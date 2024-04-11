Эммануэль Пети: «ПСЖ» больше, чем Мбаппе – нет игроков, которые были бы важнее клуба. Они по-прежнему могут выиграть требл, хотя в начале сезона я бы на это не поставил»

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Эммануэль Пети высказался о роли Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

– В последнее время отношения между Луисом Энрике и французской прессой смягчились, кажется, в последнее время он стал более уверен в себе. Почему?

– Думаю, прессу больше интересовало, что чувствует Килиан Мбаппе, когда его меняют. Мы видели это в матче с «Марселем» – говорили, что он был очень расстроен, покидая стадион. Но он ничего не делает, чтобы успокоить эти слухи. Он разместил что-то в социальных сетях, просто фотографию, но будто намекая, что уходит. Я считаю, что «ПСЖ» больше, чем Килиан Мбаппе. Ни в одном поколении нет игроков, которые были бы важнее клуба.

Они уже выиграли Лигу 1, и даже несмотря на ничью с «Клермоном» в прошлые выходные, они уже думали об игре с «Барселоной». Многие игроки прибавили как индивидуально, так и коллективно, в том числе тактически. Меня это очень удивляет, потому что в начале сезона я бы ни гроша не поставил на то, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, но сейчас даже «Сити» выглядит уязвимым в обороне, как и «Бавария», которая проводит ужасный сезон в Бундеслиге. «Реал», очевидно, все еще в гонке, но вопрос остается открытым.

Как обычно, «ПСЖ» зависит от Килиана Мбаппе, он решил исход противостояния с «Сосьедадом». Несмотря на то, о чем мы говорили, они все еще могут выиграть требл, и Мбаппе хочет уйти на правильной ноте. Я не был большим поклонником Луиса Энрике, когда он возглавил «ПСЖ», из-за его манеры общения, но, честно говоря, сейчас я думаю, что он прав. Он руководит игроками, высмеивает прессу, ему все равно. И он прав! Я думаю, именно этого не хватало «ПСЖ» в прошлом – тренера, у которого есть козыри на скамейке запасных, – сказал бывший игрок сборной Франции.

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7 комментариев
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Ответ MortalVombat
Да да видели мы вчера все. Если у мбапе игра не идёт, ПСЖ даже полумртвой Барселоне может проиграть.
Барса не была полумертвой . Когда игра не идёт во многом виноват соперник
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Да да видели мы вчера все. Если у мбапе игра не идёт, ПСЖ даже полумртвой Барселоне может проиграть.
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sports, вы чуток запоздали с этим интервью Пети,думаю он уже так не думает
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Вряд ли у Мбаппе будут два матча подряд сухими, так что бчк глорикам не расслабляться, а то уже расправили крылья😉
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Вот что бывает,когда играешь с «Лансами и Реннами»,деградирует черепашка.И этот тип хочет от Реала 100 миллионов подписного бонуса )) два дня назад писали,что Мбаппе затащил бы с Сити,так он с такой Барсой (при всем уважении) ужасно сыграл.
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Ответ MortalVombat
Да да видели мы вчера все. Если у мбапе игра не идёт, ПСЖ даже полумртвой Барселоне может проиграть.
Так Мбаппе перед матчем столько болтал,а на деле ничего не смог сделать,абсолютно ничего.А Барса провела отличный матч,и дома они тем более вцепятся в ПСЖ.
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