Фанаты «Барсы» скандировали «Puta PSG» и показывали средние пальцы болельщикам «ПСЖ» перед матчем ЛЧ. Те начали скандировать «Puta Barça» в ответ

Фанаты «Барселоны» и «ПСЖ» оскорбляли друг друга перед матчем Лиги чемпионов.

Французский сайт RMC Sport сообщает, что несколько сотен болельщиков парижан собрались на площади в Барселоне. К ним подошли несколько десятков фанатов «блауграны», показали средние пальцы и начали скандировать «Puta PSG» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «на хер «ПСЖ» – Sports).

В ответ фанаты «ПСЖ» начали скандировать «Puta Barça».

Ответный матч 1/4 финала чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой команды Хави со счетом 3:2.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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Фанаты «ПСЖ» скандировали «¡Puta Barça!» на «Парк де Пренс» перед матчем с «Барсой»