Урал – Ростов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 17 апреля
В среду, 17 апреля, сыграют Урал и Ростов в полуфинале этапа 1 Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
- Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Урал – Ростов
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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