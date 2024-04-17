«Атлетико» 7 лет не доходит до полуфинала ЛЧ. Последний раз уступили «Реалу» – 2:4 в 2017-м

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Диего Симеоне Футбол

«Атлетико» проиграл «Боруссии» и вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Клуб из Дортмунда победил мадридский «Атлетико» со счетом 4:2 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Счет по сумме двух матчей – 5:4 в пользу «Боруссии». 

Таким образом, команда Диего Симеоне завершила нынешний еврокубковый сезон на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. «Атлетико» не выходит в полуфинал Лиги чемпионов с сезона-2016/2017. 

Тогда в полуфинале проиграли мадридскому «Реалу» со счетом 2:4 по сумме двух матчей. 

В 2018 году команда Диего Симеоне выиграла Лигу Европы, в финале победив «Марсель» со счетом 3:0. 

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56 комментариев
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Да, помню как Роналду похоронил Атлетико, хорошие времена были)
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А ведь все думали что Барса и Атлетико пройдут дальше, вот за что я люблю ЛЧ, непредсказуемый футбол
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-1
+27
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я что-то матч подзабыл. Что там было?
В первом матче разгром матрасов 0:3 с хет-триком Криша, а во втором матче гол иско похоронил интригу
+20
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+20
Ответ Александр Белов
Жаль матрасов, Дортмунд для них самый неудобный соперник из всех четвертьфиналистов.
Ничуть не жаль автобусников, антифутбол должен умереть
+30
-12
+18
Абсолютно заслуженный проход Дортмунда.
Атлетико полностью провалил первый тайм и вторую половину второго, решив, видимо, засушить удобный им счёт. Вот только Симеоне похоже забыл, что у него в обороне уже нет праймовых Година и Хименеса и они уже давно не лучшие в мире по игре на удержание нужного счёта.
+15
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+15
Ответ Madcomposer
Да о каком антифутболе речь, они давно уже гораздо интереснее играют, включая и этот матч.
Да там персонаж и этот матч не смотрел, главное написать про антифутбол и зарплату Симеоне
+15
-2
+13
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я что-то матч подзабыл. Что там было?
Как же можно забыть проход Бензема
Это тогда еще не был дырявый автобус Симеоне.
+10
0
+10
До сих пор не могут отойти от Сирожы Рамоса.
+10
-3
+7
Ответ ASH11
Да не, просто время Симеоне вышло. Надо было уходить после последнего чемпионства, уже тогда ощущалась некая стагнация, но в какой-то степени выручил приход Суареса. Без ударного форварда, типа Фалькао, Косты или Суареса, шансов у команд Симеоне немного.
Им удаются отдельные матчи.Чоло иногда(редко) может огорошить(особенно хорошо с Реалом в этом году),в остальном просто получает бабки,возможно кум президента Атлетико.:)
+5
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Странно, что на спортсе до сих пор нет пользователя с ником «Зарплата Симеоне»)
+6
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Бедный Генич, еле сдерживает слёз 🤣🤣🤣
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Ответ Dr.Hapot
Ничуть не жаль автобусников, антифутбол должен умереть
Да о каком антифутболе речь, они давно уже гораздо интереснее играют, включая и этот матч.
+6
-2
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Симеоне плакать и чесать кахонес
+5
-2
+3
Ответ Потный лодочник
Комментарий удален модератором
Как и в любом другом матче
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Ответ Rio (BLR)
До сих пор не могут отойти от Сирожы Рамоса.
Да не, просто время Симеоне вышло. Надо было уходить после последнего чемпионства, уже тогда ощущалась некая стагнация, но в какой-то степени выручил приход Суареса. Без ударного форварда, типа Фалькао, Косты или Суареса, шансов у команд Симеоне немного.
+3
-1
+2
Ответ Makar Tert
В первом матче разгром матрасов 0:3 с хет-триком Криша, а во втором матче гол иско похоронил интригу
Ну во втором матче Атлетико трепыхался.
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Ответ Потный лодочник
Комментарий удален модератором
Матч не смотрел, но глупейший комментарий написал
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Жаль матрасов, Дортмунд для них самый неудобный соперник из всех четвертьфиналистов.
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Ответ VuNePonimaete
Не смотрел их игру, но если Сити пройдет в финал, то он Боруссию мне кажется разнесет и не заметит. А вот с Атлетико им очень трудно бы было
Сити было бы трудно с Атлетико образца 2013-16. Нынешний Атлетико слабоват
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Ответ Потный лодочник
Мне хватило двух встреч Ливерпуля с матрасами, т.е. 4 матча. Ни от одной команды за 18 лет просмотра футбола, я не видел более бабоподобного футбола как от Атлетико. Это мерзость просто, я даже Манюшным желал победы над этими мужеподобными)
Действительно - если так команда играла два сезона назад в конкретно взятом матче - то значит она так играет во всех матчах и сейчас. Жаль, за 18 лет просмотра футбола интеллекта не прибавилось
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Ответ Dr.Hapot
Ничуть не жаль автобусников, антифутбол должен умереть
Почему?
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Ответ Dr.Hapot
Ничуть не жаль автобусников, антифутбол должен умереть
С Дортмундом как раз и не сыграешь автобус, потому что ты фаворит на бумаге. 5:4 по сумме. Какой автобус ?😂
+2
-1
+1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну во втором матче Атлетико трепыхался.
Как раз до гола Иско, после него все же Атлетико надо было забивать три гола
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Ответ Роман
В Ла Лиге рядом с чемпионством бывает. В ЛЧ недалеко от финала доходит порой. Всегда рядом, но не побеждает.
Три года назад стали чемпионами, все-таки не так давно
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Я вообще за то, чтоб матрасы при Семёне и в 1/8 не выходили)
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Ответ VuNePonimaete
Не смотрел их игру, но если Сити пройдет в финал, то он Боруссию мне кажется разнесет и не заметит. А вот с Атлетико им очень трудно бы было
Боруссия хотя бы атаковать попытается, а не будет в блевотный футбол 90 минут играть. Да и с чего бы им было трудно? Немцы сегодня особо не переутруждались, когда автобуснику 4 гола закидывали.
+4
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Симеоне, в силу каких-то внутренних или внешних противоречий, наступает на горло собственной песне. Ранний его "Атлетико" славился железобетонной обороной и наличием ТОП-форварда (минимум одного), который будет тащить и забивать любому сопернику. Максимально неудобная была команда для любого класса клубов.
В последние годы этого не видно, а попытки перестроить саму команду, и ее стиль, пока ничего хорошего не приносят. А надо ли было?
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Интересно
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Да меняйте уже Симеоне, сплошной антифутбол и автобус который и Конте не снился
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блин, надо же было Интеру им проиграть, хороший шанс по такой сетке был бы на еще один финал, да и против того же МС
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