О Мбаппе чаще положительно отзываются в Испании, чем во Франции, согласно опросу Odoxa. Французы чаще называют Килиана лучшим игроком мира

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига болельщики Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе более популярен в Испании, чем во Франции.

По результатам опроса, проведенного компанией Odoxa, положительно о Мбаппе отозвались 74% респондентов из Испании и 66% – из Франции. При этом 53% опрошенных французов назвали форварда лучшим игроком современности, тогда как в Испании с этим утверждением согласились 49% респондентов.

Чаще всего участники опроса называли Мбаппе «трудолюбивым», «дружелюбным», «впечатляющим» и «близким к публике». При этом «скромным» Килиана считает лишь половина опрошенных.

Также большинство респондентов считает, что Мбаппе присоединится к «Реалу» этим летом, отмечая, что форвард добьется успеха в мадридском клубе.

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12 комментариев
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Ответ войд
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хозяин риала только один - это Чемпион мира Лео Месси!!! можно смотреть на огонь, воду и на то как кошмарил на протяжении всей своей карьеры Лео сливочных - вечно
+13
-10
+3
Ответ Александр Северный
хозяин риала только один - это Чемпион мира Лео Месси!!! можно смотреть на огонь, воду и на то как кошмарил на протяжении всей своей карьеры Лео сливочных - вечно
База, но бойся минусов, главного бомбардира ЭК с запасом, не любят местные.
+8
-5
+3
Ответ Real_v_dushe
Жадный черепах очевидно был намного лучшего того же покериста и алчного арга в ПСЖ, причём на голову лучше. Но не факт, что он бы был лучше Роналду в одной команде с ним или будет лучшим в Реале, если вдруг перейдёт в Реал.
блин все так запутанно)) но приблизительно понял.
+3
0
+3
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Северный
хозяин риала только один - это Чемпион мира Лео Месси!!! можно смотреть на огонь, воду и на то как кошмарил на протяжении всей своей карьеры Лео сливочных - вечно
Комментарий удален модератором
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