Вместе с Абаскалем из «Спартака» уйдут его ассистент и тренер по физподготовке («РБ Спорт»)

Специалисты из штаба Гильермо Абаскаля покинут «Спартак» вместе с ним.

Из московского клуба уходят ассистент Карлос Мария Валье Морено и тренер по физподготовке Фернандо Перес Лопес, сообщает «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера будет , также входивший в штаб испанца.

После 23 туров красно-белые занимают 7-е место в таблице Мир РПЛ с 35 очками.

Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу

Кто вместо Абаскаля?