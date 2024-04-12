«Барселона» установила «довольно высокие» цены на билеты для членов делегации «ПСЖ» и их гостей. Это ответ на билеты за 600 евро на «Парк де Пренс»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА бизнес Олимпик Льюис Компанис Парк де Пренс деньги Футбол

«Барселона» отреагировала на решение «ПСЖ» установить высокие цены на билеты.

В каталонском клубе были шокированы тем, что билеты на матч Лиги чемпионов на «Парк де Пренс» для некоторых членов клубной делегации и их семей стоили по 600 евро.

Diario Sport со ссылкой на Catalunya Ràdio сообщает, что «блауграна» перед ответным матчем решила ответить аналогичным образом и установила «довольно высокие» цены на билеты.

При этом подчеркивается, что, как и в случае с первой игрой, для представителей руководящего состава вход бесплатный. Приобрести билеты должны только их гости (то есть близкие, члены семьи и иные сопровождающие) и остальные сотрудники клуба, пожелавшие посмотреть матч.

Игра состоится на «Олимпик Льюис Компанис» 16 апреля.

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8 комментариев
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Что за хит парад обиженных в комментариях?
Где нормальные люди?!
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Тут грызня уже идёт долго между клубами . Как Неймара выкупили ПСЖ так почалось .
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Катарцам надо с рук по 50К впихивать.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Что за хит парад обиженных в комментариях? Где нормальные люди?!
Они просто без билетов остались. Отнесёмся с пониманием
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