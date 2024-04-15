Райс после 0:2 от «Виллы»: «Арсенал» должен отреагировать в матче с «Баварией» – у нас есть прекрасный шанс выйти в полуфинал ЛЧ. Пора показать, почему мы находимся там, где находимся»

Деклан Райс верит, что «Арсенал» отреагирует на поражение от «Астон Виллы».

В 33-м туре лондонцы уступили на «Эмирейтс» со счетом 0:2. В следующем матче « » сыграет на выезде с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы обескуражены и разочарованы поражением в важном матче, но теперь мы должны отреагировать. С января мы показывали потрясающие результаты, одержали много побед и вернулись в невероятное положение после того, как к Рождеству нас списали со счетов.

Мы отреагируем на это, начиная с матча против «Баварии» в чемпионов, мы будем готовы к нему. Сейчас нужно оставить это [поражение] в стороне. Все прошло, это футбол. Мы проиграли, но нам нужно прийти в себя.

У нас будет прекрасный шанс выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Вечер на « » будет особенным. Пора собраться с силами и показать всем, почему мы находимся там, где находимся», – сказал полузащитник «Арсенала».

Ответная игра «Баварии» и «Арсенала» пройдет в эту среду, 17 апреля. Первый матч завершился со счетом 2:2.