был забивать выход один на один в начале матча. Забили бы и считай, много вопросов о проходе уже сняли бы. Но нет же, как всегда запорол момент, хотя никто толком не мешал даже, Забитцер не успевал за ним, оставался только вратать и ворота.
+4
-1
+3
Ответ Подкат Мальдини
Типо там были скандалы ? Все решения четкие а абсолютно заслуженные
так со спортивной точки зрения я и не спорю, я скорее про шумиху вокруг
+2
0
+2
Атлетико слишком сильно зависит от игр на домашнем стадионе
+2
0
+2
Разочаровали именно Мората и Корреа, реализация просто дно.
Явно нужен новый центральный защитник, 35 летний Витсель, Савич, Аспиликуэта - все постарели.

И нужен новый форвард, тут надежды на молодого Омородиона, вернется из аренды. Очень мощный, а-ля Лукаку, Корреа - до свидания

Ну и Молина, за год из топ-3 лучших правых латералей, скатился на уровень Хлусевича
+2
0
+2
Ответ Анри Карлайл
Вспомнил вопрос Василия Уткина на "Что? Где? Когда?" про Атлетико.. А вообще, такого футбола должно быть все меньше и меньше. И я понимаю когда такой футбол исповедуют слабые команды или команды с трудной ситуацией по ходу сезона, травмы итд, но у Симеоне всегда были потрясающие атакующие игроки, а играл он в говно
Он вроде завязал с автобусами и грязной игрой. 2й сезон пытается ставить атакующий футбол
+3
-1
+2
"В начале у них был один момент, и они им воспользовались"

Я так понимаю, что когда в самом начале матча, минуте на третьей, Забитцер стоя прямо перед воротам в паре метров, вместо удара начал под мяч подстраиваться и упустил 100% голевой момент, Симеоне еще на стадионе не был и момент этот пропустил.
+1
0
+1
Ответ Alexey Prilovsky
ну в этом матче никаких скандалов и не было, в плане нарушений вполне спокойная и уважительная игра
Типо там были скандалы ?
Все решения четкие а абсолютно заслуженные
+2
-1
+1
Ответ Alexey Prilovsky
так со спортивной точки зрения я и не спорю, я скорее про шумиху вокруг
Мне кажется единственный кто шумит это Хави , которого я считаю главным виновником столь оглушительного поражения
+3
-2
+1
Ответ Анри Карлайл
И где она, эта атакующая игра? Много матчей в Примере видел в этом сезоне?
Видел только против Реала) а их много было за сезон, аж 4. Нигде они автобус не ставили, как это раньше бывало
+2
-1
+1
Ответ Подкат Мальдини
Мне кажется единственный кто шумит это Хави , которого я считаю главным виновником столь оглушительного поражения
И в чём же он виноват?
0
0
0
разница между симеоне и хави очевидна. с одной стороны адекватная реакция, с другой истерика и нытье.
0
0
0
Ответ Софья Хороброва
я думаю почти любой с такими бревнами показал бы намного хуже результат. или ты хочешь, чтобы команда с витцелем и моратой в основе что то выигрывала?
Ну насчет некоторых клубов это справедливый комментарий, но не для Атлетико Симеоне, там состав собрал он сам, если у них есть деньги на Феликса, то значит есть деньги и на норм напа и цз, Атлетико богаче 95% клубов в мире, могут себе позволить и хорошего защитника и хорошего нападающего, у Дортмунда ведь фюлькруг тоже не пачками голы кладет, да и хумельс сейчас не сильно от витселя отличается
+2
-2
0
Ответ VuNePonimaete
Он вроде завязал с автобусами и грязной игрой. 2й сезон пытается ставить атакующий футбол
И оба сезона у них провальные
+1
-1
0
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