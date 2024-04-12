«Барселона» установила «довольно высокие» цены на билеты для членов делегации «ПСЖ» и их гостей. Это ответ на билеты за 600 евро на «Парк де Пренс»

«Барселона» отреагировала на решение «ПСЖ» установить высокие цены на билеты.

В каталонском клубе были шокированы тем, что билеты на матч чемпионов на «Парк де Пренс» для некоторых членов клубной делегации и их семей стоили по 600 евро.

Diario Sport со ссылкой на Catalunya Ràdio сообщает, что «блауграна» перед ответным матчем решила ответить аналогичным образом и установила «довольно высокие» цены на билеты.

При этом подчеркивается, что, как и в случае с первой игрой, для представителей руководящего состава вход бесплатный. Приобрести билеты должны только их гости (то есть близкие, члены семьи и иные сопровождающие) и остальные сотрудники клуба, пожелавшие посмотреть матч.

Игра состоится на «Олимпик Льюис Компанис» 16 апреля.