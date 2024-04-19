Краснодар — Факел: прогноз на матч 19 апреля 2024, РПЛ

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19 апреля 2024 года в городе Краснодар, состоится 25 тура российской Премьер-лиги между командами «Краснодар» и «Факел». Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Краснодарской команде уже нельзя больше терять очки если они рассчитывают на золото в этом сезоне, тем более в таких домашних матчах не с самым сильным соперником. Воронежской команды тоже нужны очки, чтобы оторваться от зоны вылета. Чья мотивации окажется важнее, кто сможет в этом матче победить или же команды разойдутся миром, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, Ф1 (-1), ОЗ (да).

Краснодар

 

 

В текущем сезоне Чемпионата России краснодарская команда борется за золотые медали, но пока в гонке за трофеем уступает «Зениту» и отстает от них на 4 балла. А всему виной их неважные результаты на финишной части чемпионата. Все же несколько туров назад команда шла первой в таблице и причем очень долгое время. В 23 сыгранных встречах краснодарцам удалось положить в свою копилку 43 балла, за счет 12 побед и 7 ничейных исходов. От третьего «Динамо М» сейчас есть неплохой отрыв в 5 очков, благо москвичи в 3 последних турах не набрали ни одного очка.

«Быки» имеют 2 показатель сейчас по пропущенным голам в РПЛ (23) и меньше только у «Зенита». А по результативности у них 5 результат и 36 забитых мячей, 11 из которых на свой счет записал второй бомбардир чемпионата Кордоба.

В последних 5 сыгранных встречах РПЛ у краснодарцев в активе лишь 1 победа, еще 2 ничьи и столько же поражений. Сначала краснодарский клуб разошелся миром дома с «Рубином» (1:1) и упустил победу в концовке встречи. «Южанам» удалось забить гол усилиями Олусегуна на 36 минуте матча, но все же казанцы заслуживали по игру ничейного исхода, за что их судьба и вознаградила на последних минутах встречи.

Следом случилось поражение в гостях от «Ростова» (1:2). Здесь ростовчане забили по голу в каждом из таймов. А сами краснодарцы практически весь 2 тайм играли в меньшинстве после удаления Олусегуна в его начале. «Быки», проигрывая (0:2) 1 гол отквитали на 66 минуте встречи и имели еще момент, чтобы отыграться в счете, но немного не хватило в завершении.

Затем была вновь голевая ничья (1:1) уже в матче с московским «Локомотивом». «Краснодар» открыл счет в матче уже на 10 минуте игры, когда Сулейманов срезал в свои ворота и отметился автоголом. Москвичи долгое время проигрывали в счете, и уже в концовке игры смогли с успехом завершить свою атаку точным ударом Глушенкова. И вновь случилась потеря очков у краснодарского клуба в концовке матча.

Долгожданной победы удалось добиться в матче 23 тура с «Пари НН» (4:3). Матч получился зрелищным на голи все же заслуженно ее одержали именно краснодарцы, которые были острее в атаке. «Краснодар» вел в счете (2:0) до 34 минуты матча, но в раздевалку ушел при ничейном исходе. В середине 2 тайма вновь краснодарцы вышли вперед и потом упрочили свое преимущество, на что нижегородцы смогли на этот раз ответить лишь одним мячом.

В последнем сыгранном туре «Краснодар» упустил победу в сверхважном матче в споре за чемпионство и проиграл (1:2) «Зениту». Это была игра за 6 очков двух лидеров чемпионата, но питерцы показали себя чуть лучше и заслужили победу. Краснодарцы первыми открыли счет на 16 минуте матча усилиями Оласы, на что питерцы ответили двумя безответными мячами во 2 тайме от Кассьеры и Артура.

Результаты «Краснодара» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 13.04.24 «Краснодар» — «Зенит» 1:2;
  • 06.04.24 «Пари НН» — «Краснодар» 3:4;
  • 31.03.24 «Локомотив Москва» — «Краснодар» 1:1.
  • 12.03.24 «Химки» — «Краснодар» 2:0;
  • 08.03.24 «Ростов» — «Краснодар» 2:1.

Интересные статические факты последних матчей «Краснодара»:

  • Команда побеждает лишь в 1 из последних 6 матчей;
  • В последнем домашнем матче было поражение;
  • В 3 последних играх клуба забивают обе команды;
  • В 2 последних матчах было забито более 2 мячей за игру;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть больше 1 гола за игру;
  • Клуб отличается голом в 3 последних матчах с оппонентами.

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Факел

 

 

В текущем сезоне российского чемпионата у воронежцев главной задачей является — сохранение прописки. И пока они с ней справляются, располагаясь сейчас на 11 строчке в турнирной таблице. В 23 турах РПЛ клубу удалось набрать 26 очков, столько же и у «Оренбурга», но тот ниже за счет худших дополнительных показателей. От ТОП-6 воронежцы отстают на 10 баллов и всего в 2 очках от соседа выше по таблице десятого «Пари НН». На данный момент есть 3 очка гандикапа перед зоной вылета и будет тревожная концовка сезона для команды учитывая, что конкуренты в борьбе за выживание периодически набирают очки. Клубы из зоны вылета: «Урал», «Балтика» и «Сочи» уже подобрались на 3 очка ближе к воронежцам после прошедшего тура РПЛ. «Факел» — худшая команда по результативности в РПЛ на данный момент и в активе клуба всего 19 забитых мячей. При это у них довольно неплохой показатель по пропущенным голам (25) и это третий показатель в чемпионате.

В последних 5 сыгранных матчах РПЛ у воронежцев в активе только 1 победа и по две ничьи с поражениями. Сначала был ничейный исход (1:1) в гостевом матче с «Пари НН», где воронежцы забив первыми в середине 1 тайма, не смогли сдержать натиск оппонента и пропустили ответный мяч уже в середине второго.

Следом воронежцам удалось в гостевой встрече неожиданно взять вверх над московским «Спартаком» (2:0). Счет был вовсе не по игре и своими моментами «Факел» воспользовался сполна. Сначала в конце 1 тайма им удалось открыть счет после точного удара Маркова с пенальти, а во втором Пруцев забил в свои ворота после рикошета.

Потом был вновь ничейный результат с соседом снизу по таблице «Оренбургом» (0:0). Это был равный матч и закономерный результат, правда оба клуба вполне могли забить по 1 мяча из созданных голевых моментов.

В игре 23 тура воронежцы в гостях крупно уступили ЦСКА (1:4), где провалили 2 тайм и получили там 3 мяча в свои ворота, на что смогли ответить лишь одним забитым мячом престижа под свисток об окончании матча.

А в последнем туре уже на домашнем стадионе они проиграли, набравшему приличный ход «Ростову» (0:1), где самую малость не удержали ничейный счет и пропустили в концовке матча. В атаке ничего не получалось у воронежцев и удалось пробить им всего 1 раз.

Результаты «Факела» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 14.04.24 «Факел» — «Ростов» 0:1;
  • 07.04.24 ЦСКА — «Факел» 4:1;
  • 31.03.24 «Факел» — «Оренбург» 0:0;
  • 10.03.24 «Спартак Москва» — «Факел» 0:2;
  • 03.03.24 «Пари НН» — «Факел» 1:1.

Интересные статические факты последних матчей «Факела»:

  • В 3 последних матчах команда не может одержать победу;
  • В последней гостевой встрече было поражение;
  • В 2 из 5 последних матчах клуба забивают обе команды;
  • В 6 из 7 последних встречах за игру было забито менее 3 мячей;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть меньше 1 гола за игру;
  • Команда отличается голом в 3 из 5 последних встречах.

Краснодар – Факел: история личных встреч

 

Команды в истории очных игр провели между собой 4 матча. 1 игра из них стала победной для воронежцев и ни разу краснодарцы не обыгрывали оппонента. А 3 матча закончились ничейным результатом.

«Краснодар» в этих матчах забивал в среднем 1,50 голов (6 мячей), а воронежцы 1,75 (7 мячей).

В последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 25.08.23 «Факел» – «Краснодар» (0:0).
  • 05.11.22 «Факел» – «Краснодар» (3:3).
  • 17.07.22 «Краснодар» – «Факел» (2:2).
  • 17.07.11 «Факел» – «Краснодар» (2:1).

Команды в 3 своих последних очных встречах расходятся миром.

В 3 из 4 сыгранных очных встречах обе команды забивали друг другу. И в 3 из 4 последних играх было забито более 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Краснодар – Факел

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Краснодара» — 1.61;
  • Ничья — 3.88;
  • Победа «Факела» — 6.03;
  • Ф1 (-1) — 2.05;
  • Ф2 (1) — 1.79;
  • ТБ (2,5) — 2.10;
  • ТМ (2,5) — 1.76;
  • ТБ (2) — 1.55;
  • ТМ (2) — 2.48;
  • ОЗ (да) — 2.07;
  • ОЗ (нет) — 1.76.

Краснодарскому клубу в этом матче очень нужна победа, чтобы окончательно не выключиться из чемпионской гонки. К тому же есть шансы прервать серию без побед в матчах с «Факелом», играя при поддержке своих болельщиков и на домашнем поле

Считаю, что здесь отличным вариантом будет заключить пари на П1, за неплохой коэффициент 1.61, либо же можно сделать ставку на победу с более крупным счетом Ф1 (-1) за 2.05.

В последних своих встречах команды по большей части отличаются голами, да и в 3 из 4 последних очных встречах они забивали друг другу. Тут можно еще заключить пари на ОЗ (да), за хороший коэффициент 2.07.

Где смотреть матч Краснодар – Факел

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Краснодар – Факел
Дата проведения
19 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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