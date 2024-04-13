Олусегун о шансах «Краснодара» на чемпионство: «Не нужно терять фокус – впереди семь матчей. Уверен, мы сможем сделать камбэк, неважно, что у соперника преимущество в четыре очка»

Олакунле Олусегун оценил шансы «Краснодара» в РПЛ.

«Краснодар» дома уступил « » (1:2) в 24-м туре Мир .

«Я могу сказать, что была хорошая игра, мы пытались выдать максимум, это было очевидно.

Особое давление из-за игры с конкурентом? На самом деле не важно было, против кого играем, «Зенит» или кто-то другой, это игра.

Нам не нужно терять фокус, у нас есть семь матчей впереди, в каждом матче будем стараться выиграть. Я уверен, что мы сможем сделать камбэк, неважно, что у соперника преимущество в четыре очка», – сказал нападающий « » .

«Краснодар» занимает 2-ю строчку в таблице Мир РПЛ с 43 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.