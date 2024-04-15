Райс о гонке в АПЛ: «Мы находимся в невероятном положении, отставая от «Сити» всего на два очка. Впереди еще много сюрпризов, вы убедились по сегодняшним результатам»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Футбол

Деклан Райс считает, что «Арсенал» сохраняет шансы на чемпионство.

«Арсенал» уступил дома «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре АПЛ. Также сегодня проиграл другой претендент на титул «Ливерпуль» – в домашнем матче с «Кристал Пэлас» (0:1).

«Это еще не конец, впереди шесть матчей. Мы находимся в невероятном положении, отставая [от «Сити»] всего на два очка.

Мы все еще готовы, мы полностью сосредоточены на нашей цели и на том, чего можем достичь. Премьер-лига преподнесет еще много сюрпризов, я думаю, вы убедились в этом по сегодняшним результатам. Все может случиться, и мы будем сохранять позитивный настрой», – сказал полузащитник «Арсенала» Деклан Райс.

«Арсенал» опережает «Ливерпуль» по дополнительным показателям и занимает 2-ю строчку в таблице АПЛ с 71 очком, мерсисайдцы идут на 3-м месте. «Сити» опережает соперников на два балла. 

Райс о 0:2 с «Виллой»: «Очень обидно – в первом тайме могли убить игру. В АПЛ надо сохранять концентрацию все 100 минут. Нужно закатать рукава и идти дальше»

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15 комментариев
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Ну еще всё впереди. Та же Астон Вилла, отбирая очки у лидеров, умудрилась слить с форой в 2 гола МЮ. Поэтому, надеюсь, интересные матчи и результаты ещё будут)
+6
-1
+5
Сомневаюсь что Сити теперь хоть где-то очки потеряет. Шанс хороший у Тоттенхэма в последнем туре, тем более дома у шпор.
+4
-1
+3
Ответ Гениальный камень
Сомневаюсь что Сити теперь хоть где-то очки потеряет. Шанс хороший у Тоттенхэма в последнем туре, тем более дома у шпор.
Все закончится до последнего тура
Следующий 3 тура решающие
У Ливера 4 игры на выезде подряд
У Арсенала Волки и два дерби
+4
-1
+3
Кто бы чего не говорил - еще есть 6 туров. Я очень сегодня расстроился поражению Арсенала и даже был зол «ну е мае, опять сами слились с гонки» и потом понял . Это же Вилла , которая борется за Лигу Чемпионов. Да и у Сити еще будут сложные матчи . Тем интереснее. Вперед Канониры!
+3
-2
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Все закончится до последнего тура Следующий 3 тура решающие У Ливера 4 игры на выезде подряд У Арсенала Волки и два дерби
Я бы не стал утверждать
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Жду +5 от Сити к 37 туру
Жди
+1
0
+1
Кто-то же реально верил, что 4рсенал реальный соперник за первое место
+1
-1
0
Ребята, которые не унывают, у вас сейчас стадия отрицания
0
0
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну еще всё впереди. Та же Астон Вилла, отбирая очки у лидеров, умудрилась слить с форой в 2 гола МЮ. Поэтому, надеюсь, интересные матчи и результаты ещё будут)
Тоже не унываю
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Ответ Гениальный камень
Я бы не стал утверждать
Так и будет
матч со шпорами в 37 туре
МС закрывает чемп на Этихаде с ВХ
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Ответ zzzeeerrrooo
Так и будет матч со шпорами в 37 туре МС закрывает чемп на Этихаде с ВХ
Не факт
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Ответ Гениальный камень
Жди
И дождётся
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Ответ Grime Font
Кто-то же реально верил, что 4рсенал реальный соперник за первое место
Отсталый, Арсенал уже 10 лет, как не был 4-м
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