Урал – Ростов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 17 апреля

В среду, 17 апреля, сыграют Урал и Ростов в полуфинале этапа 1 Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Урал – Ростов

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Урал – Ростов

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