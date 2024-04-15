«Мог и лучше работать». Олусегун о судействе Иванова в матче с «Зенитом»

Олакунле Олусегун остался недоволен судейством в матче с «Зенитом».

В 24-м туре Мир « » уступил лидирующему в чемпионате «Зениту» (1:2) и отстал от сине-бело-голубых на 4 очка. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством .

«Я не хочу говорить о судьях, у них своя работа. Моя работа – забивать мячи и помогать команде. Но в матче с « » судья мог и лучше работать», – сказал нападающий «Краснодара».

«Судья поплыл», – наезд Мусаева после поражения «Зениту». Справедливо?