Симеоне о 2:4: «Атлетико» до конца старался победить, но «Боруссия» превосходила нас. Когда команда обыгрывает вас, ее следует поздравить»

Диего Симеоне прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии».

В ответной игре 1/4 финала чемпионов «Атлетико» уступил со счетом 2:4. По сумме двух матчей мадридцы вылетели из турнира.

«Команда до конца старалась выиграть матч, где все шло не так, как мы хотели. « » здорово отреагировала на то, что мы сравняли счет, и победили именно потому, что были мощнее в штрафной.

В начале у них был один момент, и они им воспользовались. У нас тоже был шанс, но мы не использовали его. И в концовке они реализовали те немногие моменты, что у них возникли. После того, как счет стал 2:2, проведенные ими атаки завершились голами. Игроки проделали огромную работу, чтобы иметь возможность соревноваться, и мы сделали все, что в наших силах. Больше сказать нечего.

Мы смогли сравнять общий счет, мы были близки к этому, но они превосходили нас, а когда команда обыгрывает вас, ее следует поздравить», – сказал главный тренер «Атлетико».

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