«Мог и лучше работать». Олусегун о судействе Иванова в матче с «Зенитом»
Олакунле Олусегун остался недоволен судейством в матче с «Зенитом».
В 24-м туре Мир РПЛ «Краснодар» уступил лидирующему в чемпионате «Зениту» (1:2) и отстал от сине-бело-голубых на 4 очка. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Иванова.
«Я не хочу говорить о судьях, у них своя работа. Моя работа – забивать мячи и помогать команде. Но в матче с «Зенитом» судья мог и лучше работать», – сказал нападающий «Краснодара».
«Судья поплыл», – наезд Мусаева после поражения «Зениту». Справедливо?
Черникова бы удалили в этом случае потом, наверняка за вторую, ок.
А кто ещё по вашему и в каких моментах наиграл там на красную?! Какой ещё второй человек?