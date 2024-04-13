Фанаты «Мальорки» освистывали Винисиуса каждый раз, когда он получал мяч. В сторону игроков «Реала» бросили бутылку после гола Тчуамени
Болельщики «Мальорки» оказали холодный прием футболистам «Реала».
Команды проводят матч в рамках 31-го тура Ла Лиги. К 87-й минуте мадридцы ведут со счетом 1:0.
После гола Орельена Тчуамени на 48-й минуте один из фанатов бросил в сторону праздновавших игроков бутылку. Федерико Вальверде сообщил об этом главному арбитру матча Хосе Марии Санчесу Мартинесу, который ненадолго приостановил игру. Он ждал, пока диктор предупредит болельщиков о недопустимости повторения подобного поведения.
Кроме того, фанаты «Мальорки» встретили свистом вингера «Реала» Винисуса Жуниора, вышедшего на поле вместо Браима Диаса на 63-й минуте. Бразильца продолжали освистывать каждый раз, когда он получал мяч.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Так их буллят точно также, был инцидент у Миллитао, у Менди и кучи других футболистов с других клубов. Поэтому и не спрашивают.
Ps Весь хейт Вини начался с танцев в матче с Мальйорки напоминаю.
=> расизма нет