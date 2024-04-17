«ПСЖ» сыграет с «Боруссией» в полуфинале Лиги чемпионов. «Барса» и «Атлетико» вылетели

«ПСЖ» и «Боруссия» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов.

Парижане обыграли «Барселону» (4:1) на выезде в ответном матче 1/4 финала и прошли каталонцев по сумму двух встреч (2:3, 4:1).

В полуфинале команда Луиса Энрике встретится с дортмундской «Боруссией», которая была сильнее « » (1:2, 4:2).

17 апреля состоятся ответные матчи четвертьфиналов «Бавария» – «Арсенал» и «Манчестер Сити» – «Реал».