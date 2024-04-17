«ПСЖ» сыграет с «Боруссией» в полуфинале Лиги чемпионов. «Барса» и «Атлетико» вылетели
«ПСЖ» и «Боруссия» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов.
Парижане обыграли «Барселону» (4:1) на выезде в ответном матче 1/4 финала и прошли каталонцев по сумму двух встреч (2:3, 4:1).
В полуфинале команда Луиса Энрике встретится с дортмундской «Боруссией», которая была сильнее «Атлетико» (1:2, 4:2).
17 апреля состоятся ответные матчи четвертьфиналов «Бавария» – «Арсенал» и «Манчестер Сити» – «Реал».
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Правда в белой форме ПСЖ.