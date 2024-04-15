Роман Павлюченко: «Мне больно наблюдать за «Спартаком», это моя родная команда. Шансы в Кубке будут, только если «Зенит» полностью выставит второй состав»

Теги Спартак Зенит Роман Павлюченко ФОНБЕТ Кубок России премьер-лига Англия Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Павлюченко считает «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком».

В среду «Зенит» и «Спартак» сыграют в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первой игре команда из Санкт-Петербурга одержала победу (2:1).

«Спартак» в плохом состоянии на сегодняшний день. Несмотря на то, что это кубковый матч, команды вряд ли выпустят вторые составы. Не вижу, за счет чего «Спартак» может дать бой «Зениту», который сейчас на голову выше всех команд.

Мне больно наблюдать за москвичами, потому что это моя родная команда. Даже за счет характера «Спартак» вряд ли обыграет «Зенит». Возможно, руководство клуба посчитало, что нужна какая-то эмоциональная встряска, убрав Гильермо Абаскаля, но вряд ли в команде все хорошо. Шансы будут только если «Зенит» полностью выставит второй состав», – сказал экс-форвард сборной России.

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28 комментариев
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Ответ Мартинелли
А когда в Спартаке ничего не выиграл, больно не было?
Павлюченко в Спартаке выиграл кубок России, да и вообще за клуб играл с огнём.
+11
-2
+9
Ответ Пользователь Huawei
Шансы есть всегда. Поле зелёное, мяч круглый.
Поле зеленое мяч круглый, это да, но этот мяч надо еще уметь чеканить
+4
0
+4
Шансы есть всегда. Поле зелёное, мяч круглый.
+6
-3
+3
Ответ Владислав88
Комментарий удален модератором
Павлюченко виднее, какой клуб ему роднее.
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Ответ Владислав88
Комментарий удален модератором
А совсем родная (где начинал путь) Динамо Ставрополь ☝
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Ответ Wiley Fox
Родная, ахах А чего тогда в локомотив со своим агентом от бандитов тогда собирался? Только поэтому в Тоттенхэм продали, и после он не Спартак вернулся, а в локомотив А в Спартак шишкановские засунули полено динияра капитошку
А как он должен был вернуться в Спартак, если Спартак не пытался его вернуть? Ты перманентно под чем-то находишься или тебя хоть иногда отпускает?
+1
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А ротор?
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Ну вообще-то зенит выйдет на второй тайм с заменами приближающими его к основе и досвиданья
Единственный шанс это немедленное назначение Александра Мостового
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Рома,а как же Ротор?! Не больно?
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Ответ Wiley Fox
Шансы будут, если wada приедет и будет брать пробы у всех зенитовских поленьев, которые в матчах со Спартаком и Краснодаром во вторых таймах парадоксально начал бегать Ещё если крышу откроют и не будут горшок-арену закачивать углекислым газом, что они делали даже в еврокубках
Ты в каждой новости с тегом Зенит будешь бред про заговоры писать?
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Ответ Владислав88
Комментарий удален модератором
с какого перепугу ?
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Ответ Мартинелли
А когда в Спартаке ничего не выиграл, больно не было?
К Роме вробще никаких претензий за годы у нас. Спал, конечно, иногда, но свою десятку стабильно забивал. Да и 18 лямов клубу поинёс
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Ответ Мартинелли
А когда в Спартаке ничего не выиграл, больно не было?
Ну почему, два серебра выиграл и кубок-2003) Правда к тем медалям в чемпионате наш Вова тащил Спартак тащил, как только ушёл в 2009 году, так и кончились из серебрянные медали 🤣
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Ответ Toha1090
Павлюченко в Спартаке выиграл кубок России, да и вообще за клуб играл с огнём.
Павлюченко настоящий чемпион 2006, 2007
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Ответ Dmitri 78
Поле зеленое мяч круглый, это да, но этот мяч надо еще уметь чеканить
Саня ты чтоли? 😂
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Не писай Рома. Оттарабаним мы их, вот увидешь.
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А как же Ротор
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У Зенита после Спартак домашняя игра дома с Оренбургом, так что на Спартак точно боевая основа выйдет. При чём-то Вендел неделю чилился, Сантос дисква на Оренбург, то есть из точно беречь нет смысла, разве что Клауда)
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Комментарий удален модератором
Динамо Ставрополь, Ротор:
В смысле?
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Если бы тренера назначили не помощника с приставкой и.о., а новое лицо, возможно на эмоциях и выдали бы победный матч
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Спартак вылетит в путь регионов и будет шанс
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