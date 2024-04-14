Личка про 1:2 с «Уралом»: «Динамо» боялось заходить на последние 20 метров и бить по воротам. Переводить мяч с фланга на фланг – это красиво, но это не победный футбол»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Луис Чавес Матч ТВ Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Марцел Личка указал на недостаточно агрессивную игру «Динамо» против «Урала».

– Ожидали, что «Урал» так мощно начнет матч?

– Да. Для них сейчас важна каждая игра, им нужно набирать очки. Первые десять минут матча мы проспали, команда думала, что ничего не может случиться, а в итоге пропустили от Мишкича после углового.

Потом мы старались и пробовали забрать инициативу, но нам не хватало остроты при подходах к чужим воротам, команда боялась заходить на последние 20 метров поля и бить по воротам.

У нас был гол Тюкавина и еще один удар Чавеса – больше ничего. Переводить мяч с фланга на фланг – это красиво, но это не тот футбол, который приносит победу.

Во втором тайме у нас были отличные моменты, но если мы хотим побеждать, то нужно больше создавать остроты и больше бить по воротам. Игрокам «Динамо» нужно больше желания забить гол, а не просто играть в футбол.

– Насколько важно было «Динамо» сегодня победить?

– Это было очень важно. У нас была возможность сократить дистанцию от «Краснодара». Каждая игра важна, в каждом матче надо побеждать, а не приезжать и думать о том, что у нас автоматически все пойдет. Команде нужно добавлять в базовых компонентах: агрессии и движении, – сказал главный тренер «Динамо» после поражения со счетом 1:2.

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47 комментариев
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Больно много авансов давали Динамо... История повторяется от года к году.
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Ответ lnm1956@ya.ru
а в Динамо что ? тренер есть ? не заметно.
А когда у Динамо результаты были лучше?
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Был на матче. Это позор, какое чеспионство??? С такой игрой место во второй лиге.
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Не ты ли, клоун, видя все это, стал делать замены только на 90-й минуте?
Кто как не ты, видя двух клоунов на воротах, так и не попробовал купленного зачем-то Кудравца?
Кто безостановочно чесал языком про чемпионство?
Тебе в цирк и ток-шоу. Тренер из тебя…
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+8
Если Динамо вылетит из кубка, то и Личку могут уволить, в принципе за 1 место борьбу они проиграли в РПЛ.
+8
-1
+7
а в Динамо что ? тренер есть ? не заметно.
+11
-4
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Лучше просто перестать смотреть российский футбол, чем болеть за Динамо. Пришла весна. Спасибо, нам понравилось.
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Так а почему получается такое? Тренер не объясняет, что нужно делать на поле?
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Уровень Лички это Балтика. И буду рад если его уволят.
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Ответ Леонид Драга
Банальный коммент. Все это и так видят. А вот что он делает сам для устранения этого ужаса не сказано. Ещё скажу что, на мой взгляд, Шунин сыграл нормально. В голах его вины нет.
Шунин-молодец. Как красиво падает когда мяч уже в воротах.
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Беззубая ,унылая игра Динамо , результат закономерен
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личка себя исчерпал
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3 позора подряд это уже слишком.
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Наш чемпионат - это прям тот мем с велосипедистом, вставляющим себе палку в колёса. Краснодар и Динамо в этом году уселись на этот байк вдвоём🤓
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Ответ a2wai
Тренер виноват в том, что у него в составе игроки сами боятся что-то сделать, ты смотри))
нет, очевидно, это Вы и я в этом виноваты… тренер тут вообще не при чем
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А кто виноват что боялись ? Собирай ка ты чех чемоданчик …
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Ответ Багамка Москва
История без побед и Чемпионств?
Без титулов
+3
-1
+2
давайте будем честны - личка просто очень посредственный тренер …
+4
-2
+2
Банальный коммент. Все это и так видят. А вот что он делает сам для устранения этого ужаса не сказано.
Ещё скажу что, на мой взгляд, Шунин сыграл нормально. В голах его вины нет.
+2
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"– Насколько важно было «Динамо» сегодня победить?"

Что за глупый вопрос?
+2
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Личка и почему мы так боимся играть в футбол!? В ДИНАМО есть тренер!? Дай шанс Кудравцу! Лещука убрать нахрен из основы!
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Личка хороший средний тренер но по ходу внутри коллектива есть какая то гнильца
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А тренер КВН!!!
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Шуня в важные моменты не потащил, может Кудравца выпустят?
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Ответ Багамка Москва
А они разве боролись ?))
Ну тут все наяривали , что да!
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Ответ jg693w26cg
а вы точно виноваты в том, что считаете что он делает свою работу «на совесть», когда он провалил финиш чемпионата))) видимо, вы любите провалы и наслаждаетесь ими))
Успех с этими игроками, как раз 2-5 место.Как и у Локо,ЦСКА и прости господи Спартака.А вот распеределение мест зависит от Лещуков в этих командах.
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Ответ a2wai
Ну вы-то точно виноваты, потому что критикуете тренера, который в целом работу свою делает на совесть) То что у него игроки не очень, не особо его проблема, а проблема тех, кто этих игроков в команду набирал))
а вы точно виноваты в том, что считаете что он делает свою работу «на совесть», когда он провалил финиш чемпионата))) видимо, вы любите провалы и наслаждаетесь ими))
+2
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Иногда диву даешься слыша подобные послематчевые комментарии главных тренеров, и их попытки сделать анализ, вообще многих, в сильнейших лигах в том числе - тактические установки команде массажисты или технический обслуживающий персонал что ли даёт, заперев тренера в шкафу. Если посылы тренера понятны и доходчивы, то хотя бы на две трети они должны быть услышаны и выполнимы на поле, дело даже не в квалификации игроков. Следующий после Абаскаля скорее.
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Ответ Андрей Кобранов
На выходах он вообще играть не умеет …
я конечно не вратарь, не скажу что это были привозы, но займи он чуть иную позицию в первом голу дотянулся б, во втором не знаю
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Ответ Роман Грожан
Шуня в важные моменты не потащил, может Кудравца выпустят?
На выходах он вообще играть не умеет …
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