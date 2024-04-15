Вместе с Абаскалем из «Спартака» уйдут его ассистент и тренер по физподготовке («РБ Спорт»)
Специалисты из штаба Гильермо Абаскаля покинут «Спартак» вместе с ним.
Из московского клуба уходят ассистент Карлос Мария Валье Морено и тренер по физподготовке Фернандо Перес Лопес, сообщает «РБ Спорт».
Ранее «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера будет Владимир Слишкович, также входивший в штаб испанца.
После 23 туров красно-белые занимают 7-е место в таблице Мир РПЛ с 35 очками.
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