«Спартак» последний раз был стабилен при Романцеве, по-моему. «Зенит» – фаворит на бумаге, на поле будет видно». Канчельскис о матче Кубка России

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит».

Сегодня команды встретятся в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«На бумаге «Зенит» – фаворит, а на футбольном поле будет видно. Когда последний раз « » выглядел стабильно? По-моему, последний раз при .

Раньше главным дерби была игра «Спартак» – ЦСКА, а сейчас – «Спартак» – « ». Конечно, будет другой настрой, мотивация и желание.

Будет интересно посмотреть, на что способен «Спартак». «Зенит» сейчас тоже не ахти как хорошо играет. На первое место здесь выходит желание и самоотдача», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.