Олусегун о шансах «Краснодара» на чемпионство: «Не нужно терять фокус – впереди семь матчей. Уверен, мы сможем сделать камбэк, неважно, что у соперника преимущество в четыре очка»
Олакунле Олусегун оценил шансы «Краснодара» в РПЛ.
«Краснодар» дома уступил «Зениту» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ.
«Я могу сказать, что была хорошая игра, мы пытались выдать максимум, это было очевидно.
Особое давление из-за игры с конкурентом? На самом деле не важно было, против кого играем, «Зенит» или кто-то другой, это игра.
Нам не нужно терять фокус, у нас есть семь матчей впереди, в каждом матче будем стараться выиграть. Я уверен, что мы сможем сделать камбэк, неважно, что у соперника преимущество в четыре очка», – сказал нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун.
«Краснодар» занимает 2-ю строчку в таблице Мир РПЛ с 43 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.
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