Урал — Ростов: прогноз на матч 17 апреля 2024, Фонбет Кубок России

17 апреля, в среду, екатеринбургский «Урал» на своем поле примет «Ростов» в матче ¼ финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х; ТМ 2,5.

Урал

«Урал» подходит к матчу с «Ростовом» в приподнятом настроении: команда Виктора Гончаренко наконец то сумела одержать первую с ноября победу в российской Премьер-лиге. В минувшие выходные уральцы на своем поле обыграли одного из претендентов на медали московское «Динамо» со счетом 2:1.

При этом матч медленно и верно катился к ничейному исходу, но на 95-й минуте Алексей Каштанов выиграл позиционную борьбу у защитников бело-голубых и ударом из-за штрафной площади точно пробил в нижний угол ворот Антона Шунина.

Каштанова на радостях даже простили за то, что после гола игрок снял футболку и заработал удаление за вторую желтую карточку. Но счастье руководства «Урала» было таким большим, что на это просто закрыли глаза.

Одержав победу, «Урал» выбрался из зоны вылета, набрав 23 очка. Но почивать на лаврах и расслабляться ему никак нельзя — екатеринбуржцы опережают грозненский «Ахмат» и калининградскую «Балтику» всего на три очка. Да и идущий на последнем месте «Сочи» отстает на пять баллов.

Но в любом случае затяжная серия без побед прервана, и это должно придать импульса игрокам «Урала» и в Кубке России. Хотя уральцы в нем и так выглядят более уверенно.

На групповом этапе клуб из Екатеринбурга выступал в одном квартете с московским «Локомотивом», «Ростовом» и казанским «Рубином». Урал» финишировал третьим, отстав от команды Валерия Карпина на три очка, и сразу попал в плей-офф Пути регионов.

В первом раунде игр на вылет уральцам досталась московская «Родина». Игра в столице завершилась вничью 1:1, а в серии пенальти точнее были гости.

В ⅛ финала «Урал» на своем поле принимал «Локомотив». Судьбу матча решил ранний гол конголезца Эмерсона, который забил уже на седьмой минуте. Этот забитый мяч так и остался единственным в матче и принес уральцам победу и выход в следующую стадию турнира.

В розыгрыше Кубка России лучшим бомбардиром команды является Алексей Каштанов, который забил два мяча. В том числе именно он сравнял счет в матче с «Родиной» и перевел игру в серию пенальти. С «Ростовом» Каштанов сможет сыграть, так как на Кубок дисквалификация не распространяется.

В чемпионате Каштанов тоже лучший снайпер команды наряду с Андреем Егорычевым — у обоих игроков по пять точных ударов.

У хорвата Даниела Мишкича и палочки-выручалочки «Урала» Эрика Бикфалви по три результативных удара.

Ростов

Команда Валерия Карпина после зимней паузы находится на коне. Команда в пяти играх чемпионата одержала четыре победы и один раз сыграла вничью — это лучший результат среди всех команд в весенней части сезона.

Набрав 13 очков, ростовчане существенно поправили свое турнирное положение, оторвались от зоны вылета и поднялись на восьмую строчку таблицы. Теперь игроки «Ростова» даже могут заглядываться на призовое третье место, до которого теперь рукой подать — всего четыре очка. С учетом того, что «Динамо» сильно забуксовало, это не выглядит таким уж нереальным вариантом.

Весеннюю кампанию ростовчане начали с домашней победы над самарскими «Крыльями Советов» — 2:0.

Далее ростовчане притормозили тогда еще лидирующий «Краснодар», обыграв команду Владимира Ивича со счетом 2:1. Конечно, хозяевам поля помогло ранее удаление нигерийского нападающего краснодарцев Олакунле Олусегуна, но по игре команда Карпина и так смотрелась лучше. А победу ей принес дубль иранца Мохаммада Мохеби.

Дальше — больше: «Ростов» в Москве прибил еще одного кандидата на золотые медали московское «Динамо». Еще в первом тайме гости повели 3:0, а после перерыва обменялись с соперником голами. Снова очень хорош был Мохеби, оформивший дубль, а еще по голу забили Данил Глебов и Кирилл Щетинин.

Матч с «Сочи» стал первой игрой, когда ростовчане потеряли очки этой весной. Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты еще в первом тайме. Но этот результат нельзя назвать для «Ростова» неудачным — «Сочи» тоже очень хорош весной, и ничья двух равных соперников стала закономерным исходом.

Перед игрой с «Уралом» ростовчане снова выиграли. На этот раз они были сильнее в Воронеже местного «Факела». Победу южанам в концовке матча принес Роналдо, который забил единственный гол в этой встрече.

Что касается розыгрыша Фонбет Кубка России, то после второго места в группе ростовчанам выпало играть в первом раунде Пути РПЛ с московским ЦСКА. Первая игра двухматчевого противостояния прошла еще в ноябре 2023 и завершилась со счетом 1:1.

В ответной игре в марте ростовчане уступили 0:2 и отправились в Путь регионов, где уже права на ошибку не осталось.

В матче ⅛ финала подопечные Карпина гостили у подмосковных «Химок». Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались представители Премьер–лиги. Команду выручил сменщик Сергея Песьякова Никита Медведев, выигравший несколько дуэлей у игроков подмосковной команды.

В Кубке России «Ростов» забивает немного — всего восемь голов в девяти играх. При этом нет ярко выраженного бомбардира в этом турнире — сразу семь игроков забили по одному мячу (в матче ЦСКА мяч в свои ворота отправил защитник армейцев Кирилл Набабкин).

В чемпионате же здорово смотрится Егор Голенков, в активе которого семь голов. В прошлом сезоне его турниром как раз был Кубок, где он много забивал .Но тогда он был резервным игроком и сидел в запасе под Николаем Комличенко, а теперь его роль поменялась и в кубковых матчах он зачастую получает отдых.

Иранец Мохеби отстает от Голенкова всего на один точный точный удар. Как и защитник Максим Осипенко.

Валерий Карпин, отвечая на вопрос насколько важен для его команды Кубок,ответил, что ростовчане будут бороться в нем за победу, но, безусловно, не любой ценой. Все-таки в приоритете у них хорошее выступление в чемпионате. Но кажется, что команда Карпина сейчас в такой форме, что точно является кандидатом на выход в финал турнира.

Кстати, самого Карпина постоянно отправляют в московский «Спартак». Еще до увольнения Гильермо Абаскаля ходили такие рзаговоры, а после отставки испанца они пошли с новой силой. Но сам Карпин говорит, что в «Ростове» его все устраивает и пока возвращаться в «Спартак» он не планирует.

Прогноз на матч Бавария – Арсенал

Урал — Ростов: история личных встреч

Этот матч станет уже четвертым противостоянием этих соперников в сезоне. На групповом этапе команды обменялись домашними победами. Уральцы выиграли 1:0 благодаря голу Александра Юшина, а ростовчане на свое поле взяли реванш со счетом 2:1.

В чемпионате команды встречались в Ростове-на-Дону, и та игра завершилась вничью со счетом 2:2. При этом хозяева поля уступали 0:2, но сумели уйти от поражения в том числе после весьма спорного пенальти в свою пользу. Виктор Гончаренко тогда даже устроил демарш и промолчал все флеш-интервью.

Команды пересекались и в прошлом розыгрыше Кубка страны: тогда в двухматчевом противостоянии в Пути РПЛ дальше прошел «Урал» (1:1 и 2:1).

«Ростов» побежал в Екатеринбурге не так давно — в апреле прошлого года. Тогда команда Карпина выиграла 3:1 и продолжила свою борьбу за бронзу, которую все-таки уступила «Спартаку».

Урал — Ростов: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Урала» — 2.33

Ничья — 3.44

Победа «Ростова» — 3.08

Уж очень с большим скрипом команды проходят раунды плей-офф, поэтому и в этом матче очень велика вероятность ничьей в основное время и серии пенальти.

Так что можно рискнуть и поставить именно на такой исход.

Также наверняка не будет в этой игре много голов — на ТМ 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.76.

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