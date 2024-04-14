Личка про 1:2 с «Уралом»: «Динамо» боялось заходить на последние 20 метров и бить по воротам. Переводить мяч с фланга на фланг – это красиво, но это не победный футбол»
Марцел Личка указал на недостаточно агрессивную игру «Динамо» против «Урала».
– Ожидали, что «Урал» так мощно начнет матч?
– Да. Для них сейчас важна каждая игра, им нужно набирать очки. Первые десять минут матча мы проспали, команда думала, что ничего не может случиться, а в итоге пропустили от Мишкича после углового.
Потом мы старались и пробовали забрать инициативу, но нам не хватало остроты при подходах к чужим воротам, команда боялась заходить на последние 20 метров поля и бить по воротам.
У нас был гол Тюкавина и еще один удар Чавеса – больше ничего. Переводить мяч с фланга на фланг – это красиво, но это не тот футбол, который приносит победу.
Во втором тайме у нас были отличные моменты, но если мы хотим побеждать, то нужно больше создавать остроты и больше бить по воротам. Игрокам «Динамо» нужно больше желания забить гол, а не просто играть в футбол.
– Насколько важно было «Динамо» сегодня победить?
– Это было очень важно. У нас была возможность сократить дистанцию от «Краснодара». Каждая игра важна, в каждом матче надо побеждать, а не приезжать и думать о том, что у нас автоматически все пойдет. Команде нужно добавлять в базовых компонентах: агрессии и движении, – сказал главный тренер «Динамо» после поражения со счетом 1:2.
Кто как не ты, видя двух клоунов на воротах, так и не попробовал купленного зачем-то Кудравца?
Кто безостановочно чесал языком про чемпионство?
Тебе в цирк и ток-шоу. Тренер из тебя…
Ещё скажу что, на мой взгляд, Шунин сыграл нормально. В голах его вины нет.
Что за глупый вопрос?