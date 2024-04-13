Фанаты «Мальорки» освистывали Винисиуса каждый раз, когда он получал мяч. В сторону игроков «Реала» бросили бутылку после гола Тчуамени

Болельщики «Мальорки» оказали холодный прием футболистам «Реала».

Команды проводят матч в рамках 31-го тура . К 87-й минуте мадридцы ведут со счетом 1:0.

После гола на 48-й минуте один из фанатов бросил в сторону праздновавших игроков бутылку. сообщил об этом главному арбитру матча , который ненадолго приостановил игру. Он ждал, пока диктор предупредит болельщиков о недопустимости повторения подобного поведения.

Кроме того, фанаты «Мальорки» встретили свистом вингера « » Винисуса Жуниора, вышедшего на поле вместо Браима Диаса на 63-й минуте. Бразильца продолжали освистывать каждый раз, когда он получал мяч.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.