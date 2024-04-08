О Мбаппе чаще положительно отзываются в Испании, чем во Франции, согласно опросу Odoxa. Французы чаще называют Килиана лучшим игроком мира
Килиан Мбаппе более популярен в Испании, чем во Франции.
По результатам опроса, проведенного компанией Odoxa, положительно о Мбаппе отозвались 74% респондентов из Испании и 66% – из Франции. При этом 53% опрошенных французов назвали форварда лучшим игроком современности, тогда как в Испании с этим утверждением согласились 49% респондентов.
Чаще всего участники опроса называли Мбаппе «трудолюбивым», «дружелюбным», «впечатляющим» и «близким к публике». При этом «скромным» Килиана считает лишь половина опрошенных.
Также большинство респондентов считает, что Мбаппе присоединится к «Реалу» этим летом, отмечая, что форвард добьется успеха в мадридском клубе.