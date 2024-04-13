Игорь Корнеев: «Краснодар» точно не участвует в чемпионской гонке. «Динамо» может еще попробовать зацепиться за нее»

Игорь Корнеев поделился мнением о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

В 24-м туре чемпионата России «Краснодар» уступил « » со счетом 1:2.

« » точно не участвует в чемпионской гонке. « » может еще попробовать зацепиться за нее. «Зенит» с большим отрывом имеет все шансы, чтобы еще раз отпраздновать [чемпионство]», – сказал экс-игрок сборной России.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 47 очков после 23 матчей и опережая «Краснодар» на 4 балла. «Динамо» идет третьим с 38 очками после 22 игр.