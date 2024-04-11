Эммануэль Пети: «ПСЖ» больше, чем Мбаппе – нет игроков, которые были бы важнее клуба. Они по-прежнему могут выиграть требл, хотя в начале сезона я бы на это не поставил»

Эммануэль Пети высказался о роли Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

– В последнее время отношения между и французской прессой смягчились, кажется, в последнее время он стал более уверен в себе. Почему?

– Думаю, прессу больше интересовало, что чувствует , когда его меняют. Мы видели это в матче с «Марселем» – говорили, что он был очень расстроен, покидая стадион. Но он ничего не делает, чтобы успокоить эти слухи. Он разместил что-то в социальных сетях, просто фотографию, но будто намекая, что уходит. Я считаю, что «ПСЖ» больше, чем Килиан Мбаппе. Ни в одном поколении нет игроков, которые были бы важнее клуба.

Они уже выиграли 1, и даже несмотря на ничью с «Клермоном» в прошлые выходные, они уже думали об игре с «Барселоной». Многие игроки прибавили как индивидуально, так и коллективно, в том числе тактически. Меня это очень удивляет, потому что в начале сезона я бы ни гроша не поставил на то, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, но сейчас даже « » выглядит уязвимым в обороне, как и « », которая проводит ужасный сезон в Бундеслиге. «Реал», очевидно, все еще в гонке, но вопрос остается открытым.

Как обычно, «ПСЖ» зависит от Килиана Мбаппе, он решил исход противостояния с «Сосьедадом». Несмотря на то, о чем мы говорили, они все еще могут выиграть требл, и Мбаппе хочет уйти на правильной ноте. Я не был большим поклонником Луиса Энрике, когда он возглавил «ПСЖ», из-за его манеры общения, но, честно говоря, сейчас я думаю, что он прав. Он руководит игроками, высмеивает прессу, ему все равно. И он прав! Я думаю, именно этого не хватало «ПСЖ» в прошлом – тренера, у которого есть козыри на скамейке запасных, – сказал бывший игрок сборной Франции.