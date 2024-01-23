Александр Зинченко: «Сити» – лучший клуб мира, «Арсенал» на верном пути. Не скажу, что мы копируем «горожан», но нужно учиться у лучших»
Александр Зинченко назвал «Манчестер Сити» лучшим клубом мира.
Украинский защитник выступал в составе «горожан» с 2016 по 2022 год.
«Сити» строил эту машину несколько лет, и [на протяжении большей части пребывания в клубе] играли одни и те же футболисты. Каждый игрок с закрытыми глазами понимает, где должен находиться.
Мы [«Арсенал»] на верном пути. Я не говорю, что мы пытаемся копировать «Сити», но это лучшая команда в мире, а учиться нужно у лучших», – передает слова Зинченко The Athletic.
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На Земле существует множество языков, но Александр выбрал язык фактов!
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