«Мог и лучше работать». Олусегун о судействе Иванова в матче с «Зенитом»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун остался недоволен судейством в матче с «Зенитом».

В 24-м туре Мир РПЛ «Краснодар» уступил лидирующему в чемпионате «Зениту» (1:2) и отстал от сине-бело-голубых на 4 очка. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Иванова.

«Я не хочу говорить о судьях, у них своя работа. Моя работа – забивать мячи и помогать команде. Но в матче с «Зенитом» судья мог и лучше работать», – сказал нападающий «Краснодара».

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15 комментариев
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Да, мог удалить пару игроков Краснодара. Точнее должен был.
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+13
Вы бы тогда в 8 человек закончили
+9
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+6
Да, мог бы тебе сразу красную влепить или хотя бы жёлтую за симуляцию в матча.
+6
-1
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Конечно мог. Мог оставить Краснодар в восьмером. Но не стал. Заплатили?
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+4
Так и вы могли лучше играть
+7
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не мог, иванов не умеет судить...
+2
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А кто засчитал гол Краснодара из вне игры, не он чтоли? )
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Господи,какие нытики... Задавайте вопросы Галицкому!
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Если бы Иванов умел судить по правилам, вы бы не набрали состав на следующий матч.
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Ога. Например удалить Черникова за два фола на желтую.
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Ответ Mihail0910
Так и вы могли лучше играть
Не могли. Не умеют.
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Ответ Игорь Новиков
Да, мог удалить пару игроков Краснодара. Точнее должен был.
Он и удалил, одного и не того. Учитывая что в первом тайме жёлтую дали не тому!

Черникова бы удалили в этом случае потом, наверняка за вторую, ок.

А кто ещё по вашему и в каких моментах наиграл там на красную?! Какой ещё второй человек?
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Ответ FETISH
А кто засчитал гол Краснодара из вне игры, не он чтоли? )
это был Шафеев
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