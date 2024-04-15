Игорь Корнеев: «Динамо» вообще не готово выигрывать титулы. Многим все равно, похоже. Не получилось – ну не получилось»

Теги Зенит Игорь Корнеев премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Игорь Корнеев заявил, что «Динамо» не готово к борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

В воскресенье бело-голубые проиграли «Уралу» (1:2) в матче 24‑го тура. Поражение стало для московского клуба третьим подряд. 

После 23 туров «Динамо» идет в таблице на третьем месте, отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до 9 очков. 

«Матч с «Уралом» показал, что «Динамо» вообще не готово. Возвращаюсь на несколько месяцев назад, где мы уже отмечали, что игроки «Динамо» не готовы выигрывать. Многим, похоже, все равно.

По ментальной части там нет большого количества игроков, которые находятся в «Динамо», чтобы выигрывать титулы. Не получилось – ну не получилось. А получилось, значит, получилось. Это следствие того, что мы сейчас на поле видим.

Я думал, что «Динамо» с прекрасным тренером может зацепиться и создать давление. А сейчас понимаю, что остался только «Зенит», – считает бывший игрок сборной России. 

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5 комментариев
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Смолов 💦🤣🤣🤣
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Ну, не шмогла...
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Динамо - команда пофигистов. От тренера до игроков.
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У Динамо исторически плохо с амбициями. Даже Бесков ничего не мог с этим сделать. Нужна личность в тренерах или управленцах.
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Счетчик Маяковского будет вечен
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