Олусегун о шансах «Краснодара» на чемпионство: «Не нужно терять фокус – впереди семь матчей. Уверен, мы сможем сделать камбэк, неважно, что у соперника преимущество в четыре очка»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар ТАСС Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун оценил шансы «Краснодара» в РПЛ.

«Краснодар» дома уступил «Зениту» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ.

«Я могу сказать, что была хорошая игра, мы пытались выдать максимум, это было очевидно.

Особое давление из-за игры с конкурентом? На самом деле не важно было, против кого играем, «Зенит» или кто-то другой, это игра.

Нам не нужно терять фокус, у нас есть семь матчей впереди, в каждом матче будем стараться выиграть. Я уверен, что мы сможем сделать камбэк, неважно, что у соперника преимущество в четыре очка», – сказал нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун.

«Краснодар» занимает 2-ю строчку в таблице Мир РПЛ с 43 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.

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14 комментариев
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Ответ Ivan Paramonov
Комментарий скрыт
Настолько «дно», что при нарушении Краснодара назначает штрафной в пользу Краснодара!
+10
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+10
Да хватит нести чушь про Краснодар и чемпионство. Они и до матча с Питером были ни рыба, ни мясо. А с приходом Мусаева вообще стали непонятно кем. И вообще, про борьбу за чемпионство надо забыть всем. Давайте говорить о том кто займёт 2-е и 3-е место.
+9
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+9
Безумству храбрых поем мы песню
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Камбек нужно было совершать в этом матче. На 2 тайм Краснодар вышел только ломать соперника, а не играть в футбол, хотя в первом доминировал

Позор коровам
+4
-1
+3
Ответ Ivan Paramonov
весь стадион сегодня офигевал от судейства но это же зенит ему можно там больше занесли
А что, судья должен был атаковать ворота Зенита и забивать? Иванов в принципе плохой арбитр. Не увидел я сегодня предвзятости в его исполнении, а если она и была, то явно против Зенита. Но повторюсь, Иванов сам по себе арбитр никакой.
+3
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+3
Вот в следующий раз уж Зенит ты не уйдешь.Сегодня правда мы сделали ровным счетом ничего.Но ты,бойся Зенит.
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Ответ Ivan Paramonov
Комментарий скрыт
Да тебе пора к окулисту уважаемый... :-D
+2
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Ответ Ivan Paramonov
весь стадион сегодня офигевал от судейства но это же зенит ему можно там больше занесли
Ты бы пересмотрел матч на трезвую, может и увидел бы как судья больше топил...против Зенита. Кстати, хорошо что не обвиняешь в пропущенных голах судью...
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Вам Крылья наваляют полную авоську.
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На тренировках больше времени уделяйте отработкам симуляций - повышайте артистизм, чтобы не выглядеть как тот клован на 5й минуте )
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Ответ Nick Crosier
Вот в следующий раз уж Зенит ты не уйдешь.Сегодня правда мы сделали ровным счетом ничего.Но ты,бойся Зенит.
Да, игроков с такой злостью и грязной игрой, какую продемонстрировал Краснодар, надо опасаться. Nick любит не футбол, а грязь в футболе, злую агрессию
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