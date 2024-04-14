«Динамо» проиграло 4 из 5 последних матчей. Отставание от «Зенита» в РПЛ – 9 очков

«Динамо» одержало лишь одну победу в последних пяти матчах.

Команда Марцела Лички уступила « » (1:2) в 24-м туре Мир .

Начиная с 13 марта московский клуб потерпел четыре поражения в матчах чемпионата и Фонбет Кубка России. Единственная победа за это время – над хабаровским СКА.

В Премьер-лиге « » по итогам тура отстало от лидирующего «Зенита», обыгравшего «Краснодар» (2:1), на 9 очков – 38 против 47.

17 апреля команду ожидает встреча с «Оренбургом» в Кубке.