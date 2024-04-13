Игорь Корнеев: «Краснодар» точно не участвует в чемпионской гонке. «Динамо» может еще попробовать зацепиться за нее»

Теги Зенит Игорь Корнеев премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Футбол

Игорь Корнеев поделился мнением о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

В 24-м туре чемпионата России «Краснодар» уступил «Зениту» со счетом 1:2.

«Краснодар» точно не участвует в чемпионской гонке. «Динамо» может еще попробовать зацепиться за нее. «Зенит» с большим отрывом имеет все шансы, чтобы еще раз отпраздновать [чемпионство]», – сказал экс-игрок сборной России.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 47 очков после 23 матчей и опережая «Краснодар» на 4 балла. «Динамо» идет третьим с 38 очками после 22 игр. 

10 комментариев
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Краснодар сильно разочаровал... Поспешили тренера менять...
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За 3 место можно побороться, если Лещука больше не ставить.
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Дело в шляпе🤠 Зенит чемпион! Краснодар поборется за тройку😉
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Нежданбчик.Я как болела Динамо считаю что мы не можем включится мы можем только выключится из гонки.Предел 3 место.
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Лещук;"Я запрещаю"
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Жаль. что он ещё в РПЛ участвует.
Надеюсь пока.
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Бросилось в глаза как минуты с 70 как будто сдались
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Чисто математически Динамо может претендовать на что угодно – еще играть и с Краснодаром, и с Зенитом. Но с такой обороной, реализацией моментов и невнятной игрой светит только феерическая битва за 5 место.
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