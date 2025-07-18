«Галатасарай» предложил «Ман Сити» 3 млн евро за Эдерсона. Контракт вратаря «горожан» рассчитан еще на сезон (L’Équipe)
Турецкий клуб пытается подписать вратаря «Манчестер Сити».
«Галатасарай» предложил три миллиона евро за переход 31-летнего голкипера, сообщает L’Équipe.
Действующее соглашение Эдерсона и «Манчестер Сити» рассчитано до 30 июня 2026 года.
В прошлом сезоне бразильский вратарь провел 26 матчей в АПЛ и сделал четыре результативные передачи. Статистику голкипера можно изучить по этой ссылке.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Équipe
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