«Атлетико» 7 лет не доходит до полуфинала ЛЧ. Последний раз уступили «Реалу» – 2:4 в 2017-м

«Атлетико» проиграл «Боруссии» и вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Клуб из Дортмунда победил мадридский «Атлетико» со счетом 4:2 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Счет по сумме двух матчей – 5:4 в пользу « ».

Таким образом, команда Диего Симеоне завершила нынешний еврокубковый сезон на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. « » не выходит в полуфинал Лиги чемпионов с сезона-2016/2017.

Тогда в полуфинале проиграли мадридскому «Реалу» со счетом 2:4 по сумме двух матчей.

В 2018 году команда выиграла , в финале победив «Марсель» со счетом 3:0.