Фанаты «Мальорки» освистывали Винисиуса каждый раз, когда он получал мяч. В сторону игроков «Реала» бросили бутылку после гола Тчуамени

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига болельщики Хосе Мария Санчес Мартинес Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени Футбол

Болельщики «Мальорки» оказали холодный прием футболистам «Реала».

Команды проводят матч в рамках 31-го тура Ла Лиги. К 87-й минуте мадридцы ведут со счетом 1:0.

После гола Орельена Тчуамени на 48-й минуте один из фанатов бросил в сторону праздновавших игроков бутылку. Федерико Вальверде сообщил об этом главному арбитру матча Хосе Марии Санчесу Мартинесу, который ненадолго приостановил игру. Он ждал, пока диктор предупредит болельщиков о недопустимости повторения подобного поведения.

Кроме того, фанаты «Мальорки» встретили свистом вингера «Реала» Винисуса Жуниора, вышедшего на поле вместо Браима Диаса на 63-й минуте. Бразильца продолжали освистывать каждый раз, когда он получал мяч. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

22 комментария
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А Рюдигер бутылку у арбитра отобрал и выкинул. Пуйоль плохого примера не подаст.
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-6
+30
Как мы знаем, Барселона от кинутой бутылки отправилась бы в больничку всей командой, бгг
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-28
+20
Ответ Xabi Alonso78
Как мы знаем, Барселона от кинутой бутылки отправилась бы в больничку всей командой, бгг
Они еще отговаривали рефа не держаться за эту бутылку пожеванную, выдернули у него из рук и выкинули, продолжили играть. Днкшным не понять))
+22
-9
+13
Ответ xDe xDe
А Рюдигер бутылку у арбитра отобрал и выкинул. Пуйоль плохого примера не подаст.
Пример подадут другие игроки Барселоны, которые страдали как в последний раз
+30
-18
+12
Реалу всегда тяжело на Мальорке....
+11
-2
+9
Ответ тренер с района
Комментарий скрыт
А что было в матче с Сити? Или лишь бы ляпнуть?
+12
-3
+9
Ответ Xabi Alonso78
Как мы знаем, Барселона от кинутой бутылки отправилась бы в больничку всей командой, бгг
Помнится на Месталье что ли прилетела пластиковая бутылка в игроков Барселоны, и как отдресиванные до отточенности один за другим начали падать хватаясь за лицо
+10
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+6
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий удален модератором
С 20го раза до него дойдёт, что дело не в ботах, а в том, что он идиот. Но это будет совсем другая история.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
Не ставь то, что давно уже у него потеряно :)
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-2
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Леопардер раз ты запретил комментарии под собой, то отвечу тут:
Так их буллят точно также, был инцидент у Миллитао, у Менди и кучи других футболистов с других клубов. Поэтому и не спрашивают.

Ps Весь хейт Вини начался с танцев в матче с Мальйорки напоминаю.
+7
-5
+2
Ответ Artur
А что было в матче с Сити? Или лишь бы ляпнуть?
Вини голевую отдал на Родриго, видимо этим проВинился)
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Вот из-за таких дегенератов скоро вообще нормальные люди перестанут ходить на футбол.
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Освистывание — это не уханье, бутылка — это не банан.
=> расизма нет
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Расисты
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