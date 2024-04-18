Аталанта – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 18 апреля

В четверг, 18 апреля, сыграют Аталанта и Ливерпуль в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Игра пройдет на стадионе «Адзурри д′Италия».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Аталанта – Ливерпуль

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Аталанта: все новости

Ливерпуль: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Аталанта – Ливерпуль

🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰