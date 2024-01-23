Александр Зинченко: «Сити» – лучший клуб мира, «Арсенал» на верном пути. Не скажу, что мы копируем «горожан», но нужно учиться у лучших»

Александр Зинченко назвал «Манчестер Сити» лучшим клубом мира.

Украинский защитник выступал в составе «горожан» с 2016 по 2022 год.

« » строил эту машину несколько лет, и [на протяжении большей части пребывания в клубе] играли одни и те же футболисты. Каждый игрок с закрытыми глазами понимает, где должен находиться.

Мы [« »] на верном пути. Я не говорю, что мы пытаемся копировать «Сити», но это лучшая команда в мире, а учиться нужно у лучших», – передает слова Зинченко The Athletic.