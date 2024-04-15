Райс о гонке в АПЛ: «Мы находимся в невероятном положении, отставая от «Сити» всего на два очка. Впереди еще много сюрпризов, вы убедились по сегодняшним результатам»

Деклан Райс считает, что «Арсенал» сохраняет шансы на чемпионство.

«Арсенал» уступил дома «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре АПЛ. Также сегодня проиграл другой претендент на титул «Ливерпуль» – в домашнем матче с «Кристал Пэлас» (0:1).

«Это еще не конец, впереди шесть матчей. Мы находимся в невероятном положении, отставая [от « »] всего на два очка.

Мы все еще готовы, мы полностью сосредоточены на нашей цели и на том, чего можем достичь. Премьер-лига преподнесет еще много сюрпризов, я думаю, вы убедились в этом по сегодняшним результатам. Все может случиться, и мы будем сохранять позитивный настрой», – сказал полузащитник «Арсенала» .

« » опережает « » по дополнительным показателям и занимает 2-ю строчку в таблице АПЛ с 71 очком, мерсисайдцы идут на 3-м месте. «Сити» опережает соперников на два балла.

Райс о 0:2 с «Виллой»: «Очень обидно – в первом тайме могли убить игру. В АПЛ надо сохранять концентрацию все 100 минут. Нужно закатать рукава и идти дальше»