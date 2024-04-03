«Спартак» последний раз был стабилен при Романцеве, по-моему. «Зенит» – фаворит на бумаге, на поле будет видно». Канчельскис о матче Кубка России
Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит».
Сегодня команды встретятся в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«На бумаге «Зенит» – фаворит, а на футбольном поле будет видно. Когда последний раз «Спартак» выглядел стабильно? По-моему, последний раз при Романцеве.
Раньше главным дерби была игра «Спартак» – ЦСКА, а сейчас – «Спартак» – «Зенит». Конечно, будет другой настрой, мотивация и желание.
Будет интересно посмотреть, на что способен «Спартак». «Зенит» сейчас тоже не ахти как хорошо играет. На первое место здесь выходит желание и самоотдача», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной России.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.