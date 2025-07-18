«Галатасарай» предложил «Ман Сити» 3 млн евро за Эдерсона. Контракт вратаря «горожан» рассчитан еще на сезон (L’Équipe)

Турецкий клуб пытается подписать вратаря «Манчестер Сити».

«Галатасарай » предложил три миллиона евро за переход 31-летнего голкипера, сообщает L’Équipe.

Действующее соглашение Эдерсона и «Манчестер Сити » рассчитано до 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне бразильский вратарь провел 26 матчей в АПЛ и сделал четыре результативные передачи. Статистику голкипера можно изучить по этой ссылке .