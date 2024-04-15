Фанаты «Барсы» оскорбляли Дембеле у отеля в момент приезда «ПСЖ». Вингер бурно праздновал гол в 1-м матче против бывшей команды

Усман Дембеле подвергся оскорблениям со стороны болельщиков «Барселоны».

«ПСЖ» прибыл в Каталонию на ответный матч 1/4 финала с «Барселоной» (первая игра – 2:3).

Парижане остановились в Hotel Vela, отеле в форме паруса. В момент прибытия клубного автобуса у входа в гостиницу собралось много фанатов «Барсы».

, ранее выступавший за сине-гранатовых и бурно отпраздновавший свой гол в первой игре, вышел из автобуса в капюшоне. Однако 26-летнего французского вингера узнали и стали оскорблять. Ожидается, что Усман подвергнется обструкции и во время матча.

В то же время форвард « » получил самый теплый прием от болельщиков «Барселоны» среди всех футболистов соперника.

Матч « » – «ПСЖ» пройдет 16 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.