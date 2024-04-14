«Динамо» проиграло 4 из 5 последних матчей. Отставание от «Зенита» в РПЛ – 9 очков
«Динамо» одержало лишь одну победу в последних пяти матчах.
Команда Марцела Лички уступила «Уралу» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ.
Начиная с 13 марта московский клуб потерпел четыре поражения в матчах чемпионата и Фонбет Кубка России. Единственная победа за это время – над хабаровским СКА.
В Премьер-лиге «Динамо» по итогам тура отстало от лидирующего «Зенита», обыгравшего «Краснодар» (2:1), на 9 очков – 38 против 47.
17 апреля команду ожидает встреча с «Оренбургом» в Кубке.
А как он прокачал Карраскаля: 0+1 в 15 играх за Динамо ))
Что "сопли" Миранчука, что трехтуровые и т.д. А Зенит страхуется, рассказывают, как тяжело в этом году ),
Сначала бы результат, потом - разговоры.
А вот Шунин, на мой взгляд, сыграл хорошо.
Я думаю что нужны в команде радикальные меры. Дальше катиться некуда.