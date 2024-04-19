«Атлетик» – «Гранада»: прогноз на матч 32 тура испанской Ла Лиги, 19 апреля

В пятницу, 19 апреля, в матче 32 тура испанской Ла Лиги «Атлетик» Бильбао дома сыграет с «Гранадой». Встречу проведут в Бильбао, на стадионе «Сан-Мамес», начнут в 22:00 по московскому времени. Синоптики обещают довольно благоприятные условия для футбола – 9 градусов тепла и переменную облачность. Футболисты наверняка смогут показать свою лучшую игру, а фанаты насладятся атмосферой испанской футбола.

Рекомендованные варианты ставки на игру:

победа «Атлетика» Бильбао – 1.29;

ТБ 2.5 – 1.72;

ОЗ нет – 1.63.

Обе команды решают принципиально разные турнирные задачи – хозяева претендуют на место в еврокубках в следующем сезоне, а при должной удачливости и стабильности игры, могут и вовсе зацепиться за лигочемпионские позиции.

У гостей совершенно другие хлопоты – команда идет в зоне вылета, и для избегания понижения в классе, «Гранаде» необходимо набирать максимум очков в оставшихся поединках национального первенства.

При формировании прогноза на матч «Атлетик» – «Гранада» обратимся к статистике команд, индивидуальным показателям игроков, личным встречам, а также спискам травмированных и дисквалифицированных футболистов.

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«Атлетик»

Команда Эрнесто Вальверде занимает пятое место в чемпионате Испании. В активе басков 57 очков при 16 выигранных матчах, девяти ничьих и шести поражения. «Атлетик» забил 51 гол и пропустил 29 мячей. К слову, по результативности команда занимает пятое место, уступает только мадридскому «Атлетико», «Жироне», «Барселоне» и «Реалу». До места в зоне Лиги чемпионов команде необходимо набрать минимум пять очков.

В последних пяти матчах баски выиграли три встречи, по разу сыграли вничью и проиграли. Отметим, команда наколотила шесть голов и пропустила четыре мяча. Владеет мячом «Атлетик» на протяжении 50,4% игрового времени.

В списках лучших бомбардиров команды значится Горка Гурусета – игрок отличился 15 голами в 34 матчах. На второй строчке идет Иньяки Уильямс с 11 голами в 33 встречах, а на третьей – Асьер Вильялибре с семью голами в 20 матчах, один гол футболист забил с одиннадцатиметровой отметки.

Лучший ассистент команды – Нико Уильямс. Игрок отдал 13 голевых передач в 31 встрече. На втором месте идет Ойан Сансет с шестью голами в 36 матчах, а на третьей строчке – Оскар де Маркос с пятью ассистами в 29 играх.

В лазарете команды нет травмированных футболистов, также у «Атлетика» нет дисквалифицированных игроков.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

14.04.24 «Атлетик» – «Вильярреал» 1:1;

06.04.24 (пен) «Атлетик» – «Мальорка» 1:1;

31.03.24 «Реал Мадрид» – «Атлетик» 2:0;

16.03.24 «Атлетик» – «Алавес» 2:0;

10.03.24 «Лас-Пальмас» – «Атлетик» 0:2.

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«Гранада»

Подопечные Хосе Рамона Сандоваля идут на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе только 17 очков, при трех выигранных встречах, восьми ничьих и 20 поражениях. Для выхода из зоны вылета «Гранаде» необходимо набрать минимум 11 баллов. Отметим, команда забила 32 гола и пропустила 60 мячей – второй с конца показатель. Хуже с игрой в обороне дела обстоят только у «Альмерии» (62 пропущенных мяча).

В последних пяти играх «Гранада» выиграла один поединок и потерпела четыре поражения. Команда забила четыре гола и пропустила шесть мячей. «Гранада» владеет мячом на протяжении 44,2 % игрового времени.

Лучший бомбардир команды – Мюрто Узуни.Албанец наколотил аж 10 голов, правда четыре с пенальти, в 30 матчах, на второй строчке располагается Брайан Сарагоса с шестью голами, одним с пенальти, в 21 встрече, а на третьей строчке идет Лукас Бойе с четырьмя голами в 24 поединках.

В списке лучших ассистентов лидируют Гонсало Вильяр и Серхио Руис. Оба игрока отдали по четыре голевые передачи в 29 встречах. На втором месте расположился Лукас Бойе с тремя ассистами в 24 встречах, а на третьем – Жерар Гумбау с тремя голевыми передачами в 29 поединках.

В лазарете команды нет травмированных игроков, в составе «Гранады» нет дисквалифицированных футболистов.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

14.04.24 «Гранада» – «Алавес» 2:0;

04.04.24 «Гранада» – «Валенсия» 0:1;

29.03.24 «Кадис» – «Гранада» 1:0;

16.03.24 «Мальорка» – «Гранада» 1:0;

09.03.24 «Гранада» – «Реал Сосьедад» 2:3.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Атлетик» – «Гранада»

История противостояния команд насчитывает 59 матчей, в которых 29 раз выигрывали баски, а в16 встречах побеждала «Гранада». В последних пяти матчах коллективов были зафиксированы следующие результаты:

01.12.23 «Гранада» – «Атлетик» 1:1;

10.05.22 «Гранада» – «Атлетик» 1:0;

26.11.21 «Атлетик» – «Гранада» 2:2;

07.03.21 «Атлетик» – «Гранада» 2:1;

12.09.20 «Гранада» – «Атлетик» 2:0.

Что касается итогов встречи, то согласимся с аналитиками букмекерской конторы «БетБум» и поставим на победу «Атлетика» – команда пребывает в неплохой игровой форме, показывает стабильные результаты. Кроме того, коллектив мотивирован попасть в лигочемпионскую зону. «Гранада» вряд ли сохранит прописку в элитном дивизионе страны, впрочем, команда может постараться «хлопнуть дверью», но явно не в матче с «Атлетиком».

Наши варианты ставки на поединок:

победа «Атлетика» Бильбао – 1.29;

ТБ 2.5 – 1.72;

ОЗ нет – 1.63.

В росписи букмекерских контор происходит постоянное изменение котировок на игру. Для отслеживания актуальной информации о коэффициентах, используйте сайт и приложение букмекерской конторы «БетБум».

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