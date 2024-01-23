Александр Зинченко: «Сити» – лучший клуб мира, «Арсенал» на верном пути. Не скажу, что мы копируем «горожан», но нужно учиться у лучших»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Футбол

Александр Зинченко назвал «Манчестер Сити» лучшим клубом мира.

Украинский защитник выступал в составе «горожан» с 2016 по 2022 год.

«Сити» строил эту машину несколько лет, и [на протяжении большей части пребывания в клубе] играли одни и те же футболисты. Каждый игрок с закрытыми глазами понимает, где должен находиться.

Мы [«Арсенал»] на верном пути. Я не говорю, что мы пытаемся копировать «Сити», но это лучшая команда в мире, а учиться нужно у лучших», – передает слова Зинченко The Athletic.

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30 комментариев
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Ответ Родри
Комментарий скрыт
Ни один белорус никогда не напишет "Белоруссии", самозванец
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Александр Зинченко: «Сити» – лучший клуб мира
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На Земле существует множество языков, но Александр выбрал язык фактов!
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Да уж редкий игрок способен привлечь в комментарии сотню обиженных одной своей фамилией.
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Ответ ман сити фейк
Он сейчас пригодился бы Сити
Вероятно нет. Но это не делает Зинченко плохим футболистом. В роли, в которой его использует Артета, а в своем время и Пеп, Зинченко хорош.
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Ответ Rio de Janeiro
То, что МС не нужны такие середняки как зинченки, даже на скамейке, лишнее доказательство топовости клуба
Думаю что сам Зинченко не хотел на банке в Сити сидеть. В России сейчас только один игрок уровня запаса Сити. Остальные вообще не уровень.
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Это тогда надо к Йозе Марино. У него учиться. Хоккейный специалист и в футболе лучший
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
««Арсенал» на верном пути» - когда Александр на банке.
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Ответ Rio de Janeiro
То, что МС не нужны такие середняки как зинченки, даже на скамейке, лишнее доказательство топовости клуба
Гюндоган и Канселу опровергают твое мнение
Думай дальше
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Ответ Родри
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Melissa Parker
Лучший клуб мира с 1 ЛЧ Мда Тогда Вест Хэм гранд еврокубков с одной ЛК
Главное выиграл а не купили как некий лаерС дирдеП
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Ответ Men77
Почему гельки такие глупые?🤣 Зинченко сказал про лучший клуб мира, а гельки про 1 ЛЧ и т.д. У гельков мозгов не хватает даже понять разницу между " сейчас"и в истории. Наверное когда кто то скажет , что : Мбаппе/Холланд или Беллингем лучший футболист мира,то прибегут гельки и станут кричать, что , а как же Пеле ,Марадона и т.д.😁
Комментарий удален модератором
Ответ l1973
Комментарий удален модератором
ты на своей волне, голубок? Статья про Сити, Зинченко, у тебя комплексы Месси? 🤣
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