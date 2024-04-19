Краснодар – Факел где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 19 апреля

В пятницу, 19 апреля, сыграют Краснодар и Факел в 25 туре РПЛ 2023/2024.

💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡

Игра пройдет на стадионе «Краснодар».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Краснодар – Факел

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Краснодар: все новости

Факел: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Прогноз на матч Краснодар – Факел

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰