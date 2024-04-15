Фанаты «Барсы» оскорбляли Дембеле у отеля в момент приезда «ПСЖ». Вингер бурно праздновал гол в 1-м матче против бывшей команды

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле подвергся оскорблениям со стороны болельщиков «Барселоны».

«ПСЖ» прибыл в Каталонию на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (первая игра – 2:3).

Парижане остановились в Hotel Vela, отеле в форме паруса. В момент прибытия клубного автобуса у входа в гостиницу собралось много фанатов «Барсы».

Дембеле, ранее выступавший за сине-гранатовых и бурно отпраздновавший свой гол в первой игре, вышел из автобуса в капюшоне. Однако 26-летнего французского вингера узнали и стали оскорблять. Ожидается, что Усман подвергнется обструкции и во время матча.

В то же время форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил самый теплый прием от болельщиков «Барселоны» среди всех футболистов соперника.

Матч «Барселона» – «ПСЖ» пройдет 16 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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52 комментария
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Все правильно, как по отношению к усману так и к мбаппе!
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Ответ юра кротов
Причем тут Мбаппе? Он для меня как раз отличился в лучшем виде, когда помог Араухо с ногой
Братанчик прочитай еще раз статью и вернись к моему комментарию
+26
-2
+24
Браво 👏 Молодцы!!! этого неблагодарного надо и во время матча освистать.
+25
-4
+21
Ответ fonzoman14@mail.ru
Братанчик прочитай еще раз статью и вернись к моему комментарию
Прочитал, тогда извиняюсь
+16
0
+16
Очень даже хорошо. Из этой амебы, его в Барселоне человеком сделали, когда он постоянно травмировался, его терпели, квартира где он жил ,он превратил в сарай. Много ещё чего. и праздновать гол в ворота Барселоны ,это некрасиво. такое ощущение что мозг у него с грецкий орех.
+16
-3
+13
Ответ войд
Комментарий скрыт
Смешная шутка, у этого пассажира 1,5 гола за сезон 🤣
+11
-2
+9
Ответ Vatikan
всё-таки в будущем всегда следует сначала читать статью, а потом строчить комментарии
Ничего страшного я не сделал. Произошло обычное недопонимание с моей стороны, за что я и извинился. Упрекать в этом не стоит
+7
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Надеюсь его также будут освистывать как фигу
+9
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Не, ну Дембеле странный типок, праздновать гол любимой команде, о которой он говорил, мол, я люблю Барселону и т.д. Его купили, ему давали время, ему Хави доверял, а этот тупо транжирил моменты и валялся в лазарете. Причём промахи были в важных матчах. Тот же Адама Траоре, когда в Барсу вернулся, выглядел часто лучше Усмана. Просто одному времени не давали, а второму давали, хотя оба простые бегунки.
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Это очень некрасиво, но Дембеле стоило ожидать такого отношения к себе после всех тех эмоций во время игры
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справедливо
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Так этот чудик отпраздновал год в ворота Барселоны без всякого уважения, ему ещё и на стадионе во время матча достанется, мозгов у Дембеле явная не хватка
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Ответ alireal
Ну фаны у барсы отбитые, так что ничего удивительного
Сказал фанат реала, анекдот, ахахах 🤣🤣🤣
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
А как ты это проверил ✔️?
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+2
Правильно гасить его,думаю наши фаны и на стадионе дадут ему прос….ся
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Ответ Flow market Victor Mercedes
это было очень некрасиво его стороны, если забьёт и выйдет в полуфинал тогда что? покажет празднование Мартинеса на ЧМ? я в нем разочаровался
Празднование Суареса было красиво по отношению к Ливерпулю? Или это другое?
+1
0
+1
Ответ QWertY
Уточните как оскорбляли, иначе сейчас фанаты мадридского шимпы прибегут со своим расизмом))
И причём здесь вообще Реал?
+6
-5
+1
Ответ Vlad
Надеюсь его также будут освистывать как фигу
Обязательно будут!!
+4
-3
+1
Поддерживаю болельщиков Барселоны. кстати дембеле несчастный забил в общем за псж 4 мяча.
+4
-3
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Правильно встретили кулес этого неблагодарного куска черного стекла - на Монжуике еще должны подарить ему небольшого черного поросенка - компаньона игры в приставку:)))))
+2
-1
+1
Не оправдал возложенного на него доверия, часто играл «спустя рукава», устроил целую эпопею и драму с продлением контракта со своим агентом, пытался шантажировать клуб, пообещал, что останется в Барсе на долгие годы, в итоге в первое же трансферное окно убежал в другой клуб, показывал всю радость и счастье, когда забил гол своему бывшему клубу. Оскорблять игроков некрасиво, но по отношению к Дембеле это полностью заслуженно
+3
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Карма
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это было очень некрасиво его стороны, если забьёт и выйдет в полуфинал тогда что? покажет празднование Мартинеса на ЧМ? я в нем разочаровался
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Ответ QWertY
Уточните как оскорбляли, иначе сейчас фанаты мадридского шимпы прибегут со своим расизмом))
Не вижу связи
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Тут у него до того гола был 1 гол в 34 матчах? ПСЖ не волнуйтесь через 5 лет когда до завершения контракта останется полгода заиграет)
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Ответ Подкат Мальдини
Они стоят друг друга
Комментарий удален модератором
Ответ Подкат Мальдини
А он должен был не праздновать гол ? Или это какая то топ легенда барсы типо Хави или Иньесты сменив клуб отпраздновал гол ? Обычный тик ток футболист забил отпраздновал и плевать ему в какой он футболке …. Хотя кому я это объясняю ты же за Барселону топишь значит уже недалекий
Комментарий удален модератором
Дембеле забил, Мбаппе - нет. Это причина, а не переход Усмана
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Ещё этот дембеле любитель получать травмы.
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кто его замочит тому Лапорта лично вручит краденные часы Левандовского 🤣
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