О Мбаппе чаще положительно отзываются в Испании, чем во Франции, согласно опросу Odoxa. Французы чаще называют Килиана лучшим игроком мира

Килиан Мбаппе более популярен в Испании, чем во Франции.

По результатам опроса, проведенного компанией Odoxa, положительно о Мбаппе отозвались 74% респондентов из и 66% – из Франции. При этом 53% опрошенных французов назвали форварда лучшим игроком современности, тогда как в Испании с этим утверждением согласились 49% респондентов.

Чаще всего участники опроса называли Мбаппе «трудолюбивым», «дружелюбным», «впечатляющим» и «близким к публике». При этом «скромным» считает лишь половина опрошенных.

Также большинство респондентов считает, что Мбаппе присоединится к « » этим летом, отмечая, что форвард добьется успеха в мадридском клубе.