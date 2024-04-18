Аталанта —Ливерпуль: прогноз на матч 18 апреля 2024, Лига Европы, 1/4 финала

18 апреля станут известны полуфиналисты Лиги Европы. В Бергамо на поле стадиона «Гевисс Стэдиум» ответный матч проведут «Аталанта» — «Ливерпуль». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

До сезона 2023/2024 команды всего раз встречались в рамках еврокубков. В 2020 году прошли две игры в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. «Аталанта» была сильнее в гостевой встрече 2:0, а вот дома проиграла со счетом 0:5. В плей-офф Лиги Европы бергамаски одержали уверенную победу в первой встрече. При почти равном показателе xG 2,35:2,90, «Аталанта» победила с сухим счетом 3:0. Дубль в матче на счету Джанлуки Скамакки. Голы на 38 и 60 минутах. Еще один матч забил Марио Пашалич. Если до старта противостояния «Ливерпуль» был явным фаворитом на проход в полуфинал, то сейчас на выход подопечных Юргена Клоппа в полуфинал коэффициент 5,50 при 1,15 на проход «Аталанты». Представитель итальянского чемпионата переместился на второе место в списке претендентов на титул, выше оцениваются шансы «Байера».

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Рекомендованная ставка: победа «Ливерпуля», ТБ2,5, «обе забьют — да», ИТБ1,5 «Ливерпуля».

Аталанта

«Аталанта» в матче 32 тура чемпионата Италии дома не смогла обыграть «Верону». Игра завершилась вничью 2:0, причем хозяева вели в два гола. Точными ударами на 13 и 18 минутах отметились Джанлука Скамакка и Эдерсон. Пропустили бергамаски во втором тайме. На 56 минуте Дарко Лазович сократил отставание в счете, а на 60 забил Тейяни Нослин.

В рамках Серии A команда закрепилась на шестом месте с 51 очком. Отрыв от седьмого места два балла, но есть матч в запасе. Отставание от зоны Лиги чемпионов восемь очков. Попасть в Лигу чемпионов «Аталанта» может только за счет победы в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Результаты «Аталанты» в пяти последних матчах:

Серия A, «Аталанта» — «Верона» 2:2;

Лига Европы, «Ливерпуль» — «Аталанта» 0:3;

Серия A, «Кальяри» — «Аталанта» 2:1;

Кубок Италии, «Фиорентина» — «Аталанта» 0:1;

Серия A, «Наполи» — «Аталанта» 0:3.

На отрезке в 10 официальных игр у «Аталанты» три победы, три ничьи и четыре поражения. Разница голов 15:15. В статусе домашней команды у бергамасков восемь побед, ничья и поражение при разнице голов 26:8. Обе потери очков пришлись на три последние игры.

Интересные статистические факты по игре «Аталанты» в сезоне:

Самые результативные игроки в Лиге Европы: Джанлука Скамакка 5+0, Луис Мурьель 4+0, Шарль де Кетеларе 2+1, Алексей Миранчук 0+3, Давид Дзаппакоста 0+3;

Самые результативные игроки в сезоне: Джанлука Скамакка 14+4, Тейн Копмейнерс 13+5, Шарль де Кетеларе 10+8, Адемола Лукман 9+4, Алексей Миранчук 4+8;

В 10 из 12 матчах «Аталанты» в Лиге Европы забивается не более 3 голов;

«Аталанта» не проиграла в 13 из 14 домашних матчах в турнире: 9 побед и 4 ничьи;

«Аталанта» без поражений в 9 играх турнира;

«Аталанта» забивает в 9 матчах Лиги Европы;

«Аталанта» победила в 9 из 11 домашних играх сезона;

«Аталанта» забивает в 16 домашних играх;

В 5 домашних играх «Аталанты» забивается как минимум 3 гола.

Последний матч из-за травмы пропустил Джорджио Скальвини.

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Ливерпуль

«Красные» в последней игре АПЛ проиграли «Кристал Пэлас» и осложнили себе задачу по победе в турнире. Серия матчей без побед достигла трех игр. Автором единственного гола в матче 33 тура АПЛ стал Эберечи Эзе на 14 минуте. Показатель xG 3,04:2,13 в пользу «Ливерпуля».

После поражения от «Кристал Пэлас» команда опустилась на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Выше находится «Арсенал» с равным количеством очков, а на первой строчке «Манчестер Сити», набравший на два балла больше.

Результаты «Ливерпуля» в пяти последних матчах:

АПЛ, «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 0:1;

Лига Европы, «Ливерпуль» — «Аталанта» 0:3;

АПЛ, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 2:2;

АПЛ, «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» 3:1;

АПЛ, «Ливерпуль» — «Брайтон» 2:1.

На отрезке в 10 официальных матчей у подопечных Юргена Клоппа пять побед, две ничьи и три поражения. Разница голов 23:15. В статусе гостей у «красных» шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 24:12.

Интересные статические факты по игре «Ливерпуля» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Лиге Европы: Мохамед Салах 4+4, Дарвин Нуньес 5+1, Коди Гакпо 4+1, Луис Диас 3+0, Диогу Жота 3+0;

Самые результативные игроки в сезоне: Мохамед салах 23+13, Дарвин Нуньес 18+13, Коди Гакпо 14+4, Диогу Жота 14+4, Луис Диас 13+4;

«Ливерпуль» пропустил в 9 матчах подряд;

«Ливерпуль» не играет вничью в 13 матчах Лиги Европы: 8 побед и 5 поражений;

В 7 матчах «Ливерпуля» в турнире было забито как минимум 3 гола;

«Ливерпуль» не победил в 7 из 9 гостевых встречах в Лиге Европы;

В 4 гостевых матчах команды в турнире забивают оба соперника.

Последний матч из-за травм пропускали Жоэль Матип и Тьяго Алькантара.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы Аталанта — Ливерпуль

«Аталанта» не проигрывающая в девяти матчах турнира, дома принимает «Ливерпуль», который сумел победить только в 2 из 9 гостевых матчах Лиги Европы. Представитель Серии A получил статус фаворита матча и всего противостояния.

Коэффициенты на матч «Аталанта» — «Ливерпуль» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Аталанта» — 4,32;

Ничья — 4,52;

Победа «Ливерпуль» — 1,71;

ТБ2,5 —1,41;

ТМ2,5 — 3,00;

«Обе забьют — да» — 1,43;

«Обе забьют — нет» — 2,90.

«Аталанта» победила в гостях со счетом 3:0 и заметно упрочила свои шансы сыграть в полуфинале турнира. «Ливерпуль» пока рано списывать со счетом, так как команда может похвастаться яркими камбеками в еврокубках. В 2005 году в знаменитом стамбульском финале «Ливерпуль» отыграл три гола за один тайм и в итоге стал победителем Лиги чемпионов. В 2019 году «Ливерпуль» проиграл «Барселоне» 0:3 в первом матче, но во втором был сильнее 4:0. В истории противостояния команд у «красных» есть опыт крупных побед. В сезоне 2020/2021 «Ливерпуль» победил в гостях со счетом 5:0. У подопечных Юргена Клоппа не так много шансов пройти дальше, но с первых минут встречи команда станет играть активно. Для ставки на матч можно выбрать победу «Ливерпуля» по итогам первого тайма с коэффициентом 2,12 по линии букмекерской конторы «БетБум».

Где смотреть матч Аталанта — Ливерпуль

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