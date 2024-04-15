Фанаты «Арсенала» гудели Зинченко после замены на 87-й в проигранном матче «Астон Вилле»

Теги Эмирейтс Сборная Украины по футболу Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал болельщики Александр Зинченко Футбол

Фанаты «Арсенала» выразили недовольство игрой Александра Зинченко.

27-летний защитник сборной Украины был заменен на 87-й минуте матча 33-го тура АПЛ «Арсенал» – «Астон Вилла» (0:2).

Когда Зинченко покидал поле, болельщики на «Эмирейтс» гудели в его адрес.

Отметим, что по ходу игры главный тренер «Арсенала» Микель Артета несколько раз эмоционально реагировал на не слишком удачные решения украинца.

Как утверждает The Athletic, игра Зинченко вызывает все больше разногласий среди болельщиков лондонцев.

Контракт Александра с «Арсеналом» рассчитан еще на два года. Пока клуб не начинал серьезных переговоров о продлении сотрудничества.

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56 комментариев
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Всех в Миротворец
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Его игра разногласий кстати совсем не вызывает среди болельщиков. Вчера после матча на сабредите Арсенала им были практически все недовольны
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Ответ Marcus-light
Если без издевок, то Зинченко молодец, старается, но все же скорости мышления ему не хватает.
если без издевок, одной старательности маловато.
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Ответ Vadim Slutsky
Зинченко игрок с удивительной судьбой. Гвардиола решил проявить оригинальность и поставил его на левый фланг защиты - в качестве скрытого плеймейкера. Пеп очень любит игроков, хорошо видящих поле и играющих в пас (каким он сам был, когда был футболистом). Однако иных достоинств у Зинченко нет. Он медленный, физически слабый - как подросток. Он совсем не умеет играть в защите: теряет позицию, теряет своего игрока. Его легко обыграть один в один. Наконец, он довольно дёрганый, нервный, не уверенный в себе. Ставить такого игрока на важные матчи - смерти подобно. Но не может же Артета усомниться в своём кумире - Гвардиоле! И он ставит.
Почему же он с такими «навыками» играл в сити и арсенале, а не в факеле или Спартаке? По вашему экспертному мнению
+39
-17
+22
Зинченко игрок с удивительной судьбой. Гвардиола решил проявить оригинальность и поставил его на левый фланг защиты - в качестве скрытого плеймейкера. Пеп очень любит игроков, хорошо видящих поле и играющих в пас (каким он сам был, когда был футболистом). Однако иных достоинств у Зинченко нет. Он медленный, физически слабый - как подросток. Он совсем не умеет играть в защите: теряет позицию, теряет своего игрока. Его легко обыграть один в один. Наконец, он довольно дёрганый, нервный, не уверенный в себе. Ставить такого игрока на важные матчи - смерти подобно. Но не может же Артета усомниться в своём кумире - Гвардиоле! И он ставит.
+34
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+22
Ревел в подушку всю ночь.
+24
-10
+14
Зинченко заплакал?
+23
-11
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Зинченко вообще не защитник, он профильный полузащитник. Слева он смотрится хорошо только когда команда доминирует с мячом, что логично.

Во 2 тайме Арсенал остановился, и Артета меняет профильного центрального защитника Уайта, вместо того, чтобы заменить Зинченко.
Под уставшего Зинченко Эмери выпускает свежего бегунка Бэйли и тот делает результат.

Если кому и свистеть, то только физручиньо Артете. Тренеришка его на тотальном классе сделал дважды в этом сезоне.
+16
-4
+12
Ответ Marcus-light
Если без издевок, то Зинченко молодец, старается, но все же скорости мышления ему не хватает.
Нуньез в Ливерпуле тоже старается)
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Ответ Зелёный гопник
Зинченко заплакал?
Еще до того, как начали свистеть.
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Несколько раз принимал просто ужасные решения, сам матерился перед телевизором! Зина начинает сдавать...
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+6
Эмирейтс гудел, Зинченко плакал, Арсенал упускал золото апл.
+10
-4
+6
Ответ Vadim Slutsky
Зинченко игрок с удивительной судьбой. Гвардиола решил проявить оригинальность и поставил его на левый фланг защиты - в качестве скрытого плеймейкера. Пеп очень любит игроков, хорошо видящих поле и играющих в пас (каким он сам был, когда был футболистом). Однако иных достоинств у Зинченко нет. Он медленный, физически слабый - как подросток. Он совсем не умеет играть в защите: теряет позицию, теряет своего игрока. Его легко обыграть один в один. Наконец, он довольно дёрганый, нервный, не уверенный в себе. Ставить такого игрока на важные матчи - смерти подобно. Но не может же Артета усомниться в своём кумире - Гвардиоле! И он ставит.
в матче с ливерпулем при отсутствии салаха с фланга зинченко совершенно не было угроз, хотя атаки были, так уж его обыгрывает каждый?
+4
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+3
Ответ Ashot Kafka
Его игра разногласий кстати совсем не вызывает среди болельщиков. Вчера после матча на сабредите Арсенала им были практически все недовольны
Да провалил игру, тут никаких вторых мнений быть не может. Мяч двигает хорошо, с мячом играет хорошо, но для ЛЗ этого мало, любой топ клуб давит в его зону всегда. А в полузащите он будет уступать имеющимся игрокам
+3
0
+3
Ответ Marcus-light
Если без издевок, то Зинченко молодец, старается, но все же скорости мышления ему не хватает.
Он очень сильно сдал в этом сезоне. Возможно проигранная конкуренция так на него повлияла. Ну и в прошлом сезоне он был неплох тем, что быстро продвигал мяч, отдавая при этом довольно простые, но точные передачи, что и требовалось для футбола Артеты. В этом же сезоне в него всилился Пирло, и он пытается из глубины одним пасом всех переиграть. Но у него и близко нет такого видения поля и это проходит максимум 1 раз из 10. Очень сильно бесит мягко говоря
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Ответ Afan16
Почему же он с такими «навыками» играл в сити и арсенале, а не в факеле или Спартаке? По вашему экспертному мнению
Так он в Уфе играл в то время
+5
-3
+2
Ответ Vadim Slutsky
Зинченко игрок с удивительной судьбой. Гвардиола решил проявить оригинальность и поставил его на левый фланг защиты - в качестве скрытого плеймейкера. Пеп очень любит игроков, хорошо видящих поле и играющих в пас (каким он сам был, когда был футболистом). Однако иных достоинств у Зинченко нет. Он медленный, физически слабый - как подросток. Он совсем не умеет играть в защите: теряет позицию, теряет своего игрока. Его легко обыграть один в один. Наконец, он довольно дёрганый, нервный, не уверенный в себе. Ставить такого игрока на важные матчи - смерти подобно. Но не может же Артета усомниться в своём кумире - Гвардиоле! И он ставит.
Медленный в сравнении с Мбаппе ? С такими характеристиками он бы никогда не попал ни в сити ни в арсенал
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Забавно смотреть, как сейчас все рассказывают, что Зинченко то всегда был слабый и вообще так себе. А вспомнить 3-5 лет назад, все российские болельщики считали своим парнем из Уфы, который за счёт старания дошёл до основы Манчестер Сити.

Зинченко игрок очень хорошего уровня, вполне себе способный ролевик для топ клуба, да он не может быть лидером топ команды, но и игры не портит. Не считая этого сезона, точнее его второй части, Зинченко последние сезонов 5 играет на очень хорошем уровне.
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Как говорил тут один товарищ из дальневосточной лиги: если бы я месяцок потренировался в Сити, то мне то же бы гудели при замене
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Ответ Proper Chels
Зинченко вообще не защитник, он профильный полузащитник. Слева он смотрится хорошо только когда команда доминирует с мячом, что логично. Во 2 тайме Арсенал остановился, и Артета меняет профильного центрального защитника Уайта, вместо того, чтобы заменить Зинченко. Под уставшего Зинченко Эмери выпускает свежего бегунка Бэйли и тот делает результат. Если кому и свистеть, то только физручиньо Артете. Тренеришка его на тотальном классе сделал дважды в этом сезоне.
Справедливости ради можно вспомнить, что Зинченко на той же позициии и в Сити ошибался именно как защитник. Пеп это не сразу, но в итоге понял и продал его в Арсенал.
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Путин продолжает пакостить всу даже на футбольных полях англии
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Впервые в сезоне? Другим игрокам они не гудели? Новость ни о чем
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Ответ Мельников Михаил
С Зинченко в АПЛ похожая печаль, что была у Жиркова в Челси. В его командах нет роли на поле, что он мог бы исполнять лучше всего. Челси Жиркова не играл в три центральных защитника с левым латералем - в этой роли Юра не пускал бы на поле даже Коула. А Пеп и Артета не играют в два опорных полузащитника, один из которых глубинный плеймейкер, а другой "собака". От полузащиты и тот, и другой требуют максимального универсализма. И вот тут Зинченко не хватает чисто силовых качеств.
Дело не в роли, он просто физически слабоват, чтобы играть в полузащите на уровне Сити и Арсенала.
Могу легко представить Зинченко в центре поля где-нибудь в Наполи или Брайтоне.
Поэтому берет универсальностью, и его роль востребована, только от ошибок никто не застрахован в таком случае.
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Фанаты и главный тренер уже на миротворце?
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Ответ M a y h e M
Пусть ещё в ворота его поставят и гудят потом, идиоты. Зинченко хав так-то
Слабый для Арсенала
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Ответ Евгений - 79
Как они смеют. Он может заплакать. Нельзя так с ним
ясен пень бедная зина,вступил в тероборону и каждый день пишет Гвардиоле письма,из горящего танка, на сапоге убитого товарища... слёзы градом у шановних болювальников...
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Ответ Afan16
Почему же он с такими «навыками» играл в сити и арсенале, а не в факеле или Спартаке? По вашему экспертному мнению
Ну, а Спартаке.. Там нужно что-то посерьёзнее, чтобы играть
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Ответ Всё знаю
Эмирейтс гудел, Зинченко плакал, Арсенал упускал золото апл.
2 очка отставания как плюс 1 ещё не победа в чемпионате ,так что поборемся ещё
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Происки Кремля...
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Чем новости на нынешнем спортсе отличаются от скажем передачи есть тема? Вчера всему Арсеналу стадион гудел, но надо выделить Зинченко конечно же🤡
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