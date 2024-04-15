Артета о том, повлияют ли 0:2 от «Виллы» на настрой «Арсенала»: «Если это произойдет из-за одной игры, мы недостаточно хороши для победы. Главное – продолжать верить»

Теги Микель Артета Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета оценил шансы «Арсенала» на чемпионство после поражения.

В матче 33-го тура АПЛ «канониры» уступили «Астон Вилле» (0:2) и опустились на 2-е место в турнирной таблице, отстав от «Манчестер Сити» на 2 очка.

– Главное продолжать верить и делать то, что от нас зависит.

– Повлияет ли этот матч на психологическое состояние? Как это скажется на чемпионской гонке?

– Если это произойдет из-за одного матча, то мы недостаточно хороши, чтобы выиграть [лигу], – сказал главный тренер «Арсенала».

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