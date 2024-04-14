«Наконец-то». Экс-глава ОКР Жуков об увольнении Абаскаля из «Спартака»

Александр Жуков рад увольнению Гильермо Абаскаля из «Спартака».

– Наконец-то. Все к этому шло, но я считаю, что это должно было случиться раньше, по окончании осенней части сезона. Победа над « », которая случилась неделю назад, ничего не значит. Играли-то плохо.

– Кто должен возглавить команду?

– Я всегда хотел бы, чтобы этот пост занял свой, спартаковский человек. Не хочу называть кого-то конкретно, есть много достойных специалистов, – сказал первый вице-спикер Госдумы, болельщик « » и почетный президент Олимпийского комитета России.

Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу

Два неполных сезона Абаскаля в «Спартаке» – на одной картинке