«Наконец-то». Экс-глава ОКР Жуков об увольнении Абаскаля из «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Жуков ТАСС Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Жуков рад увольнению Гильермо Абаскаля из «Спартака».

– Наконец-то.  Все к этому шло, но я считаю, что это должно было случиться раньше, по окончании осенней части сезона. Победа над «Динамо», которая случилась неделю назад, ничего не значит. Играли-то плохо.

– Кто должен возглавить команду?

– Я всегда хотел бы, чтобы этот пост занял свой, спартаковский человек. Не хочу называть кого-то конкретно, есть много достойных специалистов, – сказал первый вице-спикер Госдумы, болельщик «Спартака» и почетный президент Олимпийского комитета России.

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33 комментария
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Ответ ZarvuR2020
Мне нравится как тарасовские делают вид, будто в том, что всякие высокопоставленные кремлёвские чинуши обсуждают клуб и активно за него топят - нет ничего такого, а потом поясняют другим за т.н. "админресурс".
Всё правительство с Питера в кремль переехало. Как переехало, зенит стал подниматься. Что не так?
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Ого, вот это админресурс у спартака, ничего себе, какие чиновники за них болеют.
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а где спутница Федуна, которая притащила это чудо и рассказывала, что вся Испания мечтает его заиметь гл тренером?)
а-ааааааааааа)
забыл, мы же свои ошибки никогда не признаём!
нам бы лишь изредка попукивать, чтобы нас не забыли)))
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Ответ Peter Parker
«Есть много достойных специалистов» Один слил тренера через сми, за то сам с двумя командами вылетел, другой почти вылетел, но уволили, третий довел любимца болельщиков до проблем со здоровьем и потом позорно слился киевлянам, еще один воровал в детстве шапки с людей, а теперь кидается на камеры. Есть еще один, который так то тоже себя вел некрасиво, подсиживая тренера, но сейчас вроде одумался и стал лучше, так и пусть работает себе спокойно. Никого не забыл из «достойных»?
Мне показалось про Георгиевича,что подсиживал тренера…
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Ответ ZarvuR2020
Ну во первых - не всё. Во вторых, стал подниматься лет через 7, после переезда. В третьих - думать что весь город увлекается футболом - чистая глупость. В четвёртых, спартачи сами любят говорить, что в Питере до чашек болели за спартак (Путин только с этим клубом хоть как то взаимодействовал). В пятых, крупные чинуши типа Лаврова открыто за спам топят. Спартачи в своём глазу как обычно брёвна упорно не видят. В шестых лукойл буквально за счёт связей с кремлём держит спам в качестве "социальной нагрузки" (хавялная земля в тушино чего стоит). Поэтому тут всё не так.
Каждый имеет право за любую команду болеть. Но согласись, с приходом питерских в кремль, не имеет значения через сколько лет , зеня была команда просто ни о чём. И связь кремля и зенита видна́ всем.
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Ответ Александр Васильев
а где спутница Федуна, которая притащила это чудо и рассказывала, что вся Испания мечтает его заиметь гл тренером?) а-ааааааааааа) забыл, мы же свои ошибки никогда не признаём! нам бы лишь изредка попукивать, чтобы нас не забыли)))
Она уже высказалась. Сказала, что здесь не при чём, и советовала ещё полтора года назад уволить рыжего.
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усатое чудо не надо, только если Валера придёт и порядок наведёт...
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Ого, вот это админресурс у спартака, ничего себе, какие чиновники за них болеют.
а министра иностранных дел не забыл?)
даже прапорщик Шматко за них и кулинар в колпаке и один чел на маленьком плоту))
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Ответ reddman
когда уже Жукова посадят, чтобы мы тоже сказали наконец-то
Да кто ж его посадит? он же в шахматы играет
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Ответ ZarvuR2020
Так спартак не народная, а только московская? Вопросов больше не имею.
А Ельцин - это народ? Ну, тогда, действительно, нет вопросов)))
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Ответ КБ Сергей
Вам - это кому? Или г-н Ельцин москвичом был?)))
Так спартак не народная, а только московская? Вопросов больше не имею.
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Ответ ZarvuR2020
Мне нравится как тарасовские делают вид, будто в том, что всякие высокопоставленные кремлёвские чинуши обсуждают клуб и активно за него топят - нет ничего такого, а потом поясняют другим за т.н. "админресурс".
Обсуждают. Топят. Но не вмешиваются и так же как обычные болельщики злятся и переживают за свою любимую команду. Что в этом плохого? Спартак живёт за счёт спонсорских контрактов и денег Лукойла, на 100% частной компании.
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Ответ Андрей Катиков
А где там в правительстве из москвы в 90-е были? Со времён Николая 2 москвичей в правительстве не было.
то есть более чем за 130 лет ни одного умного москва не породила?)
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Ответ Александр Васильев
так вам дали порулить в 90-е и вы чуть всю страну не просрали(
А где там в правительстве из москвы в 90-е были? Со времён Николая 2 москвичей в правительстве не было.
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Ответ ZarvuR2020
Ну во первых - не всё. Во вторых, стал подниматься лет через 7, после переезда. В третьих - думать что весь город увлекается футболом - чистая глупость. В четвёртых, спартачи сами любят говорить, что в Питере до чашек болели за спартак (Путин только с этим клубом хоть как то взаимодействовал). В пятых, крупные чинуши типа Лаврова открыто за спам топят. Спартачи в своём глазу как обычно брёвна упорно не видят. В шестых лукойл буквально за счёт связей с кремлём держит спам в качестве "социальной нагрузки" (хавялная земля в тушино чего стоит). Поэтому тут всё не так.
При чём здесь земля в Тушино, и поддержка кремлём результата в чемпионате команды Спартак? Федун на свои личные деньги эту землю приобрёл, и стадион на свои личные построил. ( а как он их заработал это его дело. В нынешней жизни надо уметь крутиться)
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Ответ Peter Parker
«Есть много достойных специалистов» Один слил тренера через сми, за то сам с двумя командами вылетел, другой почти вылетел, но уволили, третий довел любимца болельщиков до проблем со здоровьем и потом позорно слился киевлянам, еще один воровал в детстве шапки с людей, а теперь кидается на камеры. Есть еще один, который так то тоже себя вел некрасиво, подсиживая тренера, но сейчас вроде одумался и стал лучше, так и пусть работает себе спокойно. Никого не забыл из «достойных»?
не о Шалимове речь о последнем...
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Ответ </c/>
Аленичев, Черчесов, Юран я правильно понял? не понял только про почти вылетел, но уволили...
Легкий же «ребус». )
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Ответ Peter Parker
«Есть много достойных специалистов» Один слил тренера через сми, за то сам с двумя командами вылетел, другой почти вылетел, но уволили, третий довел любимца болельщиков до проблем со здоровьем и потом позорно слился киевлянам, еще один воровал в детстве шапки с людей, а теперь кидается на камеры. Есть еще один, который так то тоже себя вел некрасиво, подсиживая тренера, но сейчас вроде одумался и стал лучше, так и пусть работает себе спокойно. Никого не забыл из «достойных»?
Аленичев, Черчесов, Юран я правильно понял? не понял только про почти вылетел, но уволили...
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