Фанаты «Барсы» скандировали «Puta PSG» и показывали средние пальцы болельщикам «ПСЖ» перед матчем ЛЧ. Те начали скандировать «Puta Barça» в ответ

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики брань Футбол

Фанаты «Барселоны» и «ПСЖ» оскорбляли друг друга перед матчем Лиги чемпионов.

Французский сайт RMC Sport сообщает, что несколько сотен болельщиков парижан собрались на площади Испании в Барселоне. К ним подошли несколько десятков фанатов «блауграны», показали средние пальцы и начали скандировать «Puta PSG» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «на хер «ПСЖ» – Sports).

В ответ фанаты «ПСЖ» начали скандировать «Puta Barça».

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой команды Хави со счетом 3:2.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Болельщики «Барсы» запускали фейерверки под окнами отеля «ПСЖ» ночью перед ответной игрой 1/4 ЛЧ

Фанаты «ПСЖ» скандировали «¡Puta Barça!» на «Парк де Пренс» перед матчем с «Барсой»

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42 комментария
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Puta дерби получается)
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Каталонцы переиграли ПСЖ не только на поле, но и научили французских болельщиков материться по-испански. Это успех!
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держите в курсе
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+10
все очень ПУТАНА
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Школота одним словом
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Эти товарищи не затерялись бы на спортсе
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+3
Тем же концом по тому же месту😁
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Ответ Ramal Ali
адекватные болельщики так себя не ведут
Да глупости. Футбол позволяет людям выбросить эмоции, в том числе негативные. Я не могу сказать, что я в восторге от подобного поведения, но ничего ужасающего в нем нет.
+4
-1
+3
Ответ dkdavudov@gmail.com
Каталонцы переиграли ПСЖ не только на поле, но и научили французских болельщиков материться по-испански. Это успех!
Это испанцы научили меня каталонцев и французов говорить на испанском)
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Как говорится "пожнете то, что посеете".
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Дистанция между болельщиками и фанатьëм сокращается. Футбол не должен превращать людей в питекантропов.
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Какой клуб, такие и болельщики. Ох уж эти каталонские комплексы
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Так кто puta в итоге? Я запутался
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Ну покричали и покричали, главное что кричать будут после финального свистка сегодня.
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Очень интеллектуально )
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Это очень важная футбольная новость 👍
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Eh eh
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Ответ Евгений Сидоров
Puta дерби получается)
Ахахах В голос че то 😂😂 👍
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Ответ Ramal Ali
отпускается до оскорблений думаю не стоит эмоции можно и по другому выплеснуть я бывал на стадионах и тоже эмоции выплескывал но без мата
Ну я вас с этим поздравляю, но другие люди не обязаны вести себя так, как вы.
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Риго на главном
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кровь стынет в жилах
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и кого здесь интересует футбол...
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Путалонцы vs. Путасэжцы
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Спасибо за информацию. Очень интересно
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Спасибо за информацию , очень полезно
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Запутались фаны
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Puta папа! Puta дед!
Puta стал весь белый свет!
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Тот случай, когда правы и те и те 😁
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Это как дети:
- ты дурак
-нет, ты дурак
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На наших глазах образовывается новое европейское Класико
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