«ПСЖ» сыграет с «Боруссией» в полуфинале Лиги чемпионов. «Барса» и «Атлетико» вылетели

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Барселона Атлетико лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

«ПСЖ» и «Боруссия» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов.

Парижане обыграли «Барселону» (4:1) на выезде в ответном матче 1/4 финала и прошли каталонцев по сумму двух встреч (2:3, 4:1).

В полуфинале команда Луиса Энрике встретится с дортмундской «Боруссией», которая была сильнее «Атлетико» (1:2, 4:2).

17 апреля состоятся ответные матчи четвертьфиналов «Бавария» – «Арсенал» и «Манчестер Сити» – «Реал».

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166 комментариев
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Ямаль самый молодой игрок, котрый вылетел с 1/4 финала ЛЧ.
+217
-20
+197
>ПСЖ два года подряд вылетает в 1/8 ЛЧ
>Уходит обладатель рекордных 8 ЗМ
>ПСЖ выходит в полуфинал ЛЧ
+152
-33
+119
Предлагаю ригоберу вернуть свою аватарку с улыбающимся Дембеле.
Правда в белой форме ПСЖ.
+115
-10
+105
Ответ Эркинбек Апаканов
Ямаль самый молодой игрок, котрый вылетел с 1/4 финала ЛЧ.
И это в 17 лет!
+76
-10
+66
Лицо ригоберы представили?🤣🤣🤣
+61
-6
+55
Ответ Бенисио Дель Пьеро
>ПСЖ два года подряд вылетает в 1/8 ЛЧ >Уходит обладатель рекордных 8 ЗМ >ПСЖ выходит в полуфинал ЛЧ
Да, пеший знатно поднасрал ПСЖ🤢
+64
-19
+45
Уровень группы смерти в этом году и в правду оказался высоким)
+42
-3
+39
Не зря свой автобус закидали
+38
-2
+36
Как же не хватает ПСЖ Месси с его 0+0
+50
-14
+36
Кому нужна эта ЛЧ когда есть кубок Гампера
+39
-7
+32
Ответ Роман
И это в 17 лет!
16
+32
-2
+30
Спортс не создал ни одной отдельной новости касающейся встречи Дортмунд - Атлетико. То же самое было и в прошлую неделю. Хотя из параллельного матча каждый чих игроков обсуждали, да даже фанатов))
+27
0
+27
Ответ Шем
Предлагаю ригоберу вернуть свою аватарку с улыбающимся Дембеле. Правда в белой форме ПСЖ.
Ригоберки вы тут теперь не увидите)))
+26
-1
+25
Ну что, Тебас выйдет и расскажет как круто он развивает испанский футбол? Или он как типичный политик вылезает только тогда, когда хороший повод есть?
+27
-3
+24
Но как же хорош сегодня был Месси
+31
-11
+20
Ответ Шем
Предлагаю ригоберу вернуть свою аватарку с улыбающимся Дембеле. Правда в белой форме ПСЖ.
https://i.postimg.cc/5yyMPCYT/GLUI8b-QWEAAZ8-JF.jpg
+19
-1
+18
Кроме Араухо Барселоне некого винить. Твоя команда ведет +2, Барколя выходит с угла, сзади тебя МАТШ, даже если забьет, у вас преимущество…сами отдали матч. ПСЖ удачи не желаю, буду болеть за любую команду из противоположной ветки.
+14
0
+14
Где наша ригоберочка?)
+19
-6
+13
Ответ Serkan_Ballboy
Лицо ригоберы представили?🤣🤣🤣
У него вместо него прозвище клуба за который он болеет
+11
0
+11
Ответ Дядя ТУРА
Как же не хватает ПСЖ Месси с его 0+0
Месси отобрал бы пенальти у Мбаппе и не забил
+15
-5
+10
изи финал ЛЧ для Барсы кричали они)))
+11
-1
+10
Ответ Homelander_666
Где наша ригоберочка?)
Она как обычно завтра перед Реалом появится.
+11
-2
+9
Огненные полуфиналы, хотелось бы конечно чтобы матчи начинались в разное время но ладно. Завтра ждём продолжение...
+7
0
+7
Барса и Атлетико будут утешаться в пути региона?
+6
0
+6
Матч фантастика , Дортмунд красавцы
+6
-1
+5
Опять Реалу оддуваться за Испанию!
+5
0
+5
Ответ Данил Курмангазыев
изи финал ЛЧ для Барсы кричали они)))
Араухо зарешал.
+4
0
+4
Тебас "Ученик Черданцева и Дрейка" о Ла Лиге: "В этом году у нас может быть три полуфиналиста. Мы очень конкурентоспособны, хотя некоторые считают, что это не так."
+5
-1
+4
Испанские команды сегодня проиграли сами себе. Араухо удачи в Баварии :). А Левандовски если бы забил второй при счёте 1-0, то ПСЖ наверняка опустил бы руки, пора в Аравию на пенсию.
+5
-1
+4
С Боруссией финал будет по-веселее.
+4
0
+4
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