Роман Павлюченко: «Мне больно наблюдать за «Спартаком», это моя родная команда. Шансы в Кубке будут, только если «Зенит» полностью выставит второй состав»
Роман Павлюченко считает «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком».
В среду «Зенит» и «Спартак» сыграют в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первой игре команда из Санкт-Петербурга одержала победу (2:1).
«Спартак» в плохом состоянии на сегодняшний день. Несмотря на то, что это кубковый матч, команды вряд ли выпустят вторые составы. Не вижу, за счет чего «Спартак» может дать бой «Зениту», который сейчас на голову выше всех команд.
Мне больно наблюдать за москвичами, потому что это моя родная команда. Даже за счет характера «Спартак» вряд ли обыграет «Зенит». Возможно, руководство клуба посчитало, что нужна какая-то эмоциональная встряска, убрав Гильермо Абаскаля, но вряд ли в команде все хорошо. Шансы будут только если «Зенит» полностью выставит второй состав», – сказал экс-форвард сборной России.
Единственный шанс это немедленное назначение Александра Мостового
В смысле?