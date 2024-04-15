Вместе с Абаскалем из «Спартака» уйдут его ассистент и тренер по физподготовке («РБ Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Специалисты из штаба Гильермо Абаскаля покинут «Спартак» вместе с ним.

Из московского клуба уходят ассистент Карлос Мария Валье Морено и тренер по физподготовке Фернандо Перес Лопес, сообщает «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера будет Владимир Слишкович, также входивший в штаб испанца. 

После 23 туров красно-белые занимают 7-е место в таблице Мир РПЛ с 35 очками. 

Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу

Кто вместо Абаскаля?

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6 комментариев
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Главное, чтобы Слишкович не ушёл и не наступила анархия...
Как бы то ни было можно ещё за 3 место зацепиться и за кубок пободаться, независимо от исхода матча с Зенитом...
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Ответ StillInTheGame
а багаж? он остаётся?
Ага, Слишкович на багаже Абаскаля будет выигрывать чемпионат и кубок России по пути Карреры...
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а багаж? он остаётся?
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