Фанаты «Арсенала» гудели Зинченко после замены на 87-й в проигранном матче «Астон Вилле»

Фанаты «Арсенала» выразили недовольство игрой Александра Зинченко.

27-летний защитник сборной Украины был заменен на 87-й минуте матча 33-го тура « » – « » (0:2).

Когда Зинченко покидал поле, болельщики на «Эмирейтс» гудели в его адрес.

Отметим, что по ходу игры главный тренер «Арсенала» несколько раз эмоционально реагировал на не слишком удачные решения украинца.

Как утверждает The Athletic, игра Зинченко вызывает все больше разногласий среди болельщиков лондонцев.

Контракт Александра с «Арсеналом» рассчитан еще на два года. Пока клуб не начинал серьезных переговоров о продлении сотрудничества.