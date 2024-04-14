«Наконец-то». Экс-глава ОКР Жуков об увольнении Абаскаля из «Спартака»
Александр Жуков рад увольнению Гильермо Абаскаля из «Спартака».
– Наконец-то. Все к этому шло, но я считаю, что это должно было случиться раньше, по окончании осенней части сезона. Победа над «Динамо», которая случилась неделю назад, ничего не значит. Играли-то плохо.
– Кто должен возглавить команду?
– Я всегда хотел бы, чтобы этот пост занял свой, спартаковский человек. Не хочу называть кого-то конкретно, есть много достойных специалистов, – сказал первый вице-спикер Госдумы, болельщик «Спартака» и почетный президент Олимпийского комитета России.
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Два неполных сезона Абаскаля в «Спартаке» – на одной картинке
а-ааааааааааа)
забыл, мы же свои ошибки никогда не признаём!
нам бы лишь изредка попукивать, чтобы нас не забыли)))
даже прапорщик Шматко за них и кулинар в колпаке и один чел на маленьком плоту))