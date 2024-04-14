Личка про 1:2 с «Уралом»: «Динамо» боялось заходить на последние 20 метров и бить по воротам. Переводить мяч с фланга на фланг – это красиво, но это не победный футбол»

Марцел Личка указал на недостаточно агрессивную игру «Динамо» против «Урала».

– Ожидали, что « » так мощно начнет матч?

– Да. Для них сейчас важна каждая игра, им нужно набирать очки. Первые десять минут матча мы проспали, команда думала, что ничего не может случиться, а в итоге пропустили от Мишкича после углового.

Потом мы старались и пробовали забрать инициативу, но нам не хватало остроты при подходах к чужим воротам, команда боялась заходить на последние 20 метров поля и бить по воротам.

У нас был гол и еще один удар – больше ничего. Переводить мяч с фланга на фланг – это красиво, но это не тот футбол, который приносит победу.

Во втором тайме у нас были отличные моменты, но если мы хотим побеждать, то нужно больше создавать остроты и больше бить по воротам. Игрокам «Динамо» нужно больше желания забить гол, а не просто играть в футбол.

– Насколько важно было «Динамо» сегодня победить?

– Это было очень важно. У нас была возможность сократить дистанцию от «Краснодара». Каждая игра важна, в каждом матче надо побеждать, а не приезжать и думать о том, что у нас автоматически все пойдет. Команде нужно добавлять в базовых компонентах: агрессии и движении, – сказал главный тренер « » после поражения со счетом 1:2.