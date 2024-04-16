Фанаты «Барсы» скандировали «Puta PSG» и показывали средние пальцы болельщикам «ПСЖ» перед матчем ЛЧ. Те начали скандировать «Puta Barça» в ответ
Фанаты «Барселоны» и «ПСЖ» оскорбляли друг друга перед матчем Лиги чемпионов.
Французский сайт RMC Sport сообщает, что несколько сотен болельщиков парижан собрались на площади Испании в Барселоне. К ним подошли несколько десятков фанатов «блауграны», показали средние пальцы и начали скандировать «Puta PSG» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «на хер «ПСЖ» – Sports).
В ответ фанаты «ПСЖ» начали скандировать «Puta Barça».
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой команды Хави со счетом 3:2.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Болельщики «Барсы» запускали фейерверки под окнами отеля «ПСЖ» ночью перед ответной игрой 1/4 ЛЧ
Фанаты «ПСЖ» скандировали «¡Puta Barça!» на «Парк де Пренс» перед матчем с «Барсой»
Puta стал весь белый свет!
- ты дурак
-нет, ты дурак