Каталонские фанаты забросали автобус «Барсы» файерами и предметами. Из-за дыма они думали, что это автобус «ПСЖ», и кричали «Puta PSG»

Теги ПСЖ Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики ахахаха Футбол

Фанаты «Барсы» забросали автобус своей команды, думая, что это автобус «ПСЖ».

Сегодня состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Первая игра завершилась победой команды Хави со счетом 3:2.

Перед началом матча группа фанатов «блауграны» увидела автобус, подъезжающий к Олимпийскому стадиону. Из-за дыма файеров не было понятно, чей это автобус.

Посчитав, что в автобусе сидят игроки «ПСЖ», болельщики «Барсы» начали скандировать «Puta PSG» и бросать в автобус файеры и другие предметы. Однако выяснилось, что в машине сидят игроки «Барселоны».

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Фанаты «Барсы» скандировали «Puta PSG» и показывали средние пальцы болельщикам «ПСЖ» перед матчем ЛЧ. Те начали скандировать «Puta Barça» в ответ

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58 комментариев
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🤡🤡🤡🤣🤣🤣
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Так даже Дарвин Нуньес не промахивался
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Бей своих, чтобы чужие боялись:)
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У каждого мужчины в жизни бывает момент, когда зашел не в ту дверь!!!
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Просчитались, но где??? 🤔
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Ответ Raul14
Какой клуб такие и болельщики 🤣🤣🤣
У всех клубов есть неадекватные болельщики, а особенно у таких известных, как Барса
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С кем не бывает!
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Забросали фрэндлифайерами
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Главное, чтобы сегодня Барса забивала не в свои ворота, думая что это ворота ПСЖ
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Вот это настроили команду перед матчем, молодцы) Friendly fire года какой то получается!
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Ответ олдовый манк
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Одно слово- секта
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Какой клуб такие и болельщики 🤣🤣🤣
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Спокойно, команда больше пяти лет не может выйти в полуфинал, фанаты нервничают))
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Подставь любой клуб, но обезьяны везде одинаковые.... Безмозглое фанатье - люди с торричелевой пустотой в голове.
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Вы не туда воюете
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Первым кто бросил камень оказывается был Ригоберыч
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Как грустно, что такие неадекватные люди есть в рядах каждого клуба
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Какие же клоуны 🤣🤣🤣. На спортсе тоже их много.
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Дикие люди, дети гор.
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А могли бы и из пейнтбольных ружей расстрелять, и отнюдь не случайно
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Ответ Andrei Danilchenko
Эти новости для чего публикуются? Какая смысловая нагрузка в этой новости?
Показать умственные способности фанатов Барселоны 😁
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Совсем берега поPUTAли.
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В футбол барса примерно так же играет
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В футбол барса примерно так же играет
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смешно)
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ахахахахахаха
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Дебилы, ***** (блин)😂😂😂
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Автобус просто едет, а дописать можно что угодно, хотя бы видео норм скиньте где все это видно и слышно
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Звучит музыка из "Деревни дураков")
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Вот 🤡 😂
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