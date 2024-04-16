Каталонские фанаты забросали автобус «Барсы» файерами и предметами. Из-за дыма они думали, что это автобус «ПСЖ», и кричали «Puta PSG»

Фанаты «Барсы» забросали автобус своей команды, думая, что это автобус «ПСЖ».

Сегодня состоится ответный матч 1/4 финала чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Первая игра завершилась победой команды Хави со счетом 3:2.

Перед началом матча группа фанатов «блауграны» увидела автобус, подъезжающий к Олимпийскому стадиону. Из-за дыма файеров не было понятно, чей это автобус.

Посчитав, что в автобусе сидят игроки «ПСЖ», болельщики «Барсы» начали скандировать «Puta PSG» и бросать в автобус файеры и другие предметы. Однако выяснилось, что в машине сидят игроки «Барселоны».

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Фанаты «Барсы» скандировали «Puta PSG» и показывали средние пальцы болельщикам «ПСЖ» перед матчем ЛЧ. Те начали скандировать «Puta Barça» в ответ