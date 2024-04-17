«Атлетико» 7 лет не доходит до полуфинала ЛЧ. Последний раз уступили «Реалу» – 2:4 в 2017-м
«Атлетико» проиграл «Боруссии» и вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Клуб из Дортмунда победил мадридский «Атлетико» со счетом 4:2 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Счет по сумме двух матчей – 5:4 в пользу «Боруссии».
Таким образом, команда Диего Симеоне завершила нынешний еврокубковый сезон на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. «Атлетико» не выходит в полуфинал Лиги чемпионов с сезона-2016/2017.
Тогда в полуфинале проиграли мадридскому «Реалу» со счетом 2:4 по сумме двух матчей.
В 2018 году команда Диего Симеоне выиграла Лигу Европы, в финале победив «Марсель» со счетом 3:0.
Атлетико полностью провалил первый тайм и вторую половину второго, решив, видимо, засушить удобный им счёт. Вот только Симеоне похоже забыл, что у него в обороне уже нет праймовых Година и Хименеса и они уже давно не лучшие в мире по игре на удержание нужного счёта.
Это тогда еще не был дырявый автобус Симеоне.
В последние годы этого не видно, а попытки перестроить саму команду, и ее стиль, пока ничего хорошего не приносят. А надо ли было?