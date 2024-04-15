Артета о том, повлияют ли 0:2 от «Виллы» на настрой «Арсенала»: «Если это произойдет из-за одной игры, мы недостаточно хороши для победы. Главное – продолжать верить»

Микель Артета оценил шансы «Арсенала» на чемпионство после поражения.

В матче 33-го тура «канониры» уступили « » (0:2) и опустились на 2-е место в турнирной таблице, отстав от « » на 2 очка.

– Главное продолжать верить и делать то, что от нас зависит.

– Повлияет ли этот матч на психологическое состояние? Как это скажется на чемпионской гонке?

– Если это произойдет из-за одного матча, то мы недостаточно хороши, чтобы выиграть [лигу], – сказал главный тренер « ».