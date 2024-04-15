Фанаты «Арсенала» гудели Зинченко после замены на 87-й в проигранном матче «Астон Вилле»
Фанаты «Арсенала» выразили недовольство игрой Александра Зинченко.
27-летний защитник сборной Украины был заменен на 87-й минуте матча 33-го тура АПЛ «Арсенал» – «Астон Вилла» (0:2).
Когда Зинченко покидал поле, болельщики на «Эмирейтс» гудели в его адрес.
Отметим, что по ходу игры главный тренер «Арсенала» Микель Артета несколько раз эмоционально реагировал на не слишком удачные решения украинца.
Как утверждает The Athletic, игра Зинченко вызывает все больше разногласий среди болельщиков лондонцев.
Контракт Александра с «Арсеналом» рассчитан еще на два года. Пока клуб не начинал серьезных переговоров о продлении сотрудничества.
Во 2 тайме Арсенал остановился, и Артета меняет профильного центрального защитника Уайта, вместо того, чтобы заменить Зинченко.
Под уставшего Зинченко Эмери выпускает свежего бегунка Бэйли и тот делает результат.
Если кому и свистеть, то только физручиньо Артете. Тренеришка его на тотальном классе сделал дважды в этом сезоне.
Зинченко игрок очень хорошего уровня, вполне себе способный ролевик для топ клуба, да он не может быть лидером топ команды, но и игры не портит. Не считая этого сезона, точнее его второй части, Зинченко последние сезонов 5 играет на очень хорошем уровне.
Могу легко представить Зинченко в центре поля где-нибудь в Наполи или Брайтоне.
Поэтому берет универсальностью, и его роль востребована, только от ошибок никто не застрахован в таком случае.