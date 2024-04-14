«Динамо» проиграло 4 из 5 последних матчей. Отставание от «Зенита» в РПЛ – 9 очков

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Марцел Личка Футбол

«Динамо» одержало лишь одну победу в последних пяти матчах.

Команда Марцела Лички уступила «Уралу» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ.

Начиная с 13 марта московский клуб потерпел четыре поражения в матчах чемпионата и Фонбет Кубка России. Единственная победа за это время – над хабаровским СКА.

В Премьер-лиге «Динамо» по итогам тура отстало от лидирующего «Зенита», обыгравшего «Краснодар» (2:1), на 9 очков – 38 против 47.

17 апреля команду ожидает встреча с «Оренбургом» в Кубке.

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73 комментария
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Но чемпионскую интригу убил именно Зенит, не перепутайте.
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Сперва поплыл Лещук. Затем вёсла взяли Личка и вся команда. Стабильный и традиционный весенний паводок для Динамо и его болельщиков…🤦🏻‍♂️
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Если кому интересно осталось 2456😉
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Мне кажется , что если Зенит в следующем сезоне просто не будет прилетать на выездные игры, конкуренты все равно сами потеряют очки, и чемпионом снова будет Зенит 😅
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Зато у Лички есть розовый свитер!
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Норм Личка поучаствовал в чемпионской гонке ))

А как он прокачал Карраскаля: 0+1 в 15 играх за Динамо ))
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Бесхарактерная команда, не умеющая держать удар.
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Сами про чемпионство кудахтали где не попадя,сами поплыли😁👍
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га-но а не команда
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Не надо было трындеть про чемпионство. Это и тренера касается, причём в первую очередь
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Абаскаль попросил дать ему с собой наЛичку
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А зенит это машина у которой все на профессиональном уровне! Все на своих местах. Нет скандалов и постоянных смены тренера + стабильная игра клуба. Поэтому опять чемпион!!!
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ок, Игру со Спартаком можно было и выиграть как всё видели. была игра и движение. был провальный матч с Ростовом, ок. До этого были победные игры, был прессинг в атаке и сама атака создавала множество моментов. сегодня что было? Откровенно вялое перемещение мяча, приём на стоячих ногах... Урал боролся и своё взял. Почему не было усиления в заменах ещё раньше? Очень много вопросов, к сожалению...
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Капец. Надо принять и забыть.
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Как только начинают игроки рассуждать о чемпионстве, так сразу что-то не то начинается...
Что "сопли" Миранчука, что трехтуровые и т.д. А Зенит страхуется, рассказывают, как тяжело в этом году ),
Сначала бы результат, потом - разговоры.
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Да уж на сколько в этом сезоне разобран зенит но конкуренты и в этот раз умудряются переплюнуть нас
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Все справедливо. У Динамо ничего нет. Средней линии нет, обороны вообще нет, а атака это один Тюкавин.
А вот Шунин, на мой взгляд, сыграл хорошо.
Я думаю что нужны в команде радикальные меры. Дальше катиться некуда.
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Ответ Railway/
Бесхарактерная команда, не умеющая держать удар.
Блин, да
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Вся история динамо это - "Зато какой гол забил Рыков"
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Ответ Карпов Стас
Зато все им вылизывали! Претенденты мля...
Ну ты-то язык стёр, наверное?
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И этот бестрофейник еще всерьез рассматривали конкурентом Зениту.
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Чет поплыл Личка. Дальше два выезда в Оренбург, и есть ощущение, что бывший клуб, который сейчас набрал отличный ход, может похоронить динамовскую карьеру Марцела
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Динамо чемпион Москвы
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Урал хотел выиграть, Динамо вообще уже видимо ничего не надо в этом сезоне
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Важность самой игры показывает турнирная таблица . Для Урала" три очка были важны. Команда их и заработала. Тур выдался только для вторых. Проиграй Зенит" "быкам и сразу второй. Поэтому и взяли три очка .Для слабовольных команд, догоняющей гегемона пятёрки нет смысла продолжать борьбу. Им всем уже по барабану. Второе ,пятое или третье место. Не рановато ли уже о Мальдивах начали думать?
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Нужно не отставание от Зенита считать, а преимущество над конями и паровозами
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Как были бесхребетные , так и остались .
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Грустно смотреть последние матчи Динамо...
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стыдно за команду
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Не хватает ещё Динамо характера, для борьбы за чемпионство!
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