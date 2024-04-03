«Спартак» последний раз был стабилен при Романцеве, по-моему. «Зенит» – фаворит на бумаге, на поле будет видно». Канчельскис о матче Кубка России

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Олег Романцев Андрей Канчельскис Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит».

Сегодня команды встретятся в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«На бумаге «Зенит» – фаворит, а на футбольном поле будет видно. Когда последний раз «Спартак» выглядел стабильно? По-моему, последний раз при Романцеве.

Раньше главным дерби была игра «Спартак» – ЦСКА, а сейчас – «Спартак» – «Зенит». Конечно, будет другой настрой, мотивация и желание.

Будет интересно посмотреть, на что способен «Спартак». «Зенит» сейчас тоже не ахти как хорошо играет. На первое место здесь выходит желание и самоотдача», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

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14 комментариев
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Я бы сказал, что при Абаскале он тоже довольно стабилен. Стабильно плох. Да бывают матчи чуть лучше, но не из разряда каких-то аховых.
+6
-1
+5
Ответ T622222
Каррера
стабильностью там не пахло, влетали 5-1 зениту Манчини, например
+8
-3
+5
Ответ Александр Жердин
Прежде чем постить бред, посмотри хотя бы статистику судейских ошибок для команд. Не будешь глупо выглядеть.
а ты не комментарии комментируй,а защити судей,чем они хороши?чем?и кукуяны и кукуляки и безбороды и левники,,,,все на кормушке....
+1
0
+1
Смотря что считать стабильностью. Состав в последние месяцы стабилизировался (ну, как Бог нашёптывает Абаскалю), а игры стабильной нет уже год, с осени 2022. И, при Рыжем, уже точно не будет, хоть кого ни покупай. Бездарь он.
+1
-1
0
Сейчас уже несколько лет основные матчи нашего чемпионата, это Зенит - Краснодар. Например в этом сезоне результат такого матча во многом определит будущего чемпиона. А результаты матчей Зенит - Спартак определят только кто дальше по какому пути во второстепенном турнире Кубке пойдет. Т.е. ничего важного не определят.
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0
Ну по его логике тот же цска, например, не был стабилен никогда))
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вся страна за СПАРТАК!
+1
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